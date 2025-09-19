Debido a las constantes redadas que realizan los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), muchos inmigrantes indocumentados están siendo arrestados y posteriormente deportados. Te comento esto porque hoy te hablaré sobre el caso de un hombre, de origen mexicano, que fue detenido por la agencia federal tras recibir el alta médica por herida de bala durante un asalto.

De acuerdo a información brindada por La Opinión, el sujeto de 46 años se llama Felipe de Jesús Hernández Marcelo. Él fue atacado en Muscatine, Iowa, el pasado 21 de junio. Debido a que le querían robar, le dispararon mientras estaba en un estacionamiento. Es por eso que acabó siendo trasladado a un hospital de la zona.

Debido a la herida que tenía, que afectó uno de sus brazos y una pierna, permaneció internado varios días. Afortunadamente, él logró recuperarse y por eso recibió el alta médica. El tema es que un día después de ello, fue a recuperar su vehículo y sus pertenencias. Es ahí donde la policía lo detuvo porque existía una orden de arresto pendiente en su contra por no pagar una multa de tránsito, según Telemundo.

¿Cuándo llegó a Estados Unidos?

Esa situación dio paso a que fuera entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Desde entonces ha estado detenido, mientras se tramita su deportación, pues ingresó al país de forma irregular desde su natal México en 2021.

ICE es una agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración y aduanas en ese país. (Foto: Neal McNeil / iStock)

La Opinión indicó que la abogada Emily Rebelskey ha llegado a expresar que su cliente, Felipe de Jesús Hernández Marcelo, no ha recibido la atención médica adecuada estando bajo custodia. Precisamente, en los documentos judiciales, subrayó que debido al incidente, “ha perdido citas médicas y de rehabilitación física para tratar las lesiones sufridas”.

En esta fotografía, que fue proporcionada por la abogada Emily Rebelskey, aparece Felipe de Jesús Hernández Marcelo. (Emily Rebelskey vía AP)

Una jueza no le dio la posibilidad de salir libre bajo el pago de una fianza

Cabe mencionar que Newsweek también ha dado a conocer el caso del hombre. Según este medio, él lleva cuatro años viviendo en Muscatine, Iowa. Además, reveló que su abogada, a través de un expediente judicial, expuso que una autoridad judicial decidió no otorgar la posibilidad de que salga libre bajo el pago de una fianza.

“La jueza Alexandra Larsen denegó la fianza del Sr. Hernández Marcelo porque determinó que presentaba riesgo de fuga. Esto a pesar de la amplia evidencia en el expediente que demuestra que no existe riesgo de fuga: sus familiares más cercanos residen en Muscatine, mantiene un domicilio permanente, tiene un historial laboral estable y cuenta con un patrocinador que lo apoya en el cumplimiento de sus obligaciones legales. El Sr. Hernández Marcelo sigue siendo elegible para una visa U y participa activamente en el procesamiento estatal de sus agresores”, fue lo que escribió la letrada, de acuerdo a este último medio mencionado.

