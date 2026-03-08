Cada mes, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) brinda apoyo alimentario a millones de hogares de bajos recursos en Estados Unidos, ayudándolos a cubrir parte de sus gastos en comestibles. Como muchos beneficiarios necesitan saber con anticipación cuándo se deposita el dinero para organizar sus compras, especialmente quienes dependen de estos fondos para surtir la despensa, aquí te explicamos en qué fechas se acreditan los cupones en Florida y cuáles son los montos que podrían recibir.
¿DE QUÉ MANERA SE DETERMINAN LOS PAGOS SNAP EN FLORIDA?
Antes de darte a conocer las fechas exactas de la entrega de cupones SNAP de marzo, es importante recordar que el calendario de pagos varía según el número de caso de cada hogar, al igual que el monto que se calcula en base a factores como los ingresos, el tamaño de la familia y ciertos gastos deducibles.
De acuerdo con el calendario publicado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), en Florida los beneficios SNAP se depositan del 1 al 28 de cada mes de forma escalonada, según los dígitos noveno y octavo del número de caso, y omitiendo el décimo dígito.
Así puedes saber tu número de caso
En Florida puedes calcular el día exacto de tu pago SNAP usando dos dígitos de tu número de caso. A continuación, cómo saberlo.
1. Localiza el 8.º y 9.º dígito de tu número de caso de Florida. No uses el 10.º dígito.
2. Toma el 9.º dígito y luego el 8.º, en ese orden (es decir, léelos “al revés”) para formar un número de dos cifras. Por ejemplo: si tu 8.º dígito es 8 y el 9.º es 9, el número será 98.
3. Busca ese número (00–99) en la tabla oficial de Florida, donde cada rango de dos dígitos se asocia a un día del 1 al 28 de cada mes.
Entonces, si los dígitos 9.º y 8.º de tu caso (leyéndolos al revés) forman el número 96 a 99, tus beneficios se depositan el día 28 del mes; si forman un número entre 00 y 03, se depositan el día 1 del mes; si están entre 04 y 06, el día 2, y así sucesivamente de forma escalonada.
Lo mejor para evitar errores es confirmar tu fecha exacta en la carta de aprobación de tu caso o en la app/web donde consultas tu EBT, ya que allí suele aparecer ya calculado el día fijo de cada mes.
FECHAS DE LOS PAGOS SNAP EN MARZO EN FLORIDA
De acuerdo con el número de caso (dígitos 9 y 8), los pagos de marzo llegarán a los beneficiarios las siguientes fechas:
- 00-03 = beneficios disponibles 1.º día
- 04-06 = beneficios disponibles el 2.º día
- 07-10 = beneficios disponibles el 3.º día
- 11-13 = beneficios disponibles el 4.º día
- 14-17 = beneficios disponibles el 5.º día
- 18-20 = beneficios disponibles el 6.º día
- 21-24 = beneficios disponibles el 7.º día
- 25-27 = beneficios disponibles el 8.º día
- 28-31 = beneficios disponibles el 9.º día
- 32-34 = beneficios disponibles el día 10
- 35-38 = beneficios disponibles el día 11
- 39-41 = beneficios disponibles el día 12
- 42-45 = beneficios disponibles el día 13
- 46-48 = beneficios disponibles el día 14
- 49-53 = beneficios disponibles el día 15
- 54-57 = beneficios disponibles el día 16
- 58-60 = beneficios disponibles el día 17
- 61-64 = beneficios disponibles el día 18
- 65-67 = beneficios disponibles el día 19
- 68-71 = beneficios disponibles el día 20
- 72-74 = beneficios disponibles el 21
- 75-78 = beneficios disponibles el 22
- 79-81 = beneficios disponibles el 23
- 82-85 = beneficios disponibles el 24
- 86-88 = beneficios disponibles el 25
- 89-92 = beneficios disponibles el 26
- 93-95 = beneficios disponibles el 27
- 96-99 = beneficios disponibles el 28
LOS MONTOS QUE RECIBEN LOS BENEFICIARIOS DE SNAP EN FLORIDA
El monto del beneficio del SNAP que puede recibir un hogar elegible se calcula en base al número de personas que residen en él. Los siguientes montos entraron en vigor el 1 de octubre de 2025 y estarán vigentes hasta septiembre de 2026:
- 1 miembro: US$298
- 2 miembros: US$546
- 3 miembros: US$785
- 4 miembros: US$994
- 5 miembros: US$1,183
- 6 miembros: US$1,421
- 7 miembros: US$1,571
- 8 miembros: US$1,789
- Cada miembro adicional: +US$218
ASÍ PUEDES CONSULTAR TU SALDO EN LA TARJETA EBT
Hay varias maneras de consultar el saldo de tu tarjeta EBT. Escoge la que más te guste:
- Por teléfono. Llama al número gratuito que aparece en el reverso de tu tarjeta EBT. El sistema automático te pedirá el número de la tarjeta y tu PIN, para luego informarte el saldo disponible y las últimas transacciones.
- En línea o con app. Entra al sitio web de EBT de tu estado y crea una cuenta para ver tu saldo y movimientos. También puedes descargar la app EBT que use tu estado (ConnectEBT, ebtEDGE, o aplicaciones como Propel) para vincular tu tarjeta y ver el saldo en el celular en cualquier momento.
- En el recibo o terminal de la tienda. Todas las veces que pagas con la EBT, en la parte final del recibo aparece el saldo restante. Asimismo, en muchas tiendas puedes hacer una “consulta de saldo” en la misma terminal antes de comprar, solamente debes pasar la tarjeta y poner tu PIN sin hacer consumo.
- En cajeros (solo para beneficios en efectivo). Si también recibes beneficios en efectivo, algunos cajeros automáticos que aceptan EBT permiten ver el saldo con la opción “Balance inquiry”.