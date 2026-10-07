El horario de verano en Estados Unidos termina el domingo 1 de noviembre de 2026. En las zonas del país que observan el cambio, los relojes deberán atrasarse una hora a las 2:00 a.m., momento en que volverán a marcar la 1:00 a.m. La madrugada tendrá, por tanto, una hora adicional. El ajuste devuelve al país al horario estándar y hará que haya más luz durante las primeras horas de la mañana, aunque oscurecerá más temprano por la tarde.

¿Cuándo termina el horario de verano y qué deben hacer los relojes?

La transición se produce oficialmente a las 2:00 a.m. del domingo 1 de noviembre, hora local, en las zonas que aplican el horario de verano. En ese momento, las 2:00 a.m. pasan nuevamente a ser la 1:00 a.m., por lo que la hora comprendida entre la 1:00 y las 2:00 se repite. Es el cambio conocido como “fall back”. Para la mayoría de las personas, esto significa una hora adicional de sueño esa noche y un regreso al horario estándar durante los meses siguientes.

Zona o grupo ¿Ajustar el reloj el 1 de noviembre? Eastern Time Sí Central Time Sí Mountain Time Sí, salvo la mayor parte de Arizona Pacific Time Sí Alaska Sí Distrito de Columbia Sí

La regla federal establece las mismas fechas para las áreas que observan el horario de verano. Los estados que participan deben realizar la transición en las fechas establecidas por la ley federal, aunque cada estado puede decidir no observar el horario de verano.

¿Qué estados y territorios no cambian la hora?

No todo Estados Unidos mueve sus relojes. Hawaii, la mayor parte de Arizona y varios territorios estadounidenses mantienen el horario estándar durante todo el año, por lo que no realizarán ningún ajuste el 1 de noviembre. Entre los territorios están American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Puerto Rico y U.S. Virgin Islands.

Estado o territorio ¿Observa el horario de verano? Hawaii No Arizona, excepto la Navajo Nation No American Samoa No Guam No Northern Mariana Islands No Puerto Rico No U.S. Virgin Islands No

Arizona tiene una excepción importante: la mayor parte del estado permanece en horario estándar todo el año, pero la Navajo Nation sí observa el horario de verano. Por ello, las comunidades de la Nación Navajo ubicadas en Arizona realizan el cambio de noviembre, a diferencia de la mayor parte del resto del estado.

¿Qué dispositivos cambian la hora automáticamente y cuáles deben ajustarse a mano?

Los teléfonos celulares, computadoras, tabletas y muchos relojes inteligentes suelen actualizar la hora automáticamente cuando tienen configuradas correctamente la fecha, la zona horaria y la actualización automática. NIST recomienda mantener actualizado el sistema operativo, ya que es este el que determina cuándo corresponde aplicar el cambio de horario.

Los dispositivos que no reciben una actualización automática normalmente requieren un ajuste manual. Esto incluye muchos relojes de pared, despertadores, algunos relojes de automóvil, hornos y microondas. En esos casos, basta con retrasar la hora 60 minutos. Quien quiera evitar olvidos puede hacerlo el sábado 31 de octubre antes de acostarse; el cambio oficial, sin embargo, ocurre durante la madrugada del domingo. En los automóviles, hornos y microondas conviene revisar el manual del fabricante si el sistema de configuración no resulta evidente.

¿Seguirá cambiando la hora en Estados Unidos en 2027?

Por ahora, sí. El calendario vigente continúa estableciendo dos transiciones al año. La Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139), que busca hacer permanente el horario de verano, fue aprobada por la Cámara de Representantes el 14 de julio de 2026 con 308 votos a favor y 117 en contra. Al día siguiente fue recibida en el Senado y remitida al Committee on Commerce, Science, and Transportation, donde permanece pendiente.

A comienzos de octubre, Reuters informó que la iniciativa seguía estancada en el Senado y que la cámara había terminado su periodo de sesiones sin abordar el proyecto antes de las elecciones del 3 de noviembre. Por lo tanto, la Sunshine Protection Act no cambia el calendario de noviembre de 2026. El presidente Donald Trump respalda hacer permanente el horario de verano y recientemente volvió a presionar públicamente para que el proyecto avance, pero su apoyo no modifica las reglas mientras el Congreso no apruebe la legislación.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Estados Unidos

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en noviembre de 2026?

Se atrasa una hora. Cuando el reloj llega a las 2:00 a.m., vuelve a marcar la 1:00 a.m.

¿Se gana una hora de sueño?

Sí. Al repetirse una hora durante la madrugada, el domingo tiene una hora adicional respecto de un día normal.

¿Qué pasa con la luz del día después del cambio?

Habrá más luz durante la mañana y el atardecer llegará más temprano.

¿Tengo que cambiar la hora de mi iPhone o teléfono Android?

Normalmente no. Si están activadas las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria, el dispositivo debería realizar el cambio por sí mismo.

¿Debo cambiar manualmente el reloj del automóvil?

Depende del vehículo. Algunos sistemas se actualizan automáticamente y otros requieren que el conductor modifique la hora.

¿Arizona cambia la hora?

La mayor parte de Arizona no. La Navajo Nation sí observa el horario de verano.

¿Hawaii cambia la hora?

No. Hawaii mantiene el horario estándar durante todo el año.

¿La Sunshine Protection Act ya eliminó el cambio de horario?

No. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes, pero sigue pendiente en el Senado y todavía no es ley.

¿Cuándo será el próximo cambio de hora después de noviembre?

Con las reglas actuales, el horario de verano volverá a comenzar el domingo 14 de marzo de 2027 en las zonas que lo observan.