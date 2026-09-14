El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) actualizará próximamente las placas de los automóviles en el estado. Quienes posean un auto probablemente tengan interrogantes sobre los motivos de este cambio, su fecha de entrega en vigor y la manera que se llevará a cabo el trámite. Estos aspectos se detallarán a continuación.

Se debe tener en cuenta que, desde hace 46 años, la secuencia en las matrículas vehiculares del estado de California consistía en un número, seguida de tres letras y luego tres números (1AAA000), pero esto llegó a su fin.

El actual formato de placas vehiculares en el estado Dorado consiste en un número, seguido de tres letras y luego de tres números. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Por qué se cambiará el formato de las placas vehiculares en California

Según Ronald Ongtoaboc, portavoz del DMV de California, explicó que la razón de la medida se debe a la escasez de combinaciones en el sistema de placas vehiculares que mantenía vigente desde 1980. De esa manera, se pretende crear una nueva secuencia a la brevedad posible.

“La configuración de la serie ‘9′ de las matrículas de California, que lleva mucho tiempo en uso, finalizó con la producción de la matrícula 9ZZZ999 este año", fueron sus palabras.

Esto significa que no habrá un cambio estético ni implica que los propietarios de vehículos en el estado Dorado tengan que reemplazar sus placas que poseen actualmente; solo se trata de una medida para asignar identificadores únicos a vehículos nuevos.

Cómo será el nuevo formato de las placas vehiculares en California

Según el DMV de California, la siguiente secuencia constará de tres números, seguido de tres letras y un número (000AAA0, 000AAA1 o 123ABC4). Se puede presenciar que se mantiene los sietes caracteres, pero cambia la posición de los números y las letras.

Tomando en cuenta el ritmo histórico de trámites vehiculares en el estado, la secuencia de placas recién implementadas cubrirá la demanda de registro de coches en los próximos 40 años.

Se espera que esta sea la nueva secuencia de placas vehiculares en California, según el DMV. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Imagen no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Cuándo se comenzará a emitir las placas con esta nueva secuencia en California

Esta nueva secuencia de placas ya se está produciendo, pero aún no se ha entregado a los conductores debido a que aún existen más de 110,000 diseños del antiguo formato que aún no se han emitido; estas aún se mantiene en las oficinas del DMV y de los clubes automovilísticos de California, así lo explica Los Ángeles Times .