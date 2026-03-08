Cada mes, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) brinda apoyo alimentario a millones de hogares de bajos recursos en Estados Unidos, ayudándolos a cubrir parte de sus gastos en comestibles. Como muchos beneficiarios necesitan saber con anticipación cuándo se deposita el dinero para organizar sus compras, especialmente quienes dependen de estos fondos para surtir la despensa, aquí te explicamos en qué fechas se acreditan los cupones en Florida y cuáles son los montos que podrían recibir.

El calendario SNAP en Florida se organiza con base en los dígitos 9.º y 8.º del número de caso (Foto: Freepik)

¿DE QUÉ MANERA SE DETERMINAN LOS PAGOS SNAP EN FLORIDA?

Antes de darte a conocer las fechas exactas de la entrega de cupones SNAP de marzo, es importante recordar que el calendario de pagos varía según el número de caso de cada hogar, al igual que el monto que se calcula en base a factores como los ingresos, el tamaño de la familia y ciertos gastos deducibles.

De acuerdo con el calendario publicado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), en Florida los beneficios SNAP se depositan del 1 al 28 de cada mes de forma escalonada, según los dígitos noveno y octavo del número de caso, y omitiendo el décimo dígito.

Así puedes saber tu número de caso

En Florida puedes calcular el día exacto de tu pago SNAP usando dos dígitos de tu número de caso. A continuación, cómo saberlo.

1. Localiza el 8.º y 9.º dígito de tu número de caso de Florida. No uses el 10.º dígito.

2. Toma el 9.º dígito y luego el 8.º, en ese orden (es decir, léelos “al revés”) para formar un número de dos cifras. Por ejemplo: si tu 8.º dígito es 8 y el 9.º es 9, el número será 98.

3. Busca ese número (00–99) en la tabla oficial de Florida, donde cada rango de dos dígitos se asocia a un día del 1 al 28 de cada mes.

Entonces, si los dígitos 9.º y 8.º de tu caso (leyéndolos al revés) forman el número 96 a 99, tus beneficios se depositan el día 28 del mes; si forman un número entre 00 y 03, se depositan el día 1 del mes; si están entre 04 y 06, el día 2, y así sucesivamente de forma escalonada.

Lo mejor para evitar errores es confirmar tu fecha exacta en la carta de aprobación de tu caso o en la app/web donde consultas tu EBT, ya que allí suele aparecer ya calculado el día fijo de cada mes.

Además de las fechas de depósito, los beneficiarios pueden consultar fácilmente su saldo SNAP (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

FECHAS DE LOS PAGOS SNAP EN MARZO EN FLORIDA

De acuerdo con el número de caso (dígitos 9 y 8), los pagos de marzo llegarán a los beneficiarios las siguientes fechas:

00-03 = beneficios disponibles 1.º día

04-06 = beneficios disponibles el 2.º día

07-10 = beneficios disponibles el 3.º día

11-13 = beneficios disponibles el 4.º día

14-17 = beneficios disponibles el 5.º día

18-20 = beneficios disponibles el 6.º día

21-24 = beneficios disponibles el 7.º día

25-27 = beneficios disponibles el 8.º día

28-31 = beneficios disponibles el 9.º día

32-34 = beneficios disponibles el día 10

35-38 = beneficios disponibles el día 11

39-41 = beneficios disponibles el día 12

42-45 = beneficios disponibles el día 13

46-48 = beneficios disponibles el día 14

49-53 = beneficios disponibles el día 15

54-57 = beneficios disponibles el día 16

58-60 = beneficios disponibles el día 17

61-64 = beneficios disponibles el día 18

65-67 = beneficios disponibles el día 19

68-71 = beneficios disponibles el día 20

72-74 = beneficios disponibles el 21

75-78 = beneficios disponibles el 22

79-81 = beneficios disponibles el 23

82-85 = beneficios disponibles el 24

86-88 = beneficios disponibles el 25

89-92 = beneficios disponibles el 26

93-95 = beneficios disponibles el 27

96-99 = beneficios disponibles el 28

LOS MONTOS QUE RECIBEN LOS BENEFICIARIOS DE SNAP EN FLORIDA

El monto del beneficio del SNAP que puede recibir un hogar elegible se calcula en base al número de personas que residen en él. Los siguientes montos entraron en vigor el 1 de octubre de 2025 y estarán vigentes hasta septiembre de 2026:

1 miembro: US$298

US$298 2 miembros: US$546

US$546 3 miembros: US$785

US$785 4 miembros: US$994

US$994 5 miembros: US$1,183

US$1,183 6 miembros: US$1,421

US$1,421 7 miembros: US$1,571

US$1,571 8 miembros: US$1,789

US$1,789 Cada miembro adicional: +US$218

Hogares de una sola persona pueden recibir hasta US$298 al mes (Foto referencial: Freepik)

ASÍ PUEDES CONSULTAR TU SALDO EN LA TARJETA EBT

Hay varias maneras de consultar el saldo de tu tarjeta EBT. Escoge la que más te guste: