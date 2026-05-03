Arizona enfrente una crisis inmobiliaria sin precedentes con cifras récord de desalojos por falta de pago, una situación que golpea con fuerza a miles de familias inmigrantes y pone en riesgo cualquier residente con dificultades financieras. Ante este escenario crítico, resulta importante que conozcas las medidas preventivas para que evites consecuencias fatales.

Un dato actual otorgado por el medio Univision Arizona demuestra la realidad crítica que están enfrentando aquellos que rentan una vivienda: existen más de 20,100 solicitudes de ordenes de desalojo archivadas solo en el condado de Maricopa. Es decir, la cifra puede ser más elevada en todo el estado.

Si retrocedemos al año 2024, se contabilizó más de 100,000 casos de desalojo en la ciudad de Phoenix. Aunque en el 2025 la cifra se redujo ligeramente, esta problemática se mantiene hasta la fecha.

Ya se aplicaron rebajas en los precios de rentas de viviendas, pero no sería suficiente para decenas de familias, pues sus ingresos económicos no son suficientes para solventar los gastos que poseen cada mes .

Es así que las personas se retrasan en sus pagos; dicha situación obliga a los dueños a tomar medidas legales que suelen avanzar con mucha rapidez. En caso la Corte de Arizona acepte dicha petición, los inquilinos solo tienen 5 días para cubrir la deuda.

En estas situaciones, los inquilinos suelen tener mucha desventaja, pues el altamente probable que desocupen el espacio arrendado. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué hacer si enfrento un proceso de desalojo en Arizona

En caso estés atrasado con los pagos de la vivienda que alquilas, no puedes ser desalojado de manera repentina. Según lo indicado por AZ Court Help , el arrendatario no puede cambiar la cerradura o cancelar los servicios básicos; están en la obligación de seguir el proceso judicial bajo la ley de Arrendadores e Inquilinos de Arizona (ARLTA, por sus siglas en inglés) .

El dueño deberá entregarte un aviso que te brinda un plazo de 5 días para pagar o desalojar. En dicho escrito debe detallarse la cantidad de dinero que debes y, en caso de no abonar en dicho plazo, se iniciará una demanda de desalojo en tu contra, así lo explica el portal Lippman Recupero .

Lo recomendable sería llegar a un acuerdo con el dueño del inmueble. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuando expire dicho plazo y no se ha llegado a un acuerdo, el propietario podrá presentar la demanda ante la corte judicial por “retención forzosa” o “retención especial” . Posiblemente, se te citará y es necesario que acudas.

En esta situación, es necesario contar con ayuda legal. Existen organizaciones que te pueden orientar, tales como Community Legal Services o Southern Arizona Legal Aid. También se presenta como una buena opción comunicarte al 211 Arizona, que brinda asistencia para la renta hacia aquellas familias con bajos recursos económicos.

Lo crucial es llegar a un acuerdo con el dueño del espacio que arrendas para que realices el pago de la deuda que acumulas; ahora, en caso hayas agotado todas las posibilidades, lo recomendable sería que desocupes para evitar cualquier inconveniente legal.