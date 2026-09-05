Ante el reporte de casos confirmados de la bacteria “come carne” en Florida, los organismos sanitarios emitieron una alerta debido a la letalidad de esta infección. ¿Por qué puede ser mortal? Cómo puedo protegerse ante este microorganismo? Para conocer más detalles al respecto, es necesario que leas este artículo informativo.

De qué bacteria se trata y por qué representa un peligro

De acuerdo a N+ Univision 43 , se trata de la bacteria científicamente conocida como Vibrio Vulnificus, la cual ha provocado cuatro muertes en el estado mencionado este 2026. Lo alarmante es que se mantienen bajo seguimiento un total de 20 casos confirmados hasta el 3 de septiembre.

Las autoridades estatales confirmaron que los decesos registrados tuvieron lugar en los condados de Bay, Broward, Marion y Palm Beach.

Para que tengas un mejor conocimiento, Cleveland Clinic lo define como un tipo de bacteria que suele ingresar al organismo cuando la persona consume mariscos crudos o poco cocidos, aunque también puede infectar heridas abiertas.

Este microorganismo se desarrolla en aguas templadas de baja salinidad, una condición muy común en los puntos donde los ríos desembocan y se mezclan con el mar.

Según el portal citado, la infección por Vibrio Vulnificus provoca una forma grave de vibriosis que deriva rápidamente en sepsis, shock y ampollas extensas que destruyen los tejidos.

Los mariscos crudos o mal cocinados pueden contar este microorganismo letal. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cuáles son los síntomas de Vibrio Vulnificus

Las señales de infección por esta bacteria se manifiesta de manera repentina, por lo general en menos de 24 horas tras haber tenido contacto, destacando los siguientes:

Fiebre.

Escalofríos.

Enrojecimiento o sarpullido en la piel que rápidamente se inflama y se vuelve doloroso.

Ampollas llenas de líquido en la piel que son grandes, descoloridas o dolorosas.

Náuseas y vómitos.

Diarrea.

Mareos, desmayos o debilidad.

Confusión o estado mental alterado.

Ritmo cardíaco acelerado.

Entre los síntomas del Vibrio Vulnificus son las náuseas o los vómitos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo evitar una infección por Vibrio Vulnificus

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) aconsejan a los residentes de Florida en no comer ostras ni mariscos crudos o pocos cocidos; además, es necesario fijarse en la presencia u olor de estos alimentos.

En caso cuentes con una herida, la entidad recomienda evitar ingresar al mar o agua salobre, o protegerla usando un vendaje impermeable. Ten en cuenta que dicho corte o raspadura tendrás que lavarlo.