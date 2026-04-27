Los inmigrantes que residen en Dallas, Texas , deben prestar prestar atención a la reciente actualización en los protocolos de cooperación entre las autoridades locales y agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , un ajuste estratégico que, según expertos, podría impactar de manera significativa a la comunidad extranjera. Conoce los detalles de esta transición administrativa y sus posibles efectos.

Ante la presión del ‘Estado de la Estrella Solitaria’ para que modifique su normas internas hasta el 23 de abril, la ciudad de Dallas debió actualizar su política policial sobre inmigración para que sus agentes policiales cooperen con las autoridades de cualquier agencia migratoria , incluyendo ICE.

En un principio, el alcalde de Dallas, Eric Johnson, rechazó cualquier solicitud que invitaba a colaborar con autoridades migratorias federales; sin embargo, su firme decisión iba a tener severas consecuencias.

En caso de no acatar dicha solicitud, no hubiera recibido más de $32 millones en fondos de seguridad pública y otros recursos que les facilitaría en la preparación de la Copa del Mundo 2026; es importante mencionar que esta ciudad de Texas es una de las sedes oficiales dentro de EE.UU. de este evento deportivo.

Ante la presión del gobierno estatal de Texas, el alcalde de Dallas, Eric Johnson tuvo que modificar su política oficial para no perder sus fondos de seguridad pública. (Crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Qué cambiará en Dallas con esta actualización de su política policial

La ciudad actualizó su Orden General 315.04, una legislación que regula distintos procedimientos policiales, con la finalidad de clarificar el cumplimiento de la ley estatal y garantizar el acceso de los fondos públicos. Con ello, los oficiales policiales podrán:

Cooperar con agentes federales de inmigración cuando se necesita.

Compartir información migratoria permitida por ley.

Realizar preguntas sobre estatus migratorio durante una detención o arresto legal.

Eso sí, esta nueva disposición prohíbe que los policías detengan a personas solo para cuestionar su situación migratoria, así como otras medidas basada en prejuicios por su apariencia, origen, idioma, religión o perfil racial .

Los agentes policiales de Dallas podrán intervenir a cualquier extranjero con el propósito de conocer su estatus migratorio. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Por qué causa preocupación entre los inmigrantes en Dallas

Este anuncio ha generado preocupación entre los extranjeros que residen en esta localidad. Es más, algunos señalaron que trabajadores en condiciones de explotación, víctimas de violencia en el hogar y los testigos de delitos ya no realicen sus respectivas denuncias por temor a ser detenidos por su estatus.