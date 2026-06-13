La escasez de maestros en Florida —desde las aulas de Miami‑Dade hasta las de Duval County— sigue marcando la cotidianeidad escolar. Con el objetivo de reducir esos vacíos, el gobernador Ron DeSantis firmó la HB 561, que entra en vigor el 1 de julio de 2026, y busca quitar trabas administrativas para acelerar tanto la llegada de nuevos docentes como el regreso de quienes dejaron la profesión. Entre otras medidas, la ley permite que aspirantes comiencen cursos introductorios mientras gestionan su elegibilidad formal, amplía el acceso a certificados temporales para ex‑titulares y simplifica el restablecimiento de certificaciones vencidas. Para las familias y comunidades hispanas de Florida —padres que necesitan maestros bilingües, veteranos en busca de reinsertarse o profesionales que quieren dar el salto a la enseñanza— la norma abre rutas más rápidas hacia el aula sin sacrificar los estándares estatales de preparación.

¿QUÉ CAMBIA CON LA LEY HB 561?

La HB 561 introduce ajustes a los estatutos de certificación y preparación docente en Florida con la finalidad práctica de reducir retrasos administrativos y crear rutas flexibles hacia el aula. En términos concretos:

Permitir que participantes de programas de preparación docente comiencen cursos introductorios mientras gestionan trámites de elegibilidad.

Ampliar criterios para emitir certificados temporales.

Facilitar la restauración automática de áreas de enseñanza y endosos cuando se restablece un certificado vencido.

Reforzar el rol del Florida Center for Teaching Excellence en formación y mentoría.

Tema Antes Con HB 561 (desde 1 jul 2026) Inicio de formación Algunos aspirantes debían completar trámites antes de iniciar cursos Pueden comenzar cursos introductorios mientras gestionan elegibilidad Certificado temporal Criterios más restrictivos Ampliación de elegibles, incluye ex titulares con certificado vencido Notificaciones No siempre alerta electrónica anticipada Aviso electrónico mínimo 1 año antes del vencimiento Restablecimiento de certificación Endosos y áreas podían perderse al expirar Se recuperan automáticamente al restablecer certificación Apoyo institucional Recursos limitados Florida Center for Teaching Excellence ofrece formación gratuita y red de mentores

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER AL CERTIFICADO TEMPORAL?

Personas que cumplen requisitos generales de certificación y cuyo certificado profesional anterior haya expirado.

Aspirantes en programas de preparación docente que aún no completan todos los trámites.

Profesionales con títulos no docentes que cumplan requisitos básicos.

La nueva ley ayudará a disminuir el déficit de maestros en Florida (Foto: Freepik)

LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: MAYOR PREVISIBILIDAD

El Departamento de Educación de Florida deberá enviar notificaciones electrónicas a los titulares de certificados temporales al menos 12 meses antes de su vencimiento y detallar alternativas para obtener la certificación profesional permanente. Esto ayuda a docentes y familias a planificar con anticipación.

REINCORPORACIÓN DE DOCENTES EXPERIMENTADOS

A partir del 1 de julio, quien restablezca su certificado profesional recuperará automáticamente las coberturas de áreas de enseñanza y los endosos vigentes al momento del vencimiento, sin tener que volver a tramitar cada uno por separado. Es una medida práctica para maestros que dejaron la profesión por unos años y quieren volver sin reiniciar todo el papeleo.

REQUISITOS PARA RESTABLECER UNA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL

Para recuperar un certificado vencido, el solicitante deberá:

Presentar una solicitud de reincorporación.

Cumplir los requisitos generales de certificación establecidos por Florida.

Completar créditos universitarios, puntos de desarrollo profesional (CPD) o una combinación de ambos dentro de los cinco años previos.

Aprobar los exámenes estatales correspondientes a cada materia del certificado restablecido.

Importante: los créditos o puntos originalmente utilizados para obtener el certificado no podrán reutilizarse para el proceso de reincorporación.

APOYO GRATUITO PARA RENOVAR O RECUPERAR CERTIFICACIONES

La HB 561 refuerza el papel del Florida Center for Teaching Excellence (en coordinación con el David C. Anchin Center for the Advancement of Teaching de USF). Entre sus funciones nuevas:

Desarrollar programas de capacitación basados en evidencia.

Crear modelos de experiencias prácticas para futuros maestros.

Mantener una red estatal de docentes mentores.

Identificar necesidades emergentes en la formación.

Compartir investigaciones sobre prácticas de enseñanza de alto impacto.

Reportar la finalización de capacitaciones al Departamento de Educación.

Los educadores podrán usar gratuitamente el sistema de aprendizaje profesional administrado por el centro para completar requisitos de renovación o reincorporación.

GRUPOS QUE PODRÍAN BENEFICIARSE

Profesionales con títulos universitarios en otras áreas que quieran hacer transición a la docencia.

Docentes cuyo certificado expiró y desean regresar.

Aspirantes que ya están en programas de preparación docente.

Veteranos militares que busquen ingresar al sistema educativo.

Educadores que requieren capacitación para renovar credenciales.

IMPACTO ESPERADO EN LAS ESCUELAS DE FLORIDA

Con la entrada en vigor de la HB 561, el estado busca acelerar la incorporación de maestros y reducir vacantes que afectan desde programas de Pre-K hasta secundaria. En distritos con alta concentración de estudiantes hispanohablantes —Miami‑Dade, Broward, Hillsborough y Orange— la ley puede traducirse en más candidatos bilingües y en mayor oferta para cubrir clases de ESL/ESOL, educación bilingüe y materias clave.