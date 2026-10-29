El estado de Connecticut, en Estados Unidos, ya registró sus primeras muertes relacionadas con la gripe durante una temporada de influenza que comenzó antes de lo habitual. Según datos del Departamento de Salud Pública estatal, seis personas fallecieron por esta enfermedad desde la semana que terminó el 26 de septiembre.

El primer deceso se reportó durante esa semana. Después, se registraron tres muertes en la semana que finalizó el 17 de octubre y otras dos en la semana que terminó el 24 de octubre. Las seis personas fallecidas tenían 55 años o más. Además, desde septiembre se reportaron nueve muertes relacionadas con el covid en Connecticut.

“Nuestros corazones están con las familias y los seres queridos de las personas que hemos perdido. Estas muertes son un recordatorio aleccionador de que la gripe puede ser grave, especialmente para los adultos mayores, y de que la temporada de virus respiratorios ya está aquí”, dijo la doctora Manisha Juthani, comisionada del Departamento de Salud Pública de Connecticut, en un comunicado.

La situación representa un cambio respecto al año pasado, cuando para estas mismas fechas el estado todavía no había registrado muertes relacionadas con la influenza. Además, los casos de gripe aumentaron más del 22% en una semana y las hospitalizaciones asociadas a la enfermedad subieron más del 64%.

Los casos de influenza y las hospitalizaciones han aumentado, aunque todavía no se sabe si la temporada será más grave que otras. (Foto referencial: Freepik)

La temporada de gripe comenzó antes de lo habitual

Aunque los casos suelen aumentar en octubre y mantenerse durante el invierno, la actividad de la influenza puede extenderse hasta marzo o incluso mayo. Este año, los especialistas observaron un incremento desde agosto.

Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también muestran un aumento reciente de las pruebas positivas de gripe en el país; sin embargo, que la temporada comience antes no significa necesariamente que será más grave.

Una de las posibles causas del aumento temprano es una versión mutada de la cepa H1N1 de la influenza A. Por ahora, los expertos todavía no saben si esta variante provocará cuadros más graves. Mientras tanto, recomiendan prestar atención a los síntomas y tomar medidas preventivas, especialmente entre las personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones.

Los especialistas recomiendan vacunarse, mantener una buena higiene de manos y tomar precauciones en espacios interiores concurridos. (Foto referencial: Freepik)

Cómo protegerse de la influenza

La vacunación es una de las principales medidas para reducir el riesgo de complicaciones. La vacuna contra la gripe ya está disponible en farmacias, clínicas y consultorios médicos.

Andrew Pekosz, virólogo de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, explicó a TODAY.com: “Si todavía no te has vacunado por cualquier motivo, ahora es el momento de hacerlo, porque la temporada de gripe está comenzando un poco antes y necesitas al menos dos semanas para que la inmunidad de la vacuna alcance niveles de protección”.

Los adultos mayores, los niños pequeños y las personas con sistemas inmunitarios debilitados deben prestar especial atención a la prevención. Además de vacunarse, los especialistas recomiendan usar mascarillas bien ajustadas o respiradores N95 en lugares interiores concurridos, lavarse las manos con frecuencia y hacerse una prueba si aparecen síntomas compatibles con la gripe.

Asimismo, es importante recordar que la influenza no es el único virus respiratorio que circula actualmente: el covid y el virus respiratorio sincitial (VRS) también pueden causar enfermedades.