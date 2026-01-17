Cuando se acerca enero en Estados Unidos y empiezan a aparecer por todos lados palabras como “W-2”, “1099”, muchas familias hispanas cambian de chip y pasan directo al modo impuestos. Las charlas, desde Miami hasta Los Ángeles, dejan de ser sobre el clima o el trabajo y se convierten en preguntas sobre cómo llenar la declaración antes de la fecha límite. En un café de Houston, por ejemplo, no sorprende escuchar a alguien asegurar “este año sí la hago temprano”, mientras otra persona confiesa que todavía espera los papeles de su empleador. A pesar de que cada temporada fiscal trae más plataformas digitales y más ayuda en español, la realidad es que una y otra vez se repiten los mismos errores que terminan costando dinero, tiempo y más de un dolor de cabeza. Y aunque la declaración de impuestos está lejos de ser el tema favorito de la mayoría, pasar por alto los detalles o confiarse demasiado puede complicar innecesariamente el proceso con el IRS.

Con la declaración de impuestos de 2026, la historia se repite. Hay más herramientas digitales que nunca —desde apps móviles hasta calculadoras automáticas—, pero los fallos siguen apareciendo. La parte positiva es que la mayoría son fáciles de prevenir si se conocen de antemano.

Aquí repasamos los errores más comunes según el IRS, con explicaciones claras y prácticas, como si estuviéramos revisando juntos tu declaración en la mesa del comedor o en el break del trabajo.

LOS ERRORES MÁS COMUNES DURANTE LA PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS

1. Presentar la declaración demasiado pronto

La impaciencia por declarar es uno de los tropiezos clásicos. Entiendo la tentación, sobre todo si esperas un reembolso, pero hacerlo sin tener todos los documentos —como el W-2, los 1099 por intereses o trabajos independientes— puede causar inconsistencias. Es mejor esperar a tener todo en mano; declarar antes de tiempo suele terminar en correcciones, demoras y más de una frustración.

2. Errores en el Número de Seguro Social y los nombres

Parece obvio, pero sigue siendo una de las causas más frecuentes de retrasos. Asegúrate de que el Número de Seguro Social (SSN) y los nombres coincidan tal cual aparecen en las tarjetas oficiales. Un solo número mal escrito puede detener todo el proceso.

3. Declarar ingresos incorrectos o incompletos

Este es un error silencioso pero común. Ya sea un trabajo extra los fines de semana, ingresos por plataformas digitales o intereses bancarios, todos deben declararse. El IRS cruza automáticamente la información, y cualquier discrepancia puede levantar alertas. Las plataformas electrónicas ayudan, pero siempre es útil revisar cada cifra con calma.

4. Elegir mal el estado civil tributario

Si te casaste, te divorciaste o tu situación familiar cambió, revisa tu estado civil fiscal antes de enviar la declaración. Este detalle afecta los créditos disponibles y el monto final de impuestos. El Asistente Tributario Interactivo del IRS (disponible también en español) o la Publicación 501 pueden ayudarte a elegir la opción correcta.

5. Errores matemáticos

Aunque muchas personas usan software para evitar errores, los cálculos siguen siendo una fuente constante de problemas. Desde sumas simples hasta deducciones más complejas, un pequeño fallo puede modificar todo el resultado. Es mejor confiar en plataformas de presentación electrónica que automatizan los totales.

6. Confusiones con créditos y deducciones

Los créditos como el Crédito Tributario por Hijos o el Crédito por Ingreso del Trabajo suelen generar confusión. Antes de aplicarlos, confirma los requisitos y verifica los montos. Los errores aquí pueden hacer que recibas menos dinero o que tu declaración se revise.

7. Datos bancarios incorrectos

Si eliges depósito directo —la opción más rápida para recibir tu reembolso—, revisa dos veces tu número de cuenta y de ruta bancaria. Un solo dígito incorrecto puede desviar o retrasar el pago.

8. Declaraciones sin firma

Aunque parezca increíble, todavía ocurren. Una declaración sin firma es inválida; si la presentas de forma conjunta con tu pareja, ambos deben firmar (o firmar electrónicamente).

9. Confiar en preparadores de impuestos sin licencia

En muchas ciudades, sobre todo en comunidades hispanas, circulan personas que se presentan como “expertos en taxes” sin estar certificados. Recuerda que, aunque te ayuden, la responsabilidad final es tuya. Busca contadores públicos certificados, agentes inscritos o voluntarios del programa VITA (ofrecido por el IRS), que además brindan atención en español.

FECHAS CLAVES DE LA TEMPORADA DE IMPUESTOS 2026

Fecha Qué sucede 26 de enero de 2026 El IRS comienza a procesar declaraciones electrónicas 15 de abril de 2026 Fecha límite para presentar sin penalizaciones 15 de octubre de 2026 Límite para quienes solicitaron extensión Antes del 15 de abril Pago obligatorio de impuestos adeudados, incluso con extensión

¿CUÁNTO TARDA REALMENTE EL REEMBOLSO?

Forma de presentación Tiempo estimado de reembolso Declaración electrónica + depósito directo Hasta 21 días Declaración enviada por correo Entre 6 y 8 semanas Declaración con errores o revisión De 2 a 4 semanas adicionales

¿CÓMO USAR “WHERE’S MY REFUND?” DEL IRS?

La herramienta “Where’s My Refund?” del IRS, disponible en la web y en la app IRS2Go, permite consultar en línea el estado de tu reembolso federal en cualquier momento, sin necesidad de llamar por teléfono, algo muy práctico para quienes tienen el tiempo limitado por estar con los hijos o tener dos trabajos o más. Para usarla de forma correcta, es importante tener preparados algunos datos clave de tu declaración y entender desde cuándo está disponible la información según el método que utilizaste para presentarla.

Ingresa al sitio oficial del IRS y haz clic en “Where’s My Refund?”, o abre la app IRS2Go en tu celular.

Ten a la mano tu número de Seguro Social o ITIN, tu estado civil en la declaración (por ejemplo, soltero o casado declarando conjuntamente) y el monto exacto del reembolso que declaraste.

Introduce los datos solicitados en el formulario de consulta y envía la solicitud para que el sistema muestre el estado de tu reembolso.

Ten en cuenta que la herramienta suele mostrar información a partir de 24 horas después de enviar la declaración electrónicamente y alrededor de 4 semanas si la mandaste en papel.

Revisa el mensaje que aparece (“recibida”, “aprobada”, “enviada”) y, si ves advertencias o el plazo normal se ha superado, sigue las indicaciones en pantalla o considera contactar al IRS para más detalles.

