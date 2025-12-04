Empezó diciembre y todos realizan sus preparativos para las fiestas navideñas. Ya sea que quieras ir de viaje o paseo, programar una reunión o visita a tus familiares, o simplemente descansar, si tienes hijos de seguro estás preguntándote cuándo saldrá de vacaciones de invierno. Tomando en cuenta que las instituciones educativas cierran sus actividades académicas en esta temporada, te precisamos qué fecha exacta estará libre tu menor.

Las clases escolares se suspenderán por vacaciones de invierno en EE.UU. (Foto: Pixabay)

¿CUÁLES SON LAS FECHAS QUE HAY CIERRE DE COLEGIOS?

Aunque algunas escuelas estadounidenses comenzaron a anunciar el cierre de sus actividades académicas, no todas culminan sus clases al mismo tiempo, por lo que deberás consultar en cada institución educativa cuándo es la fecha exacta.

A continuación, la información del cierre de colegios en algunos estados este mes de diciembre:

Estados Culminan las clases Retoman las clases Alaska 25 de diciembre 9 de enero Texas (según el calendario B) 21 de diciembre 8 de enero California 25 de diciembre 2 de enero Montana 22 de diciembre 1 de enero Nueva York 24 de diciembre 2 de enero

Vale precisar que el jueves 25 de diciembre es feriado federal en Estados Unidos, por lo que no solamente los colegios, sino diversos establecimientos e instituciones permanecerán cerradas.

TAMBIÉN HAY CIERRE DE COLEGIOS POR MAL CLIMA

Adicional a ello, desde fines de noviembre se emitieron alertas por el mal clima, lo que ha llevado a recomendar la suspensión de clases escolares y universitarias. Por tal motivo, es importante consultar la información que proporcione el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), que es parte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Por ejemplo, se anunció para este 3 de diciembre una alerta de tormenta invernal en varios estados, lo que provocó la suspensión de clases en varios colegios en estados como Massachusetts, Nuevo Hampshire, Pensilvania, Virginia, Connecticut, Michigan y Nueva York.

Así que como padres debe estar atento a las alertas climáticas que pondría en riesgo la integridad de sus hijos.