Al iniciar el mes de mayo, los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) de Texas enfrentan una etapa clave para mantener su asistencia alimentaria debido a una actualización en el proceso de renovación que incluye nuevas condiciones. Por ello, es fundamental que domines el procedimiento actual para completar la solicitud de manera exitosa.

Quizás no lo sepas, pero la recertificación o renovación de SNAP es un trámite periódico que realiza el programa federal para corroborar que el beneficiario sigue cumpliendo con los requisitos para que acceda a los cupones de alimentos; en caso no lo haga, se toma la drástica decisión de finalizar el vínculo.

En el caso de Texas, la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC, por sus siglas en inglés) emplea este método para revisar si el residente aún es elegible, considerando sus ingresos, gastos y el número de integrantes de su familia.

Para este 2026, la recertificación cobrará una mayor relevancia ante el endurecimiento de las normativas federales; estas estipulan ahora una expansión de normativas laborales y criterios de evaluación de mayor exigencia.

Los beneficiarios del programa tendrá que realizar su recertificación para seguir contado con esta ayuda alimentaria. (Crédito: Freepik)

Cómo iniciar la recertificación del programa SNAP en Texas

Según el medio 2001 Live , estos son los pasos que debes seguir para renovar tu beneficio con el programa SNAP en Texas:

Revisa detenidamente el aviso de renovación enviado por la HHSC. Actualiza tu información personal, incluyendo tus ingresos actuales y el lugar donde resides. Presenta comprobantes físicos, tales como recibos de nómina, facturas de alquiler o de servicios públicos. Presenta tu recertificación antes del día 15 del último mes del periodo de certificación vigente. Espera la respuesta de la HHSC. La comisión te confirmará si continuará con los beneficios o tu vínculo finaliza.

En caso lo envíes posterior a la fecha señalada, tu solicitud se considerará retrasada e incrementa las posibilidades que exista una interrupción de tus beneficios cuando termine el periodo actual . La situación se agrava en caso no presentes la recertificación, pues se suspenderá automáticamente.

Es importante cumplir con la recertificación de SNAP en Texas en la fecha pactada. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Nueva actualización de SNAP en Texas

Si resides en Texas, debes tener en cuenta la última actualización de SNAP que entró en vigor este 1 de abril. De acuerdo al portal Metrocrest Services , las tarjetas seguirán funcionando para la mayoría de alimentos en todas las tiendas del estado, a excepción de los dulces y bebidas azucaradas.