La reciente reactivación legal de las deportaciones aceleradas en Estados Unidos ha generado gran preocupación entre la comunidad migrante por el impacto directo que tendrá sobre cientos de familias, lo que vuelve fundamental identificar cuáles son los perfiles de los extranjeros expuestos a este dictamen, un punto que se detallará a continuación.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia fue dada a conocer el pasado 23 de junio, otorgándole al presidente Donald Trump una victoria significativa para que nuevamente reactive esta medida que afecta a los extranjeros que residen en el país.

Con un fallo de dos contra uno, el panel de los tres magistrados determinó que la extensión de dicho proceso a todo nivel nacional no constituyó una vulneración a los derechos de la población migrante, así lo explica DW .

En términos simples, la resolución judicial permitirá al Gobierno acelerar las expulsiones de los migrantes sin papeles que se encuentren en territorio estadounidense y no cuentan con los elementos necesarios para comprobar su residencia interrumpida de, al menos, dos años, según lo detalla el medio CNN .

Se trata de una importancia victoria para el Gobierno de Donald Trump. (Crédito: Mandel NGAN / AFP).

Cómo perjudica este fallo a la comunidad migrante que radica en EE. UU.

Un reciente análisis del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) puntualiza que más de 622,000 inmigrantes irregulares resultarán afectados con este proceso de deportación acelerada.

Es importante resaltar que esta cantidad de extranjeros posiblemente afectados ingresaron a territorio estadounidense mediante la aplicación CBP One o permisos humanitarios otorgados durante la Administración de Joe Biden .

Todo inmigrante deberá demostrar su legalidad de residencia en este país. (Crédito: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Para entender un poco más sobre esta medida, se refiere a que un agente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) podrá decidir la expulsión de ciertos inmigrantes en un periodo más breve , sin la necesidad de que accedan a una audiencia ante un juez.

En caso un extranjero manifieste miedo de volver a su país de origen, tienen la facultad de recibir un análisis complementario para evaluar si califican para recibir resguardo migratorio.