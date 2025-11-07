Más de 40 millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) comienzan hoy el día con incertidumbre. Un juez federal en Rhode Island ordenó a la administración Trump cubrir por completo los cupones de alimentos de noviembre antes del 7 de noviembre, usando fondos de emergencia de la Sección 32, originalmente asignados a programas de nutrición infantil. Con el plazo venciendo este jueves, la preocupación aumenta en medio del cierre del Gobierno de EE.UU.

La decisión judicial llegó después de que el gobierno federal financiara solo parcialmente SNAP, a pesar de contar con reservas adicionales. El juez calificó de insuficiente la respuesta de la administración, mientras que la Casa Blanca defendió su postura argumentando que esos fondos están diseñados para catástrofes y conflictos, no para cubrir una crisis provocada, según ellos, por el Congreso.

El programa SNAP sigue en incertidumbre mientras millones esperan saber si recibirán sus beneficios completos de noviembre. | Crédito: AFP

Casa Blanca rechaza el fallo

La administración de Trump ya adelantó que apelará la orden, aunque no ofreció detalles sobre el proceso. Durante una cena con líderes de Asia Central, el presidente fue cuestionado sobre el tema, pero remitió todas las preguntas al vicepresidente J. D. Vance, quien no ocultó su molestia por el fallo.

“Es un fallo absurdo porque usted tiene a un juez federal que, para todos los efectos, nos está diciendo qué hacer en medio de un cierre del Gobierno creado por los demócratas”, dijo Vance. “Si los demócratas abren el Gobierno, por supuesto que podemos financiar SNAP. Y podríamos hacer muchas cosas buenas para el pueblo estadounidense”, agregó.

Vance también advirtió que la situación podría empeorar si no se logra un acuerdo político para reabrir el Gobierno.

Filas más largas y preocupación en los hogares

Mientras tanto, en todo el país crecen las filas en los bancos de alimentos. Solo en Nueva Jersey, alrededor de 800,000 personas dependen de los cupones para comprar comida cada mes. La angustia entre los beneficiarios es evidente.

Una usuaria de SNAP explicó a Telemundo 51 lo que significa enfrentar esta incertidumbre en pleno inicio de mes: “Es muy difícil porque siempre esperamos los primeros días para comprar lo necesario. Nosotros trabajamos aparte para cubrir lo que falta, pero esto nos tomó por sorpresa”.

Otra beneficiario criticó la prioridad del gasto federal: “La verdad están agarrando mucho dinero para otras cosas y están dejando sin comer a muchas personas. Están enviando más ayuda a otros países y eso no está bien”.

El corte de SNAP ha dejado a millones de familias sin acceso a beneficios de ayuda alimentaria. | Crédito: SANDY HUFFAKER / AFP

Qué pasará con los cupones SNAP en noviembre

Tanto demócratas como republicanos se culpan mutuamente por la interrupción de los servicios, mientras casi 42 millones de estadounidenses dependen de la asistencia alimentaria de SNAP. La mayoría de estos hogares incluye niños, adultos mayores o personas con discapacidad, quienes serían los más afectados si no se garantiza el financiamiento completo del programa.

Por ahora, la orden judicial establece un límite claro: antes del 7 de noviembre, el Gobierno debe asegurar los fondos para que los beneficiarios reciban sus cupones de noviembre sin recortes. La pelota está en la cancha de la administración, y millones de familias miran el calendario con preocupación.