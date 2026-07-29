En Florida, la discusión sobre el futuro del efectivo ya salió de los círculos técnicos y llegó a la calle: consumidores, comerciantes y especialistas financieros debaten el impacto de una nueva norma, con especial intensidad en comunidades hispanas de Miami, Hialeah, Kissimmee, Orlando y otras ciudades donde el pago en cash sigue marcando la rutina de bodegas, panaderías, taquerías y pequeños negocios familiares. Se trata de la SB 1074, promulgada por el gobernador Ron DeSantis el 11 de mayo de 2026, que establece cómo deberán redondearse las transacciones en efectivo si Estados Unidos decide dejar de fabricar el penny —la moneda de un centavo cuyo costo de producción lleva años superando su valor nominal—. El objetivo central de la ley es despejar dudas en el punto de venta, blindar a los pequeños comercios y ofrecer certezas a quienes aún prefieren el efectivo en mercados, farmacias, restaurantes y servicios personales, un hábito profundamente arraigado en muchos barrios latinos.

Solo determina cómo se ajusta el importe total a la cantidad de cinco centavos más cercana cuando la transacción es exclusivamente en efectivo. Para muchos residentes —desde abuelos que pagan sus compras en la esquina hasta repartidores y dueños de cafeterías a lo largo de la US-1 o en centros comerciales de Broward—, la norma busca ofrecer previsibilidad y evitar malentendidos en la devolución de cambio si el penny desaparece de circulación.

La falta de centavos podría causar problemas en las tracciones en efectivo (Foto: Diseñado por Freepik)

¿QUÉ ES LA LEY SB 1074 DE FLORIDA?

Como informa NBC Miami, FOX 13 y otros medios locales, la SB 1074, aprobada por la Legislatura de Florida con amplio apoyo bipartidista y convertida en ley tras la firma de DeSantis, autoriza que ciertas compras pagadas en efectivo puedan redondearse al múltiplo de cinco centavos más cercano cuando la moneda de un centavo ya no esté en circulación. La norma modifica los Estatutos de Florida para definir qué se entiende por “efectivo”, en qué casos se puede redondear y cómo deben calcularse los impuestos sobre las ventas.

Cronología de la ley:

Fecha Evento 5 de enero de 2026 Presentación del proyecto en el Senado de Florida 26 de febrero de 2026 Aprobación unánime en el Senado (36 votos a favor) 10 de marzo de 2026 Aprobación en la Cámara de Representantes (111 votos a favor y 1 en contra) 30 de abril de 2026 Envío del proyecto aprobado al despacho del gobernador 11 de mayo de 2026 Firma de Ron DeSantis convirtiéndolo en ley 12 de mayo de 2026 Entrada en vigor como Capítulo 2026-68 de las Leyes de Florida

Ron DeSantis firmó la ley en mayo de 2026 (Foto: AFP)

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL REDONDEO EN LOS PAGOS EN EFECTIVO?

La ley establece una metodología específica para redondear el monto final de una compra cuando se paga exclusivamente con efectivo, es decir, con billetes y monedas físicas, sin tarjetas ni pagos electrónicos.

Reglas de redondeo:

Terminación del monto (centavos) Resultado en la cuenta final en efectivo 1 o 2 centavos Se redondea hacia abajo al múltiplo de 0 centavos 3 o 4 centavos Se redondea hacia arriba al múltiplo de 5 centavos 5 centavos No cambia 6 o 7 centavos Se redondea hacia abajo a 5 centavos 8 o 9 centavos Se redondea hacia arriba a 10 centavos 0 centavos No cambia

Ejemplos prácticos

Si una compra totaliza US$10.02 pagados en efectivo, el cliente termina pagando US$10.00.

Si el monto final es de US$10.04 en efectivo, el pago se redondea a US$10.05.

Si la compra es de US$4.98 en efectivo, el redondeo lleva el total a US$5.00.

¿A QUIÉNES AFECTA ESTA NUEVA LEY?

Un punto clave es que el redondeo solo aplica cuando toda la transacción se realiza en efectivo físico y de manera presencial, algo muy común en negocios latinos como carnicerías, food trucks, fruterías y pequeños comercios de vecindario.

Pagos que sí estarán sujetos al redondeo:

Billetes y monedas entregados físicamente en caja.

Compras presenciales pagadas totalmente en efectivo físico.

Operaciones donde el cambio se entregue en efectivo.

Pagos que NO estarán sujetos al redondeo

Tarjetas de crédito.

Tarjetas de débito.

Transferencias electrónicas.

Cheques.

Money orders.

Tarjetas de regalo.

Sistemas de pago digitales (por ejemplo, apps móviles).

Cualquier otra modalidad que no implique efectivo físico.

En otras palabras, si pagas con tarjeta, zelle, app del banco o cualquier método electrónico, seguirás abonando exactamente el monto que aparece en el sistema, sin ningún redondeo.

