A pocos días de finalizar el año, los residentes de Estados Unidos ya organizan sus festejos para dar la bienvenida al 2026. Aunque la mayoría optará por celebraciones hogareñas, existen destinos en el país que prometen una experiencia inolvidable para recibir el Año Nuevo . Si planeas viajar o buscar un plan especial, te presento las mejores ciudades estadounidenses para despedir el 2025.

Cada persona tiene una forma distinta de recibir un nuevo año en el territorio americano, ya sea visitando alguna playa, yéndose a un evento recreativo o presenciando algún espectáculo en vivo. El propósito es iniciar el 2026 con una vibra positiva.

Recientemente, el sitio web WalletHub publicó un informe de las mejores ciudades de este país para disfrutar la llegada del 2026, dejando ciertas sorpresas con los resultados.

Un estudio de WalletHub reveló cuáles son las mejores ciudades de EE.UU. para recibir el 2026. (Crédito: Freepik / Imagen referencial))

Las mejores ciudades de EE.UU. para recibir el Año Nuevo, según Wallet Hub

El portal económico basó su ranking mediante estas tres categorías: entretenimiento y comida, costos, y seguridad y accesibilidad. Bajo ese análisis, consideró que estas son las cinco mejores ciudades de Estados Unidos para la Nochevieja:

Orlando, Florida Las Vegas, Nevada Ciudad de Nueva York, Nueva York Seattle, Washington Los Ángeles, California

Orlando lidera este ranking debido a la variedad de tiendas para comprar artículos de fiesta; además, tiene distintos puntos para disfrutar de una vida nocturna. No sería lo único, ya que quedarías maravillado con los espectáculos de fuegos artificiales, especialmente de Walt Disney World Resort.

Walt Disney World se encarga de ofrecer un espectáculo para la Nochevieja. (Crédito: Joe Burbank / Orlando Sentinel vía AP)

Si te preocupas por la estancia, esta ciudad es capaz de brindar alojamientos a precios económicos. Por ejemplo, el costo para alquilar un cuarto de hotel de tres estrellas en Nochevieja sería de $66.

Respecto a Las Vegas, esta ciudad es capaz de brindarte diversas opciones de restaurantes, en caso planifiques disfrutar de una buena cena a vísperas de Año Nuevo. Es más, también podrás encontrar eventos musicales.

La ciudad de Nueva York también es una excelente opción. El portal WalletHub lo considera como “uno de los lugares más emblemáticos” para recibir el 2026, ya que posee restaurantes de 4-5 estrellas y opciones interesantes de vida nocturna.

Es más, podrás presenciar la Caída de la Bola de Nochevieja (New Year’s Eve Ball Drop) del edificio One Times Square totalmente gratuito; además, visualizarías los fuegos artificiales en áreas como Central Park o Brooklyn.