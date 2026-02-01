El gélido invierno en Nueva York ha llegado a tal extremo que tomar precauciones máximas ya no es opcional, sino una necesidad. Más allá de la crudeza del clima, acecha la hipotermia: un peligro silencioso y letal si no se interviene a tiempo. Debido a que sus síntomas suelen ser sutiles y fáciles de confundir con un simple agotamiento, la reacción suele demorarse peligrosamente. A continuación, te detallaré cómo identificar estas señales y qué pasos urgentes seguir para garantizar la seguridad de tu familia.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), los neoyorquinos experimentarán una cruda congelación durante este fin de semana. Se espera que los valores térmicos se sitúen por debajo del punto de congelación (25 °F).

Es más, la presencia de vientos que alcanzarán velocidades de hasta 40 mph permiten que las sensaciones térmicas sigan siendo preocupantes. Por consecuente, una persona que no está abrigada está expuesta a un riesgo mortal.

Es crucial explicar que, durante esta semana, se anunció que al menos 10 residentes de la ciudad de Nueva York fallecieron a causa del clima gélido, de acuerdo a una información de NBC New York . De este total, 7 víctimas se relacionan a la hipotermia.

Las personas que viven en las calles de Nueva York están expuestos a la hipotermia. (Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Qué es la hipotermia y por qué es peligroso

Para que tengas una mejor comprensión de este término, tomaré la definición de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés): condición peligrosa que ocurre cuando una persona se expone a temperaturas extremadamente frías y pierde el calor corporal de manera progresiva.

Por lo tanto, si una persona pierde considerablemente su temperatura corporal, el cerebro se verá afectado, impidiendo que piense con claridad o se desplace con normalidad. Conforme esta condición siga afectando, quedaría inconsciente y perdería el pulso, lo que deriva a su fallecimiento.

El frío extremo ocasiona que la persona pierda su calor corporal, lo que da paso a la hipotermia. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo identificar si una persona padece de hipotermia

Las bajas temperaturas en Nueva York permitirían que ciertos ciudadanos, especialmente aquellos que viven en las calles, estén bajo riesgo de hipotermia. Entonces, conocer las señales de advertencia pueden salvar la vida de una persona.

En caso notes que un individuo pierde la memoria, tiembla incontrolablemente, está desorientado, expresa incoherencias, no habla fluidamente y está agotado sin causa alguna, es altamente probable que esté sufriendo de hipotermia.

Ante esta situación, es necesario comunicarse con especialistas médicos para que le brinden atención inmediata. En la llegada de equipo especializado, puedes trasladarlos a un habitación cálida, quitarle la ropa mojada que lleva puesta, intentar calentar partes clave del cuerpo (cabeza, cuello o pecho) y ofrecerle bebidas calientes.