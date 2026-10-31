Con motivo de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, el Departamento de Estado lanzó una edición conmemorativa del pasaporte estadounidense. Este documento presenta ilustraciones especiales y mantiene las medidas de seguridad del pasaporte habitual. Si deseas obtenerlo, aquí te contamos quiénes pueden solicitarlo y cuáles son los pasos para hacerlo.

“El Departamento ofrece ahora a los ciudadanos estadounidenses de todo el país la oportunidad de solicitar uno de estos 250 000 pasaportes especiales e históricos”, se lee en el sitio web Travel.State.Gov.

Portada exterior del pasaporte conmemorativo (Foto: Travel.State.Gov)

¿QUÉ PERSONAS PUEDEN SOLICITARLO?

Está dirigido a personas que cumplen los requisitos para obtener un pasaporte estadounidense, tanto para una primera solicitud como para una renovación. Se utilizan los formularios habituales: DS-11 o DS-82, según corresponda. No existe un formulario especial por el aniversario.

Los menores también deben seguir las reglas de solicitud y autorización de sus padres o tutores que correspondan a su edad.

Un punto importante que debes tomar en cuenta es que no se trata de un beneficio migratorio ni de una vía para obtener la ciudadanía, solamente es una edición conmemorativa del pasaporte de Estados Unidos.

ASÍ PUEDES SOLICITARLO

Para solicitar el pasaporte conmemorativo por los 250 años de Estados Unidos, debes pedir una cita presencial en la Agencia de Pasaportes de Washington, D.C., o acudir con cita a un evento expresamente autorizado para esta edición, que se emite desde el 6 de julio de 2026.

1. Llama al 1-877-487-2778. Comunícate con el Centro Nacional de Información de Pasaportes y pregunta por las citas para el pasaporte conmemorativo en la Agencia de Pasaportes de Washington, D.C.

2. Confirma que quedan ejemplares y qué necesitas llevar. La edición es limitada, por lo que conviene verificar su disponibilidad antes de organizar un viaje a Washington.

3. Prepara la solicitud que corresponda a tu caso. El Departamento de Estado utiliza el DS-11 o el DS-82, dependiendo de si solicitas un pasaporte por primera vez o reúnes las condiciones para renovarlo.

4. Acude personalmente a la cita y paga las tarifas aplicables. Hay servicio regular y acelerado. Si no tienes un viaje internacional inminente, el documento se enviará por correo.

Portada interior del pasaporte conmemorativo (Foto: Travel.State.Gov)

Contraportada interior del pasaporte conmemorativo (Foto: Travel.State.Gov)

¿CUÁNTO CUESTA?

Se aplican las tarifas habituales de pasaportes; no se anuncia un recargo específico por el diseño conmemorativo. El costo dependerá del tipo de solicitud y de los servicios adicionales que elijas, precisa Travel.State.Gov.

Ten en cuenta lo siguiente:

No recibirás esta edición si la solicitas por internet, envías la solicitud por correo o haces el trámite en una embajada o consulado estadounidense.

Una cita ordinaria en otra agencia de pasaportes no permite obtenerla; la alternativa son los eventos expresamente designados para el documento conmemorativo.

La edición tiene 26 páginas. Si pides una libreta grande de 50 páginas, recibirás el diseño habitual, no el conmemorativo.

No necesitas sustituir un pasaporte vigente solo por el aniversario: los documentos de diseños anteriores siguen siendo utilizables mientras no estén vencidos o dañados.