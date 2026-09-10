A partir del 18 de septiembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) modificará de manera oficial la versión del formulario I-485, requisito clave para solicitar la residencia permanente o ajustar la condición migratoria. Es así que resulta necesario prestar atención a estos cambios para prevenir contratiempos o el rechazo de la solicitud.

Es importante mencionar que, el pasado 4 de septiembre, USCIS publicó una versión anterior del I-485; sin embargo, una corte federal emitió una orden temporal denominada “Preliminary Injunction” en el caso Casa Inc. v. Trump, No. 825-cv-00201 (D. Md. Sept. 2,2026).

Esta orden detuvo la aplicación de algunas reglas que estaban relacionadas con la versión del mencionado formulario publicada en la fecha señalada . Fue así que el departamento estatal anunció una nueva versión del I-485 para este 18 de septiembre.

Desde el 18 de septiembre, los migrantes que pretenden solicitar una Green Card o ajustar su estatus, deberán presentarlo mediante la nueva versión del I-485. (Crédito: Freepik)

Qué cambiará en el formulario I-485 desde el 18 de septiembre y qué se debe tener en cuenta

De acuerdo al sitio web oficial de USCIS , desde este 18 de septiembre se dará a conocer la edición revisada del Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, el cual cuenta con cambios relacionados a la “Regla Final sobre Casual de Inadmisibilidad por Carga Pública”.

USCIS está ofreciendo una versión preliminar del nuevo formulario y de sus instrucciones con el propósito de que los solicitantes están preparados antes de las fecha inicial. Se debe tener en cuenta que no habrá periodo de gracia; por esa razón, es importante saber en qué fechas se debe presentar la antigua y la nueva versión del I-485.

Hasta el 17 de septiembre de 2026, los solicitantes podrán presentar una solicitud de ajuste de estatus usando la edición 01/20/25. (Crédito: Evgenia Parajanian / iStock)

Si tu solicitud está planificada ser enviada antes del 18 de septiembre de 2026, puedes usar la edición 01/20/25 del I-485. Ahora, si realizas tu trámite en la fecha indicada o después, sí es necesario que presentes la versión 09/18/26.

El matasellos es un detalle a tomar en cuenta, ya que su fecha debe coincidir con las ediciones señaladas. En caso presentes el formulario de la edición 01/10/25 con un sello posterior al 18 de septiembre, tu trámite será rechazado.

Ten en cuenta estos nuevos cambios aplicados por USCIS para solicitar una residencia permanente o ajustar estatus; de esa manera, evitarás contratiempos o que tu esfuerzo sea en vano.