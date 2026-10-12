Si perdiste tu trabajo en el estado de Nueva York, tienes la posibilidad de recibir una ayuda económica de hasta $869 por semana para solventar tus necesidades principales mientras te reinsertas en el mercado laboral. Eso sí, para aprovechar este apoyo, es sumamente necesario reunir una serie de requisitos que te los detallaré en el siguiente artículo informativo.

Cabe señalar que, en octubre de 2025, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el aumento máximo de los beneficios semanales del Seguro de Desempleo (SD, por sus siglas en inglés) para todos los residentes desempleados.

De esa manera, se aprobó que este incentivo económico semanal se incremente de $504 a $869 desde la fecha señalada. Pese a ello, existen neoyorquinos desempleados que desconocen el proceso para acceder a este beneficio.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, incrementó el monto del Seguro de Desempleo a $869 en octubre del 2025. (Crédito: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Quiénes pueden recibir el Seguro de Desempleo de $869 cada semana

Tal como te indiqué anteriormente, es necesario cumplir con una serie de requisitos para acceder a este incentivo económico semanal. Lo principal es que hayas perdido tu empleo debido al cierre de la empresa, recorte de personal o el fin de tu contrato temporal.

También debes mostrar evidencia que estás buscando empleo activamente y que te encuentras en aptas condiciones. En ese caso, necesitas registrar tus actividades de búsqueda laboral y asistir a las citas obligatorias del centro de orientación laboral cada vez que se te realice el pago.

Ahora, no necesariamente puedes recibir los $869; el monto puede variar, ya que dependerá cuánto ganabas antes de quedarte sin empleo. En ese caso, el Departamento de Trabajo divide entre 26 los salaros del trimestre utilizado para calcular qué cantidad recibirás.

Puedes consultar qué cifra te corresponde mediante la herramienta oficial del programa . Eso sí, ten en cuenta que la cantidad exacta se define cuando se revise la petición que has enviado.

Es importante cumplir con los requisitos para acceder a este incentivo económico ofrecido por el estado de Nueva York. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo solicitar el pago del Seguro de Desempleo en Nueva York

De cumplir con los requisitos mencionados, necesitas presentar tu solicitud en la primera semana después de quedar desempleado. Para ello, ingresa al siguiente ENLACE o contáctate al 1-888-209-8124 de lunes a viernes en el horario de 8 a.m. a 5 p.m.

Para este es proceso debes saber tu número de Seguro Social, dirección, número telefónico, identificación y los datos de tus empleadores en los últimos 18 meses; también te pueden solicitar tu número de cuenta y ruta bancaria.