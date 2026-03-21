Dos grupos de beneficiarios ya han cobrado sus pagos del Seguro Social correspondientes a marzo, de modo que aún queda una parte de la población a la que el dinero le llegará más adelante. Para esas personas, el depósito mensual resulta fundamental para afrontar gastos esenciales como vivienda, servicios, comida y medicinas, por lo que siguen de cerca cada fecha del cronograma de la SSA. El último desembolso del mes está programado para el miércoles 25, cuando se emitirá el pago restante. ¿Quiénes verán acreditado su dinero ese día? Te lo contamos a continuación.

Todos los jubilados cobran mensualmente su Seguro Social (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Leonardo)

¿QUÉ BENEFICIARIOS COBRAN EL SEGURO SOCIAL EL 25 DE MARZO?

Los pagos del Seguro Social se depositan los miércoles, y el día que te toca depende de tu fecha de nacimiento. En el caso del 25 de marzo, el turno es para quienes nacieron entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

¿Y LOS DEMÁS?

Como lo mencionamos líneas arriba, los dos primeros grupos de beneficiarios cobraron su seguro social el 11 y el 18 de marzo. Por lo tanto, el cuadro de pagos de marzo queda así:

FECHA DE MARZO ¿A QUIÉNES LES PAGAN? ESTADO Miércoles 11 de marzo A quienes nacieron entre el día 1 y el 10 del mes Ya procesado Miércoles 18 de marzo A quienes nacieron entre el 11 y el 20 del mes Ya procesado Miércoles 25 de marzo A quienes nacieron entre el 21 y el 31 del mes Pendiente

Cabe recordar que los beneficiarios que cobran tanto Seguro Social como Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), además de quienes se jubilaron antes de mayo de 1997, ya deberían tener el dinero en sus cuentas. Esto se debe a que a esos grupos se les deposita el SSI el día 1 de cada mes y el pago del Seguro Social el día 3.

LOS BENEFICIARIOS DEL SEGURO SOCIAL RECIBEN MÁS POR INCREMENTO DEL COLA EN 2.8%

Para este 2026, el ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social es del 2.8%, lo que se traduce en un incremento promedio de US$56 mensuales para los jubilados; por tanto, cada beneficiario recibirá US$2,071.

En tanto, el pago mensual promedio para un sobreviviente, con este aumento, sería de aproximadamente US$52, mientras que para un trabajador que recibe Seguro por Incapacidad subiría en US$44.

Vale precisar que este aumento para 2026 es mayor que el COLA del 2,5% que recibieron los beneficiarios este 2025, pero mucho menor que el de los años anteriores.