Los colombianos en California tienen una cita clave este 8 de marzo con las Elecciones Legislativas de Colombia 2026. Si vives en Los Ángeles, San Francisco, San Diego u otra ciudad del estado, es fundamental saber exactamente dónde y a qué hora votar. Los consulados de Colombia en California ya publicaron la información oficial de puntos de votación, horarios y requisitos. Llevar tu cédula amarilla con hologramas es obligatorio para ejercer tu derecho al voto en el exterior. Organiza tu día con anticipación, porque estas elecciones pueden definir el futuro político del país.

Para los colombianos en California que quieren saber dónde votar en las Elecciones Legislativas de Colombia 2026, los principales puntos se concentran en el Consulado de Colombia en Los Ángeles y el Consulado de Colombia en San Francisco. Verifica la dirección exacta del puesto de votación asignado en la página oficial de la Registraduría o del consulado antes de salir. Muchos colombianos residentes en Estados Unidos buscan “dónde votar en California 8 de marzo” o “puestos de votación colombianos en Los Ángeles y San Francisco”, por eso es clave revisar la información actualizada. Comprueba también si tu nombre aparece en el censo electoral para evitar sorpresas de última hora. Así te aseguras de aprovechar al máximo tu derecho al voto desde el exterior.

El horario para votar este 8 de marzo en las Elecciones Legislativas de Colombia 2026 para colombianos en California suele ser desde la mañana hasta la tarde, siguiendo el cronograma oficial para voto en el exterior. Recuerda que solo podrás votar con tu cédula de ciudadanía y en el puesto asignado por la Registraduría Nacional. Si compartes esta información con otros colombianos en California, ayudarás a que más personas sepan dónde y a qué hora votar. ¡Participar desde el exterior es una forma directa de influir en el rumbo de Colombia sin salir de Estados Unidos!

Este 8 de marzo se darán las Elecciones Legislativas 2026 en Colombia y aquí te contamos todo lo que debes de saber para llevar un proceso electoral tranquilo y correcto. (Foto: Gemini)

¿Qué tipo de elección es la del 8 de diciembre?

Cabe resaltar que la jornada democrática del domingo 8 de marzo de 2026 son unas elecciones al Congreso de la República (Senado y Cámara), no elecciones presidenciales. Este día los colombianos en el exterior votan para elegir al nuevo Parlamento, coordinado por la Registraduría y la Cancillería a través de consulados.​

Cómo funciona el voto en el exterior en 2026 para las Elecciones de Colombia

Para votar desde el exterior es obligatorio tener la cédula inscrita en el consulado correspondiente; sin inscripción previa en el censo consular no se puede votar.​

La inscripción de cédulas para las elecciones de Congreso de 2026 cierra el 8 de enero de 2026, de forma presencial en consulados y, en algunos países, por plataformas digitales habilitadas.​

En el exterior, las jornadas suelen abrir varios días antes del 8 de marzo y extenderse hasta esa fecha, según el calendario de cada consulado.​

Siempre se debe presentar la cédula original (amarilla con hologramas o digital); no se acepta contraseña.​

¡Atención, comunidad colombiana en EE. UU.! Consulta la guía de horarios y consulados habilitados para votar en las Elecciones Legislativas de Colombia este domingo 8 de marzo de 2026. | Imagen creada por Gestión Mix usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Dónde votan los colombianos en California?

Los Ángeles (consulado y puestos asociados)

El Consulado de Colombia en Los Ángeles informó que, para estas Elecciones 2026, del 2 al 7 de marzo la votación se realiza únicamente en la sede del Consulado General en Los Ángeles.​

Para el domingo 8 de marzo se habilitan puestos de votación en: Los Ángeles, Phoenix, San Diego y Albuquerque.​

Un material de la red consular sobre Elecciones 2026 en Estados Unidos menciona jornadas con horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., aunque el ejemplo visible es del Consulado de Atlanta.​

San Francisco (otra circunscripción en California)

El Consulado de Colombia en San Francisco publicó que la fecha oficial de votación es el domingo 8 de marzo de 2026.​

Indica que en San Francisco se puede votar desde el 2 hasta el 8 de marzo; en las demás ciudades de su circunscripción la jornada es solo el 8 de marzo.​

Las direcciones oficiales de los puestos de votación en San Francisco, Anchorage, Denver, Las Vegas, Honolulu, Salt Lake City y Seattle, y se pide ignorar direcciones antiguas que aparezcan en el sistema si no coinciden con las anteriormente mencionadas.​

Horarios de votación para las Elecciones Legislativas de Colombia 2026

El horario de votación es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. para jornadas del 2 al 8 de marzo, como referencia para un consulado como el colombiano en Atlanta. CNN en Español explica que, para las elecciones legislativas en Colombia, las mesas abren en general a las 8:00 a.m. y cierran a las 4:00 p.m., en concordancia con el horario estándar de la Registraduría.​

¿Qué debes verificar para participar en las Elecciones Legislativas de Colombia 2026 en EE.UU.?

Consultar tu puesto de votación con tu cédula en la página oficial de la Registraduría (consulta de lugar de votación en el exterior).​

Revisar directamente las redes oficiales del Consulado General de Colombia en Los Ángeles y del Consulado General de Colombia en San Francisco, donde publican los carruseles con direcciones y posiblemente el detalle de horarios por ciudad.