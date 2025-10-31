En una época donde millones de personas dependen de los depósitos mensuales del Seguro Social para cubrir sus necesidades básicas, cualquier ajuste en las fechas o los montos puede causar incertidumbre o expectativa. Por eso, cada vez que surgen noticias sobre los pagos del Seguro Social en Estados Unidos, es fundamental mantenerse atentos y bien informados para comprender quiénes son los beneficiarios y las razones detrás de cada modificación.

Esta semana la Administración del Seguro Social (SSA) confirmó un nuevo pago programado para el lunes 3 de noviembre de 2025, y ya se sabe exactamente a qué grupo de beneficiarios les toca recibirlo. Si tú o alguien que conoces forma parte del programa, vale la pena saber los detalles, así que te invito a continuar con la lectura de este artículo.

La Administración del Seguro Social tiene un calendario con las fechas exactas de todos los pagos a lo largo del año (Foto: AFP)

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL PAGO DEL 3 DE NOVIEMBRE?

Según la SSA, este depósito está destinado principalmente a las personas que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997, ya sea por jubilación, por el Seguro por Discapacidad (SSDI) o por concepto de beneficios para sobrevivientes. Es decir, es un grupo de beneficiarios “antiguos” que tiene su propia fecha de pago dentro del calendario mensual de la entidad.

Un dato importante es que quienes reciben tanto el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) como beneficios de jubilación o discapacidad tendrán dos pagos casi consecutivos. Esto se debe a que el pago del SSI correspondiente a noviembre se adelantará al viernes 31 de octubre, ya que el 1 de noviembre cae en fin de semana. Luego, el lunes 3 de noviembre recibirán el depósito del Seguro Social regular.

¿CUÁNTO DINERO SE RECIBIRÁ EN ESTE PAGO?

El monto del depósito depende del tipo de beneficio. De acuerdo con los datos más recientes de la SSA, los trabajadores jubilados reciben en promedio US$2,008.31 al mes. Los beneficiarios del Seguro por Discapacidad (SSDI) perciben alrededor de US$1,582.95, mientras que los pagos para sobrevivientes promedian US$1,575.30 mensuales.

En el caso del SSI, el promedio mensual es de US$717.87, aunque el monto máximo individual puede llegar a US$967, y las parejas calificadas pueden obtener un máximo de US$1,450. Algunos estados incluso agregan un pequeño pago suplementario, así que la cantidad final puede variar un poco.

FECHAS PARA EL RESTO DE LOS BENEFICIARIOS

Si no estás dentro del grupo que cobra el 3 de noviembre, no te preocupes. El Seguro Social tiene un calendario escalonado que depende del día de nacimiento del titular del beneficio. Así funciona:

Nacidos entre el 1 y el 10 del mes: miércoles 12 de noviembre.

Nacidos entre el 11 y el 20: miércoles 19 de noviembre.

Nacidos entre el 21 y el 31: miércoles 26 de noviembre.