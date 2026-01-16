El trabajo dignifica al hombre, pero cuando el abuso laboral socava la dignidad de los empleados transforma el centro de labores en un lugar donde la humillación, el estrés y la exclusión son constantes, afectando la salud mental y física de los colaboradores. Debido a que este ambiente hostil se vive en varias organizaciones de Estados Unidos, en especial contra empleados con bajos salarios o inmigrantes, si eres uno de los que atraviesa es crítica situación, te detallamos cómo y dónde reportarlo.

Vale mencionar que el abuso laboral no solamente se da cuando se humilla, grita, insulta, amenaza, intimida, hostiga y presiona a un empleado para que renuncie, también se presenta cuando se le sobrecarga y/o se le quita funciones, castiga injustificadamente, y obliga a que acepte condiciones abusivas o ceda derechos, lo que lleva a afectar su salud mental y física.

El abuso laboral puede ser físico, psicológico, verbal, económico o una combinación de varios (Foto: Freepik)

¿DÓNDE REPORTAR EL ABUSO LABORAL?

Si eres un trabajador que es víctima de abuso laboral, no lo dudes más y denuncia a tu agresor. No importa tu estatus migratorio, ya que la ley protege a todas las personas por igual, así seas indocumentado. Si en caso no te atreves porque temes a las represalias por parte de tu empleador, tranquilo que existen leyes que te amparan.

Por lo tanto, lo primero que debes hacer es identificar en qué agencia gubernamental debes presentar tu denuncia labora. Existen tres:

Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL). Atiende casos relacionados con salarios, horas extra y condiciones de trabajo.

Atiende casos relacionados con salarios, horas extra y condiciones de trabajo. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC). Investiga denuncias por discriminación y acoso.

Investiga denuncias por discriminación y acoso. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Para denunciar condiciones inseguras en el trabajo.

OJO: los departamentos de trabajo locales también reciben quejas a nivel estatal.

Humillar, gritar, insultar o amenazar de forma reiterada a un trabajador es abuso laboral (Foto: Freepik)

PASOS PARA PRESENTAR UNA DENUNCIA POR ABUSO LABORAL

Existen tres pasos esenciales para realizar una denuncia por abuso laboral. Estos son:

Reunir pruebas. Puede ser los recibos de pago, los correos electrónicos, mensajes de texto y audio y horarios, incluso los testimonios de compañeros que presenciaron al abuso laboral.

Puede ser los recibos de pago, los correos electrónicos, mensajes de texto y audio y horarios, incluso los testimonios de compañeros que presenciaron al abuso laboral. Presentar la queja formal. Dirígete a la agencia correspondiente, ya sea en línea, por teléfono o en persona para denunciar el caso. Ten en cuenta que hay agencia en español y las denuncias son confidenciales.

Dirígete a la agencia correspondiente, ya sea en línea, por teléfono o en persona para denunciar el caso. Ten en cuenta que hay agencia en español y las denuncias son confidenciales. Incluir entrevistas. Una vez realizada la denuncia, se abrirá una investigación en la que puedes incluir entrevistas y revisión de documentos.

En caso se compruebe el abuso labora, el empleador enfrentará sanciones económicas y si te debe salarios atrasado, ponerse al día. Existen casos en los que el trabajador puede recibir una compensación adicional o ser reinstalado en su puesto si fue despedido injustamente, publica La Opinión.