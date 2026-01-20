En un país tan diverso y cambiante como Estados Unidos, el sueño de emprender sigue vivo, sobre todo entre la comunidad latina. Ya sea que alguien esté pensando en abrir una taquería familiar en Texas, un negocio de limpieza en Nevada o una startup tecnológica en Miami, una pregunta siempre aparece: ¿dónde conviene más empezar? La respuesta no solo tiene que ver con la idea o el esfuerzo, sino también con el lugar. Impuestos, acceso a financiamiento, fuerza laboral, regulaciones estatales y hasta la mentalidad empresarial del entorno pueden marcar la diferencia entre despegar con fuerza o quedarse a mitad de camino. Por eso vale la pena mirar lo que dicen los datos antes de tomar una decisión tan grande —especialmente si se trata de invertir los ahorros de toda una vida o aprovechar una visa de emprendimiento.

Justamente con esa lógica se publicó un nuevo ranking que analiza cuáles son los mejores y peores estados para iniciar un negocio en 2026. El informe fue elaborado por WalletHub, un reconocido sitio especializado en finanzas personales en Estados Unidos, y ofrece una radiografía clara del panorama actual para emprendedores, tanto locales como extranjeros, incluyendo a miles de hispanos que cada año se lanzan al mercado con ideas frescas y mucho empuje.

¿CÓMO SE ELABORÓ EL RANKING Y POR QUÉ IMPORTA?

Antes de entrar en la lista, conviene entender qué mide WalletHub. El estudio evalúa a los 50 estados a partir de tres grandes ejes: entorno de negocios, acceso a recursos y costos empresariales. En total, se analizan 25 métricas ponderadas que van desde impuestos corporativos y disponibilidad de créditos hasta crecimiento del empleo y costos operativos.

Esto importa —y mucho— porque cerca de la mitad de los nuevos negocios no supera los cinco años de vida. Elegir bien el estado no garantiza el éxito, pero sí puede aumentar de forma considerable las probabilidades de sobrevivir y crecer en un mercado tan competitivo como el estadounidense. Y si algo caracteriza a la comunidad latina, es su espíritu de resiliencia y su habilidad para convertir cada reto en oportunidad.

LOS MEJORES ESTADOS PARA INICIAR UN NEGOCIO EN 2026

Según WalletHub, estos son los 10 estados mejor posicionados para emprender en 2026, gracias a una combinación favorable de dinamismo económico, acceso a financiamiento y costos manejables:

Florida. Encabeza el ranking por su fuerte actividad emprendedora y la rápida expansión de pequeñas empresas. Tiene una de las mayores tasas de startups per cápita y una población laboral que sigue creciendo, algo clave en un estado con muchos jubilados. Además, su gran comunidad hispana —especialmente en el sur del estado— ha creado redes de apoyo que facilitan el intercambio de contactos, inversión y asesoría para nuevos empresarios. Utah. Se destaca por ser uno de los estados donde resulta más fácil conseguir préstamos comerciales. Además, registra uno de los mayores crecimientos de empleo del país. Su apuesta por la tecnología fue reconocida por el Center for Digital Government a través del Digital States Survey, lo que refuerza su reputación como un estado “tech-friendly”. Texas. Un gigante económico con un ecosistema empresarial muy sólido. Tiene una alta tasa de emprendimiento y una concentración de empresas en clusters industriales que facilitan el acceso a proveedores y clientes. Con una población latina creciente, muchas iniciativas locales ya priorizan servicios bilingües y programas de apoyo para pequeños empresarios. Oklahoma. Menos mediático, pero cada vez más atractivo por sus bajos costos operativos y un entorno regulatorio muy accesible para quienes inician. Idaho. Combina crecimiento económico sostenido con costos relativamente bajos, algo que muchos emprendedores valoran al momento de escalar. Mississippi Georgia Indiana Nevada California

El estado de Florida se ha caracterizado por el auge de los pequeños negocios (Foto: Freepik)

LOS ESTADOS MENOS FAVORABLES PARA EMPRENDER EN 2026

En el otro extremo del ranking aparecen estados donde iniciar un negocio puede ser más complicado, principalmente por altos costos, menor acceso al financiamiento o un ecosistema menos dinámico. Según WalletHub, estos son los peor posicionados:

41. New York

42. New Hampshire

43. Alaska

44. West Virginia

45. Pennsylvania

46. New Jersey

47. Connecticut

48. Hawaii

49. Maryland

50. Rhode Island

Muchos de estos estados enfrentan costos inmobiliarios elevados, cargas fiscales más pesadas o mercados laborales menos flexibles, factores que pueden complicar las primeras etapas de un emprendimiento, especialmente si el capital inicial es limitado o el margen de ganancia es ajustado.

Nueva York, pese a ser un lugar muy emblemático, es de los menos favorables para emprender, de acuerdo con este estudio (Foto: AFP)

UNA LECTURA FINAL PARA QUIENES QUIEREN EMPRENDER

Después de revisar este tipo de estudios, la conclusión es clara: el lugar importa tanto como la idea. Estados como Florida, Utah o Texas no están en la cima por casualidad; llevan años construyendo ambientes en los que el emprendedor —sea nativo o inmigrante— siente que puede prosperar. En cambio, otros estados, aunque atractivos para vivir o trabajar, pueden no ser el mejor punto de partida para un nuevo negocio.

WalletHub publica este ranking cada año, y vale la pena seguirlo de cerca. Al final del día, emprender en Estados Unidos sigue siendo una gran oportunidad, pero elegir bien el estado puede marcar la diferencia entre remar contra la corriente o avanzar con viento a favor.