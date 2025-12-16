Enero suele sentirse como un mes pesado para el bolsillo: entre la renta, los servicios básicos, el gasto del supermercado y el regreso a clases, las cuentas no dejan de acumularse. Las familias hispanas que dependen de los cupones de alimentos de SNAP lo saben bien, pues el momento en que el dinero se deposita en la tarjeta EBT puede hacer toda la diferencia. En lugares como Florida, Texas, California, Nueva York o Illinois, conocer la fecha exacta de recarga resulta esencial para planificar las compras y evitar llegar al mercado o a la tiendita latina sin saldo suficiente.

Por eso aquí se explica cómo queda el calendario oficial de pagos de SNAP para enero de 2026 en todos los estados y territorios de Estados Unidos, con fechas pensadas para que cualquier beneficiario, desde Los Ángeles hasta Miami o Chicago, pueda consultar rápido cuándo le depositan. La información sigue los cronogramas habituales definidos por cada estado bajo la supervisión del USDA y su agencia Food and Nutrition Service (FNS).

Los beneficiarios de SNAP deben saber cuándo le estará llegando sus saldo en sus respectivas tarjetas EBT (Fotos: Freepik / USDA)

SNAP EN ENERO DE 2026: PUNTOS CLAVE PARA HISPANOS

Todos los estados mantienen su esquema mensual regular de depósitos en la tarjeta EBT, que la mayoría de los beneficiarios hispanos usa para comprar en supermercados grandes como Walmart, H‑E‑B, Target o cadenas latinas y pequeñas bodegas del vecindario. Las fechas exactas varían según el lugar de residencia y los criterios internos de cada estado, por lo que una familia en Houston, por ejemplo, puede recibir el pago en días distintos a una familia en Los Ángeles o en el Bronx, aun cuando todos cobren SNAP.

Algunos estados concentran los pagos en pocos días, mientras que otros los extienden a lo largo de casi todo el mes, algo que suele generar dudas en comunidades hispanas que trabajan por horas, envían remesas y necesitan planificar cada dólar. Revisar el calendario con atención evita confusiones y ayuda a decidir en qué día hacer la compra grande del mes y cuándo hacer compras pequeñas de reposición.

TABLA DE PAGOS POR ESTADO PARA ENERO DE 2026

A continuación, el calendario de pagos de SNAP de enero de 2026 en todos los estados y territorios de Estados Unidos, útil para beneficiarios hispanos que viven en zonas con alta presencia latina como Florida, Texas, California, Nueva York, Illinois, Arizona o Nevada:

Estado / Territorio Fechas de pago de SNAP en enero de 2026 Alabama 4 al 23 de enero Alaska 1 de enero Arizona 1 al 13 de enero Arkansas 4 al 13 de enero California 1 al 10 de enero Colorado 1 al 10 de enero Connecticut 1 al 3 de enero Delaware 2 al 23 de enero Distrito de Columbia 1 al 10 de enero Florida 1 al 28 de enero Georgia 5 al 23 de enero Guam 1 al 10 de enero Hawái 3 al 5 de enero Idaho 1 al 10 de enero Illinois 1 al 20 de enero Indiana 5 al 23 de enero Iowa 1 al 10 de enero Kansas 1 al 10 de enero Kentucky 1 al 19 de enero Luisiana 1 al 23 de enero Maine 10 al 14 de enero Maryland 4 al 23 de enero Massachusetts 1 al 14 de enero Michigan 3 al 21 de enero Minnesota 4 al 13 de enero Misisipi 4 al 21 de enero Misuri 1 al 22 de enero Montana 2 al 6 de enero Nebraska 1 al 5 de enero Nevada 1 al 10 de enero Nuevo Hampshire 5 de enero Nueva Jersey 1 al 5 de enero Nuevo México 1 al 20 de enero Nueva York (estado) 1 al 9 de enero* Carolina del Norte 3 al 21 de enero Dakota del Norte 1 de enero Ohio 2 al 20 de enero Oklahoma 1 al 10 de enero Oregón 1 al 9 de enero Pensilvania 3 al 14 de enero Puerto Rico 4 al 22 de enero Rhode Island 1 de enero Carolina del Sur 1 al 19 de enero Dakota del Sur 10 de enero Tennessee 1 al 20 de enero Texas 1 al 28 de enero Utah 5, 11 y 15 de enero Vermont 1 de enero Islas Vírgenes de EE. UU. 1 de enero Virginia 1 al 7 de enero Washington 1 al 20 de enero Virginia Occidental 1 al 9 de enero Wisconsin 1 al 15 de enero Wyoming 1 al 4 de enero

*En Nueva York, la ciudad de NYC utiliza un calendario distinto basado en el último dígito del número de caso.

¿POR QUÉ TU PAGO PUEDE CAER EN DÍAS DISTINTOS?

Algo que siempre conviene recordar, sobre todo en comunidades hispanas donde varias personas de una misma familia reciben beneficios, es que estos rangos no significan que todos cobran el mismo día. Cada estado define la fecha exacta según criterios internos, como el último dígito del número de caso, el número del Seguro Social o la primera letra del apellido, por lo que incluso vecinos del mismo edificio en ciudades como Miami, Dallas o Los Ángeles pueden recibir su depósito en días diferentes.

Si recién te mudaste de estado o cambiaste de dirección dentro de la misma ciudad, conviene revisar si tu fecha de depósito cambió, ya que el calendario se basa siempre en las reglas del estado en el que vives actualmente.

ESTADOS CON PAGOS A LO LARGO DE CASI TODO EL MES

Lugares con mucha población hispana como Florida, Texas, Alabama y Georgia extienden los pagos por más de tres semanas, lo que significa que puedes ver depósitos desde el primer tramo del mes hasta casi el final. Esto suele generar confusión en zonas latinas de Miami, Houston, Orlando, San Antonio o Atlanta, pero es totalmente normal dentro del sistema SNAP y no implica retrasos ni problemas con el beneficio.

En estos estados, es importante no alarmarse si algún vecino ya recibió el pago y tú no, porque el orden de los depósitos depende del número de caso y otros datos internos, no del origen étnico ni del idioma que hables en casa.

ESTADOS CON PAGOS CONCENTRADOS EN POCOS DÍAS

En contraste, estados como Alaska, Vermont, Rhode Island o Dakota del Norte hacen el depósito en una sola fecha, lo que facilita planificar el súper pero también exige estar más atento al movimiento en la tarjeta EBT. En estos lugares, si el pago no aparece ese día, sí es recomendable revisar de inmediato el estado del beneficio en la app o portal oficial, o llamar a la línea de atención del programa, especialmente si vives en comunidades rurales donde el supermercado grande queda lejos.

Para quienes viven en estados del noreste o del centro del país y deben manejar varios kilómetros hasta el mercado, revisar el saldo en la tarjeta EBT antes de salir de casa evita viajes innecesarios y gastos extra en gasolina.

Cada mes, los beneficiarios del programa SNAP reciben un depósito en una tarjeta EBT (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!