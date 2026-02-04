En Texas, el lanzamiento de un ambicioso —y controvertido— programa estatal ha reavivado la discusión sobre la educación pública y privada. Se trata de las nuevas solicitudes para acceder a los llamados vouchers, vales o becas escolares, una iniciativa que busca permitir que miles de familias puedan matricular a sus hijos en escuelas privadas. En ciudades como Houston, Dallas, Austin y el Valle del Río Grande, el tema domina las charlas de padres en reuniones, grupos de WhatsApp y programas de radio en español. Para buena parte de la comunidad latina —en especial quienes trabajan largas jornadas o tienen hijos con necesidades especiales— estos fondos representan una oportunidad para ofrecer una educación más ajustada a sus circunstancias. Sin embargo, también hay inquietudes: ¿quién podrá beneficiarse realmente?, ¿cuánto cubrirán los subsidios?, ¿y qué ocurrirá con los estudiantes que permanezcan en el sistema público? Este podría ser un punto de inflexión en la política educativa del estado y en la forma en que muchas familias hispanas conciben el futuro académico de sus hijos.

Padres, distritos escolares, universidades y especialistas siguen de cerca cada avance porque este experimento educativo —llamado oficialmente Cuentas de Libertad Educativa— podría servir de modelo para otros estados. Vale la pena detenerse, revisar los detalles y entender paso a paso cómo funciona, quiénes pueden acceder y qué plazos hay para aplicar.

¿QUÉ SON LOS VOUCHERS ESCOLARES Y CÓMO FUNCIONAN?

Los vouchers escolares son fondos públicos que el gobierno entrega a las familias para que puedan pagar la educación de sus hijos fuera del sistema público. En otras palabras, el dinero “sigue al estudiante”. En Estados Unidos, este concepto forma parte del movimiento de school choice, o libertad de elección educativa, que promueve que los padres decidan dónde estudiar sin estar limitados al distrito donde viven.

En Texas, el modelo se gestiona mediante Cuentas de Ahorro Educativo (Education Savings Accounts), con gastos registrados y supervisados por el estado para evitar mal uso de recursos.

La solicitud de los vouchers escolares se podrá registrar desde este miércoles 4 de febrero (Foto: Freepik)

EL PROGRAMA EN TEXAS: CIFRAS RÉCORD Y EXPECTATIVAS ALTAS

Con un presupuesto histórico de US$1,000 millones de dólares, Texas apunta a beneficiar a 100,000 estudiantes, más que cualquier otro estado. La escala del proyecto refleja la importancia de esta prueba piloto.

Erin Baumgartner, directora del Consorcio de Investigación Educativa de Rice University, explicó que en otros estados más del 90% de los beneficiarios ya asistían a escuelas privadas, lo que podría limitar el impacto sobre la educación pública. Sin embargo, Texas es un caso distinto: su tamaño, diversidad social y fuerte presencia de comunidades latinas hacen que el efecto del programa aún sea incierto.

PRIORIDADES PARA RECIBIR LOS VOUCHERS

Si la demanda supera el presupuesto, las becas se asignarán según un sistema de prioridades:

Estudiantes con discapacidad de hogares con ingresos de hasta el 500% del nivel federal de pobreza.

Familias con ingresos de hasta el 200% del nivel federal de pobreza.

Hogares con ingresos entre 200% y 500% del nivel de pobreza.

Familias de ingresos superiores (limitadas al 20% del presupuesto).

Este esquema busca, según el estado, priorizar a quienes enfrentan las mayores barreras económicas y educativas.

¿CUÁNTO CUBREN LOS VOUCHERS?

Los montos van de US$10,300 a US$10,900 por estudiante al año, lo que representa cerca del 85% del gasto promedio en el sistema público estatal. Los fondos se depositan directamente en una cuenta educativa controlada por el estado y pueden usarse en:

Matrículas y cuotas escolares.

Libros y materiales educativos.

Transporte o servicios de apoyo académico.

Además, los estudiantes con discapacidad pueden recibir hasta $30,000 adicionales y los padres que opten por homeschooling pueden solicitar un apoyo de US$2,000 anuales. Cabe recordar que las escuelas privadas no están obligadas a participar ni a aceptar a todos los solicitantes.

¿CÓMO SOLICITAR Y HASTA CUÁNDO?

El proceso es completamente en línea.

Inicio: miércoles, 9:00 a.m.

Fecha límite: 17 de marzo.

Plataforma oficial: Cuentas de Libertad Educativa de Texas .

. Accesible desde: computadora o teléfono móvil.

Durante la solicitud se pedirá subir documentos como declaraciones de impuestos e información de ciudadanía. No es necesario indicar de inmediato la escuela privada en la que se matriculará el estudiante.