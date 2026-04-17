En las zonas no incorporadas del condado ya está en vigor una medida que cambia el tiempo de atraso necesario para que un propietario pueda iniciar un proceso formal de desalojo. Este ajuste llega en un momento especialmente delicado para miles de familias latinas que viven al día, repartiendo lo que entra entre la renta, la comida, el transporte y el seguro del carro, que en California no deja de subir. En un lugar donde muchos hacen malabares cada mes para cubrir gastos básicos, cualquier respiro en materia de vivienda puede marcar una diferencia real, especialmente en comunidades como Pico-Union, Boyle Heights, South Gate, Huntington Park o el sur de LA, donde alquilar ya es una carga pesada y perder el hogar puede detonar una cadena de problemas.

¿QUÉ ESTABLECE LA NUEVA MEDIDA?

La modificación cambia una de las reglas más sensibles de la relación entre propietarios e inquilinos. En términos prácticos, ahora se necesitará más tiempo de deuda para que arranque un proceso de desalojo.

Aspecto Antes Ahora Tiempo de atraso necesario 1 mes 2 meses Aplicación Zonas no incorporadas Zonas no incorporadas Base legal Ordenanza previa Modificación de la Ordenanza de Estabilización

Esto significa que, en las zonas cubiertas por la medida, un inquilino deberá acumular al menos dos meses de deuda en la renta antes de que el propietario pueda iniciar un desalojo formal.

La I-405 de Los Ángeles es una de las autopistas más congestionadas de Estados Unidos (Foto: AFP)

¿A QUIÉN BENEFICIA ESTA DECISIÓN?

La actualización forma parte de la Ordenanza de Estabilización de Alquileres y Protección de Inquilinos, una herramienta diseñada para frenar el avance de la falta de vivienda en el condado. Según explicó la supervisora Janice Hahn: “Se trata de un aumento moderado, pero necesario. Con este mes adicional, esperamos dar a los inquilinos un poco de margen”.

Ese margen puede ser crucial para familias que enfrentan despidos, reducción de horas, atrasos en la nómina o gastos inesperados, algo muy común en hogares hispanos donde una sola quincena perdida puede desordenar todo el presupuesto.

EL CONTEXTO: PRESIÓN ECONÓMICA Y MIGRACIÓN

Hay otro elemento que pesa en esta discusión: el impacto económico que viven muchas familias inmigrantes en el condado de Los Ángeles. Autoridades como Hilda Solis vincularon la medida con el clima de tensión que enfrentan varios hogares: “Ante acciones federales inhumanas y amenazas persistentes contra las familias inmigrantes, el condado ha dado pasos concretos para proteger a los inquilinos”.

En la práctica, cuando una familia reduce consumo, horas de trabajo o cambia de empleo por miedo o incertidumbre, también se resiente su capacidad de pagar la renta. Y eso, en una zona donde el alquiler compite con la gasolina, la despensa y el cuidado de los hijos, se vuelve una presión enorme.

¿CUÁNTO CUESTA ALQUILAR ACTUALMENTE?

Para entender mejor el peso de esta medida, basta mirar los precios aproximados del mercado:

1 habitación: US$2,085 al mes

2 habitaciones: US$2,601 al mes

Con esos niveles de renta, atrasarse uno o dos meses no es un detalle menor: representa miles de dólares acumulados y una amenaza real para cualquier hogar que ya viene haciendo ajustes desde hace meses.

NO TODOS ESTÁN DE ACUERDO

Como suele pasar con este tipo de medidas, no hubo consenso total. La supervisora Kathryn Barger votó en contra y expresó su desacuerdo: “No es justo para los propietarios, especialmente cuando enfrentan sus propias dificultades económicas”.

Su argumento apunta a una realidad que también pesa en el condado: muchos pequeños arrendadores dependen de esos pagos para cubrir hipotecas, impuestos, reparaciones y seguros. Es decir, la discusión no solo enfrenta a inquilinos y propietarios, sino a dos grupos que muchas veces también están al límite.

¿POR QUÉ ALGUNOS PIDEN AÚN MÁS CAMBIOS?

Organizaciones como el Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles consideran que la medida se queda corta. Entre sus propuestas estaban:

Extender el plazo a 3 meses de atraso.

Aplicarlo también dentro de las ciudades del condado.

Ampliar protecciones para más tipos de inquilinos.

Sin embargo, iniciativas impulsadas por Lindsey Horvath no lograron el respaldo suficiente para avanzar más lejos.

¿QUÉ DEBES TENER CLARO SI ERES INQUILINO?

Tienes más tiempo antes de enfrentar un desalojo.

La deuda no desaparece, sigue acumulándose.

Aplica solo en zonas no incorporadas del condado.

No reemplaza un acuerdo directo con el propietario.

Al final, esta medida intenta equilibrar dos realidades que chocan a diario en Los Ángeles: por un lado, la necesidad de proteger a quienes alquilan y viven con el agua al cuello; por el otro, la situación de propietarios que también dependen de esa renta para sostenerse. No resuelve por completo la crisis de vivienda en California, pero sí puede dar un respiro concreto a miles de familias que hoy viven con la preocupación de no llegar a fin de mes.