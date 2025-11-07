El bloqueo político en Washington D.C. no solo paraliza oficinas y programas federales: también pone en vilo los pagos semanales a quienes más los necesitan. Conoce cómo el cierre de gobierno amenaza el seguro de desempleo de 1.6 millones de personas en Estados Unidos y qué podría pasar si la crisis se prolonga.

La falta de consenso en el Congreso sobre la aprobación del presupuesto federal mantiene cerrado al gobierno estadounidense desde el 1 de octubre, una situación con consecuencias reales para millones de trabajadores. Mientras las negociaciones se estancan, la Casa Blanca advierte sobre un posible impacto directo en los fondos destinados al seguro de desempleo, un programa vital administrado por el Departamento de Trabajo (DOL).

¿POR QUÉ EL CIERRE DEL GOBIERNO FEDERAL AFECTA EL SEGURO DE DESEMPLEO?

El cierre prolongado del gobierno está generando repercusiones en varios programas federales y el sistema de seguro de desempleo (SD) se encuentra entre los más vulnerables. Según Axios, cerca de 1.6 millones de estadounidenses que dependen de la ayuda por desempleo podrían enfrentar interrupciones en los pagos si el estancamiento presupuestario continúa.

La Casa Blanca advirtió que, aunque el riesgo inmediato es menor que en el caso de los programas de asistencia alimentaria como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el retraso en las prestaciones representa una seria preocupación. “Las familias trabajadoras que dependen de estos ingresos enfrentarán dificultades si no se restablece el financiamiento”, señaló un vocero de la Oficina de Administración y Presupuesto.

Los pagos por desempleo podrían sufrir interrupciones si no se aprueba el presupuesto (Foto: Diseñado por Freepik)

¿QUÉ SIGNIFICA PARA LOS TRABAJADORES DESEMPLEADOS?

Los beneficiarios del seguro de desempleo dependen de los pagos semanales para cubrir gastos básicos como renta, alimentación y servicios. Una demora podría provocar:

Mayor inseguridad alimentaria, sobre todo en familias con niños.

Aumento del endeudamiento con tarjetas y préstamos de emergencia.

Riesgo de perder vivienda o transporte.

Sin un cronograma oficial para la reapertura del gobierno, las familias afectadas permanecen en la incertidumbre financiera.

¿QUÉ PROGRAMAS FEDERALES ESTÁN EN RIESGO EN ESTADOS UNIDOS?

Además del seguro de desempleo, varios programas enfrentan amenazas similares ante la falta de fondos federales:

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano ( HUD ), que administra subsidios de renta para familias de bajos ingresos.

), que administra subsidios de renta para familias de bajos ingresos. SNAP , que asiste a más de 40 millones de personas en todo el país.

, que asiste a más de 40 millones de personas en todo el país. Programa de Nutrición para Mujeres, Infantes y Niños (WIC), destinado a familias vulnerables.

La incertidumbre fiscal podría generar un efecto dominó en la economía doméstica. Muchos hogares estadounidenses viven al límite y dependen directamente de estos programas para su estabilidad.