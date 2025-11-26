La cuenta regresiva para el Black Friday ya comenzó y los ciudadanos estadounidenses están listos para conseguir los precios más bajos en una variedad de productos y servicios. No obstante, la euforia por las ofertas “imperdibles” suelen ser engañosas; a veces, lo que parece un gran precio podría no ser el mejor del año. Para asegurarte de que tu compra se realmente una buena decisión, te ofrezco una guía definitiva.

El propósito de muchas personas que realizarán compras durante el ‘Viernes Negro’ es adquirir productos o servicios sin afectar su presupuesto. Si bien la clave es encontrar los mejores precios, esta tarea puede mejorarse con la serie de consejos que te brindaré a continuación.

Cómo saber si el producto ofrece un buen descuento en Black Friday

En ciertas ocasiones, algunos minoristas aumentan el precio de sus productos en las semanas previas a este evento para luego aplicar, repentinamente, una supuesta ‘rebaja’ que solo refleja el costo original. Esta práctica se puede detectar con facilidad si usas sitios web especializados como PriceRunner o Camel Camel Camel.

También puedes recurrir a la Inteligencia Artificial, específicamente a ChatGPT, creando prompts que te facilitarían la búsqueda en cuestión de segundos. Un ejemplo sería lo señalado por la analista retail, Natalie Berg: “Muéstrame las mejores ofertas del Black Friday para un niño de 10 años que adora la película Wicked”.

Existen sitios webs y apps que te ayudarían a conocer si distintos productos poseen buenos descuentos. (Crédito: Freepik)

Consejos esenciales para comprar en Black Friday

No dudes al comprar y guarda tus recibos

Comúnmente, los usuarios no compran el producto en descuento por creer que podrían encontrarlo más barato durante el Black Friday. En sus declaraciones a BBC, la analista minorista Catherine Shuttleworth considera que se trataría de un grave error, ya que solo se obtendrían como resultado que el artículo no esté en stock.

Por esa razón, recomienda que se efectúe la compra en caso esté en un precio accesible y conservar el recibo. Lo último indicado es importante, ya que muchos minoristas reembolsan la diferencia si los precios vuelven a bajar.

Compra productos esenciales

No tienes que centrarte en los descuentos de productos caros; también puedes aprovechar los precios bajos de distintos artículos de aseo personal o de uso diario, tales como papel higiénico, pasta dental, entre otras opciones.

Tómate el tiempo necesario para analizar qué realmente necesitas en estos momentos. No tienes que caer en las tácticas de presión de distintos minoristas, tales como “solo quedan dos” o “compra rápido antes que se agoten”.

Es más, si consideras que gastarás más de $120, los expertos en ahorro recomiendan que uses una tarjeta de crédito, ya que esto podría brindarte beneficios interesantes.

Es necesario que compres productos esenciales durante este Black Friday para que tu bolsillo no se vea afectado. (Crédito: Freepik)

No te apresures al comprar

Los distintos descuentos ocasionarían que tengas el impulso de comprar de manera inmediata; sin embargo, esto podría ser un riesgo si no tomas las precauciones del caso. No solo sería un gasto que podrías arrepentirte, sino que podrías ingresar a sitios web falsos que te estafarían.

En ese caso, Jane Parsons, experta en consumo de Citizens Advice, declaró a BBC que, si un producto presenta un descuento demasiado atractivo, podría relacionarse a una estafa. También añadió que se evite ingresar a enlaces web sospechosos.