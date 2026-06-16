En muchas bodegas, tiendas de abarrotes y supermercados de Miami-Dade, Broward y Hillsborough ya es común ver cajeros de Bitcoin junto a las cajas registradoras; esos equipos dejaron de ser exclusivos de inversionistas y hoy los usan desde repartidores independientes en Tampa hasta jóvenes que mandan remesas a familiares. Esa popularidad, sumada a la ausencia de reglas claras, abrió la puerta a estafas que aprovecharon a consumidores vulnerables. Por eso la HB 505 (aprobada por unanimidad en ambas cámaras y ahora pendiente de la firma del gobernador Ron DeSantis) busca poner orden en los “Virtual Currency Kiosks” —los cajeros automáticos de criptomonedas— estableciendo límites, recibos obligatorios y medidas de protección para reducir fraudes y facilitar las transacciones diarias.

Si se promulga, la ley cambiará cómo funcionan estos cajeros en centros comerciales, estaciones de servicio y supermercados frecuentados por la comunidad hispana en Florida.

¿QUÉ ES LA LEY HB 505 Y POR QUÉ FUE CREADA?

La HB 505 regula el funcionamiento de los llamados “Virtual Currency Kiosks”, terminales electrónicas que permiten comprar o vender criptomonedas como Bitcoin usando dinero tradicional (fiat). El propósito principal es aumentar la seguridad de los consumidores y disminuir las estafas vinculadas al uso fraudulento de cajeros de criptomonedas. La norma crea un marco regulatorio específico para las empresas que operan estos cajeros en Florida, en respuesta al crecimiento de delitos financieros donde delincuentes convencen a víctimas —a menudo adultos mayores o migrantes— de enviar fondos mediante activos digitales difíciles de rastrear.

LOS CAMBIOS MÁS IMPORTANTES QUE INTRODUCE LA HB 505

La legislación incorpora varias medidas destinadas a ofrecer mayor transparencia y protección a los usuarios.

Registro obligatorio: Los operadores deberán registrarse ante la Oficina de Regulación Financiera de Florida.

Límites de transacción: Se fijan montos máximos diarios para nuevos y antiguos clientes.

Recibos obligatorios: Cada operación deberá generar un comprobante físico o electrónico.

Advertencias antifraude: Los cajeros deberán mostrar mensajes visibles para alertar sobre posibles estafas.

Reembolsos: Se exigirá devolver el dinero en determinados casos de fraude.

Las empresas que incumplan las disposiciones también podrían enfrentar sanciones administrativas y otras consecuencias regulatorias.

Las criptomonedas son activos digitales que funcionan como un medio de intercambio descentralizado (Foto: Magnific)

NUEVOS LÍMITES PARA COMPRAR CRIPTOMONEDAS

Uno de los cambios más relevantes relaciona los montos máximos permitidos por día. La versión original perseguía límites más restrictivos, pero tras enmiendas el texto permite operaciones más amplias.

Límites diarios establecidos:

Tipo de usuario Límite diario Cliente nuevo Hasta US$2,000 Cliente existente Hasta US$10,000

La ley considera como cliente nuevo a quien haya usado los servicios del operador por menos de siete días. Cliente existente es quien tenga una relación comercial de siete días o más. Los límites aplicarán, aunque la persona use varios cajeros o haga múltiples transacciones el mismo día.

ADVERTENCIAS OBLIGATORIAS PARA PREVENIR ESTAFAS

Los cajeros deberán mostrar mensajes claros antes de completar la operación, informando sobre riesgos de fraude y advirtiendo sobre situaciones en que un desconocido, un supuesto agente gubernamental o un cobrador solicite transferencias por criptomonedas. El objetivo es proteger a personas vulnerables —por ejemplo, adultos mayores en centros comunitarios o trabajadores que reciben órdenes de pago por teléfono— que suelen ser blanco de estos engaños.

RECIBOS MÁS DETALLADOS PARA CADA TRANSACCIÓN

La HB 505 obliga a entregar un recibo físico o electrónico con información precisa de la operación.

Información que deberá incluir el recibo:

Nombre y datos de contacto de la empresa.

Correo electrónico y número telefónico gratuito.

Fecha y hora de la operación.

Monto de la transacción en dólares.

Tipo de operación realizada.

Comisiones cobradas.

Tipo de cambio aplicado.

Identificador de la transacción en blockchain.

Política de reembolso vigente.

REEMBOLSOS COMPLETOS EN CASOS DE FRAUDE

Una de las medidas más favorables para consumidores exige que las empresas devuelvan el dinero íntegramente dentro de las 72 horas posteriores a la solicitud cuando se trate de la primera transacción del usuario y haya evidencia de estafa. Para acceder al reembolso se deben cumplir requisitos concretos:

Informar el fraude dentro de los 60 días posteriores a la operación.

Notificar tanto a la empresa como a una agencia gubernamental o de seguridad.

Presentar pruebas del fraude, como un reporte policial o una declaración jurada certificada.

¿CUÁNDO ENTRARÍA EN VIGOR LA LEY?

La HB 505 fue aprobada por unanimidad en Cámara y Senado de Florida. Solo falta la firma del gobernador Ron DeSantis para su promulgación. Según el texto aprobado:

La mayoría de las disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

Requisitos relacionados con el registro de empresas aplicarán a partir del 1 de marzo de 2027.

De aprobarse, Florida contará con una de las regulaciones más específicas del país para los cajeros automáticos de criptomonedas, en un mercado que creció a la par de la adopción de activos digitales como Bitcoin.

De ser aprobada por Ron DeSantis, la ley entrará en vigor en 2027 (Foto: AP)

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