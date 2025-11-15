Digital ID es una función que permite a los usuarios crear y almacenar una identificación digital oficial, como tu pasaporte de Estados Unidos, directamente en la app en el iPhone o Apple Watch. ¿Cómo funciona exactamente? A continuación, lo que debes saber.

Vale precisar que con esta innovación se amplía la anterior opción que solamente permitía agregar licencias de conducir o IDs estatales elegibles a Apple Wallet. Con esto se busca hacer más sencillo y seguro el trámite y uso de documentos oficiales en entornos presenciales y digitales dentro de Estados Unidos.

Un hombre pasa por un control de seguridad de la TSA el 7 de mayo de 2025 (Foto: Kena Betancur / AFP)

ASÍ FUNCIONA DIGITAL ID DE APPLE

Tomando en cuenta que la Digital ID de Apple se puede usar, por ejemplo, en puntos de control de la TSA en aeropuertos de EE.UU. para verificar la identidad de forma segura y rápida, sin necesidad de presentar un documento físico, te comentamos cómo funciona.

El usuario debe abrir Apple Wallet y pulsar el botón “Añadir (+)”en la parte superior de la pantalla en Wallet en su iPhone y luego seleccionar la opción Licencia de Manejar o Identificaciones Oficiales.

Luego escoger la opción “Identificación digital” y seguir las instrucciones en pantalla para comenzar con el proceso de configuración y verificación.

Después se le pedirá que use su iPhone para escanear la página que incluye la fotografía en su pasaporte físico.

También se le solicitará usar su iPhone para leer el chip incluido en la parte posterior de su pasaporte para garantizar la autenticidad de los datos.

Tras ello, el sistema solicitará una verificación biométrica, el cual incluye una selfie y ciertos movimientos faciales con el propósito de garantizar la autenticidad de la identidad.

Finalmente, la Digital ID se guarda cifrada en Apple Wallet y es accesible únicamente con Face ID o Touch ID.

Así es el Digital ID de Apple (Foto: Apple)

¿DE QUÉ MANERA USARLA?

Para presentar una identificación digital en persona, los usuarios pueden presionar dos veces el botón lateral o el botón de inicio para acceder a Apple Wallet.

Seleccionar la opción “Identificación Digital”

Luego, deben sostener su iPhone o Apple Watch cerca de un lector de identificaciones, revisar la información específica que se les solicita.

El usuario autoriza la información compartida revisando y aprobando los datos requeridos mediante Face ID o Touch ID.

Con ese sistema se busca facilitar la verificación de identidad sin exponer más información de la necesaria ni entregar físicamente el dispositivo; es decir, se refuerza la privacidad y la seguridad.

IMPORTANTE: Su uso principal actualmente es facilitar la verificación de identidad en puntos de control de la TSA para viajes nacionales en Estados Unidos.

“La identificación digital ofrece a más personas una forma de crear y presentar un ID en Apple Wallet incluso si no tienen una licencia de manejar o ID estatal que cumpla con los requisitos de REAL ID. La identificación digital no reemplaza al pasaporte físico y no puede usarse en vuelos internacionales ni para cruzar la frontera en lugar del pasaporte estadounidense”, se lee en el comunicado de la sala de informaciones de Apple.