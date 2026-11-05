La llegada de diciembre traerá un calendario de depósitos poco habitual para un grupo de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos. Quienes reciben simultáneamente pagos de jubilación, sobrevivientes u otros beneficios del Seguro Social y de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) podrán recibir hasta cuatro depósitos durante ese mes. Esto ocurrirá porque, además de los dos pagos habituales de diciembre, la Administración del Seguro Social (SSA) adelantará los correspondientes a enero de 2027.

El primer depósito llegará el martes 1 de diciembre, cuando la agencia distribuya los beneficios regulares de SSI. Dos días después, el jueves 3 de diciembre, se enviará el pago del Seguro Social a las personas que comenzaron a recibir sus beneficios antes de mayo de 1997. Posteriormente, el jueves 31 de diciembre, se realizarán otros dos depósitos: uno de SSI y otro del Seguro Social, ambos correspondientes al mes de enero de 2027.

¿Por qué habrá dos pagos adicionales el 31 de diciembre?

Este calendario es distinto por cómo caen las fechas de inicio de mes y los días festivos. Por regla general, la SSA distribuye los beneficios de SSI el primer día de cada mes y los pagos del Seguro Social para determinados beneficiarios el día 3; sin embargo, cuando esas fechas coinciden con un fin de semana o un feriado federal, los depósitos se adelantan al día hábil anterior.

Eso es precisamente lo que sucederá al comenzar 2027. El 1 de enero será feriado por la celebración de Año Nuevo, por lo que el beneficio de SSI correspondiente a ese mes llegará el jueves 31 de diciembre de 2026. Además, el 3 de enero de 2027 caerá domingo, lo que también obligará a adelantar al 31 de diciembre el pago del Seguro Social destinado a quienes pertenecen al grupo que cobra el día 3.

Las personas que reciben simultáneamente beneficios del Seguro Social y SSI podrán recibir cuatro depósitos en un mismo mes. (Foto: John Nacion / NurPhoto vía AFP)

Calendario completo de pagos del Seguro Social en diciembre de 2026

De acuerdo con la programación de la SSA, estas son las fechas que deben tener presentes los beneficiarios durante el último mes del año:

Martes 1 de diciembre: pago de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

pago de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Jueves 3 de diciembre: beneficios del Seguro Social para quienes comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997.

beneficios del Seguro Social para quienes comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997. Miércoles 9 de diciembre: depósitos para beneficiarios nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

depósitos para beneficiarios nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes. Miércoles 16 de diciembre: pagos para quienes nacieron entre los días 11 y 20.

pagos para quienes nacieron entre los días 11 y 20. Miércoles 23 de diciembre: depósitos para beneficiarios con fechas de nacimiento entre los días 21 y 31.

depósitos para beneficiarios con fechas de nacimiento entre los días 21 y 31. Jueves 31 de diciembre: pago adelantado de SSI correspondiente a enero de 2027. También recibirán sus beneficios los jubilados y demás beneficiarios que cobran el día 3, incluidos quienes comenzaron a recibirlos antes de mayo de 1997.

Es importante tener presente que recibir cuatro depósitos no significa que la SSA esté entregando cuatro beneficios adicionales ni aumentando el monto mensual. Se trata de dos pagos correspondientes a diciembre y otros dos que pertenecen a enero de 2027, pero que llegarán antes de que termine el año. Por otra parte, la agencia realiza actualmente los desembolsos mediante depósito directo en cuentas bancarias o a través de la tarjeta de débito Direct Express.

Los cheques enviados por correo dejaron de formar parte del sistema de pagos en septiembre de 2025, por lo que quienes todavía utilizaban esa modalidad deben actualizar sus datos para continuar recibiendo sus beneficios.