LA LEY NO CAMBIA LOS IMPUESTOS NI LOS PRECIOS OFICIALES

Los legisladores y el propio análisis del Senado de Florida subrayan que la SB 1074 no modifica el precio de venta de los productos ni la forma en que se calcula el impuesto sobre las ventas. El impuesto se calcula sobre el precio exacto antes del redondeo, y solo el total a pagar en efectivo es el que se ajusta al múltiplo de cinco centavos más cercano.

La legislación establece que:

El precio de venta permanece igual, tal como aparece en la etiqueta o en el sistema.

Los impuestos estatales y locales se calculan sobre el monto exacto, antes del redondeo.

No se modifican recargos, tarifas o cargos adicionales establecidos por ley.

Los sistemas electrónicos seguirán registrando el valor exacto de cada operación, con y sin impuestos.

Esto significa que el ajuste solo se realiza al momento de entregar o recibir efectivo para facilitar las transacciones sin monedas de un centavo.

EL DEBATE SOBRE EL IMPACTO EN LOS CONSUMIDORES

La medida ha despertado opiniones encontradas entre economistas, defensores de los consumidores y organizaciones comunitarias. Una de las voces que ha llamado la atención sobre posibles efectos sociales es la de Abigail Hall, profesora asociada de Economía en la University of Tampa, quien advierte que los consumidores que usan más efectivo suelen pertenecer a hogares de menores ingresos, lo que obliga a monitorear si el sistema de redondeo genera efectos desproporcionados en estos grupos.

Sin embargo, defensores de la ley argumentan que, a lo largo del tiempo, el redondeo puede beneficiar y perjudicar indistintamente al consumidor dependiendo de la terminación de cada compra, lo que podría equilibrar el efecto en el largo plazo. También destacan que la norma evita un posible caos en caja registradora cuando el penny termine de desaparecer y ayuda a unificar criterios para todos los comercios del estado.

PERSPECTIVA LOCAL PARA LA COMUNIDAD HISPANA DE FLORIDA

En la vida cotidiana de muchas familias latinas en Florida, el efectivo sigue siendo el método de pago más usado para compras pequeñas: desde un café cubano en la ventanita, hasta los plátanos en el mercado o el almuerzo en el food truck de la esquina. La SB 1074 impactará especialmente a:

Pequeños comercios de barrios latinos (bodegas, panaderías cubanas, pupuserías, taquerías, barbershops).

Trabajadores que cobran parte de sus ingresos en efectivo (por ejemplo, servicios de limpieza, jardinería, construcción).

Personas mayores o recién llegadas que aún no usan con frecuencia tarjetas o apps.

En estos lugares, será importante que los dueños coloquen carteles claros, ojalá en español e inglés, explicando el redondeo con ejemplos concretos para evitar malentendidos o la sensación de que “me están cobrando de más”.

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

¿Puedo negarme al redondeo si pago en efectivo? No. La ley autoriza a los comercios a aplicar el redondeo en transacciones presenciales completamente en efectivo, siempre que sigan las reglas establecidas.

No. La ley autoriza a los comercios a aplicar el redondeo en transacciones presenciales completamente en efectivo, siempre que sigan las reglas establecidas. ¿Los precios en las etiquetas van a cambiar? No. Los precios y los impuestos siguen siendo los mismos; el redondeo solo afectará el total en efectivo que se cobra al final.

No. Los precios y los impuestos siguen siendo los mismos; el redondeo solo afectará el total en efectivo que se cobra al final. ¿Esto hará que todo sea más caro? No de forma directa. El precio publicado y el impuesto permanecen iguales. A veces pagarás un poco menos y otras un poco más, dependiendo de los centavos.

No de forma directa. El precio publicado y el impuesto permanecen iguales. A veces pagarás un poco menos y otras un poco más, dependiendo de los centavos. ¿Qué puedo hacer si creo que me redondearon mal? Primero, pide que te expliquen el monto en la caja. Si el problema continúa, puedes presentar una queja ante el Department of Agriculture and Consumer Services de Florida o con la oficina del fiscal estatal en tu condado.

LA SB 1074 DE FLORIDA EN POCAS PALABRAS

Es una ley estatal que fija cómo se redondean los pagos solo en efectivo cuando el total termina en centavos que no se pueden pagar sin la moneda de 1 centavo.

Afecta a compras presenciales en efectivo en todo Florida, desde grandes cadenas hasta pequeños negocios de barrio.

No cambia los precios ni el impuesto sobre ventas; solo ajusta el total final en caja al múltiplo de 5 centavos más cercano.

Es especialmente relevante para comunidades hispanas que siguen usando efectivo en su día a día en ciudades como Miami, Hialeah, Orlando, Tampa o Kissimmee.

¿SE APLICARÁ EL REDONDEO EN TU PAGO?