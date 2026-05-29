La preocupación creció entre la comunidad inmigrante en Estados Unidos después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destinara 25 millones de dólares a la empresa Bi2 Technologies para implementar una nueva tecnología de escaneo de iris. ¿En qué consiste exactamente y en qué situaciones se utilizará? En los siguientes párrafos te contaremos por qué este anuncio ha generado inquietud, qué podría significar para los controles migratorios y por qué distintas organizaciones reclaman mayor claridad sobre la forma en que será empleada.

Cabe precisar que el contrato fue otorgado el 22 de mayo de 2026 y el monto es cinco veces mayor a la que DHS destinó a la misma compañía ocho meses atrás.

¿Te pueden escanear los ojos? Lo que se sabe del nuevo sistema de escaneo de iris del DHS en EE.UU. (Foto: Freepik)

LO QUE DEBES SABER SOBRE EL ESCANEO DE IRIS

El escaneo de iris (o reconocimiento de iris) es un método de autenticación biométrica de alta precisión que escanea el patrón único e irrepetible del tejido coloreado del ojo. Debido a que esta tecnología es capaz de identificar a todo tipo de personas, se utiliza como una contraseña digital segura, ya que no cambia con el tiempo y cada ojo tiene una estructura diferente.

Este sistema facilita a la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) el acceso continuo a un archivo que contiene aproximadamente cinco millones de datos biométricos, puesto que las imágenes pueden capturarse mediante una aplicación instalada en celulares o con cámaras especiales ubicadas en cárceles y centros de detención.

De acuerdo con una publicación del portal KTTC en 2025, la tecnología de inteligencia artificial de Bi2 es capaz de realizar escaneos oculares a una distancia de entre 3 y 4,5 metros (10 a 15 pies).

¿EN QUÉ CASOS SE USARÁ EL ESCANEO DE IRIS?

El escaneo de iris se utilizará durante operativos migratorios y procesos de deportación con el fin de ayudar a identificar correctamente a las personas.

El DHS indicó a NPR que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) utilizarán esta tecnología “para ayudar a identificar con precisión a las personas con las que se encuentran durante las operaciones de control y expulsión de inmigrantes, incluida la confirmación de la identidad y los antecedentes de quienes pueden ser objeto de medidas coercitivas”.

Como parte del trato, el departamento solicitó más de 1,500 escáneres de iris y autorización para acceder a la app de la compañía, lo que incluye su base de datos con toda la información escaneada. Los dispositivos serán entregados a las distintas oficinas del ICE antes de fines de junio, publica el mismo medio.

Expertos en privacidad digital advierten que, sin reglas claras sobre quién accede a la información y cómo se comparte entre agencias, el escaneo de iris podría convertirse en una herramienta de vigilancia masiva difícil de controlar (Foto: Freepik)

SU USO GENERA PREOCUPACIÓN

Distintas organizaciones reclaman mayor claridad sobre la forma en que será empleada esta tecnología. “No sabríamos qué y cuánto fuera compartido con otras agencias y posiblemente algún tipo de violación de privacidad por compartir esta información”, advirtió el abogado de inmigración Haim Vásquez a N+ Univision.

Es más, otros especialistas advierten el riesgo de errores en la identificación biométrica, lo que derivaría en detenciones injustificadas o procesos migratorios erróneos. “Una preocupación en incremento en que se use para buscar y deportar personas, si se suben al autobús, si van a un estadio”, dijo César Espinosa, director ejecutivo de FIEL Houston al mismo medio.

Para Cooper Quintin, integrante de la Electronic Frontier Foundation (EFF), los agentes del ICE podrían escanear a todos los detenidos para hacerles seguimientos a futuro: “Esta agencia ya ha demostrado ser una agencia muy corrupta. ¿Podría el ICE empezar a escanear el iris de todas las personas que detiene, añadir esa información a su base de datos y usarla para seguir vigilándolas? Sí, por supuesto”, manifestó a NPR.