Si has viajado en clase económica, seguramente sabes que el asiento del medio suele ser el menos popular porque se siente más estrecho e incómodo. Para mejorar la experiencia de sus pasajeros, United Airlines anunció una novedad que muchos celebrarán: la compañía planea eliminar ese asiento en una parte de su cabina Economy Plus, con la idea de dar más espacio a quienes se sienten allí. En esta nota te contaremos cómo quedará organizada esa sección, en qué aviones estará disponible y desde cuándo podrás disfrutar este cambio en tus viajes.

Los nuevos Airbus A321XLR llegarán con una cabina mejorada (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

UNITED AIRLINES ANUNCIA NUEVOS ASIENTOS

El 14 de julio de 2026, la aerolínea anunció que, en parte de la cabina Economy Plus de sus nuevos Airbus A321XLR, habrá una fila especial donde el asiento central desaparece y se convierte en una mesa fija, pensada para que quienes viajen en ventanilla y pasillo tengan más espacio y se sientan más cómodos durante el vuelo.

Con este diseño, United se convierte en la primera aerolínea estadounidense en ofrecer una configuración así. En esa fila, la mesa instalada en el lugar del asiento del medio se extiende entre ambos viajeros y les da un área extra para apoyar cosas y estirarse mejor, especialmente en vuelos internacionales largos donde cada centímetro de espacio se agradece, señaló la compañía en un comunicado de prensa.

“Estamos invirtiendo en toda nuestra flota y ofreciendo a los clientes opciones y valor en cada cabina. El XLR es nuestro avión más nuevo y no solo ofrece asientos reclinables con acceso directo al pasillo en United Polaris, sino que ahora también incluye asientos en Economy Plus con espacio adicional para las piernas y los codos. A nuestros clientes les encantarán todas estas nuevas opciones”, dijo Andrew Nocella, vicepresidente ejecutivo y director comercial de United, en el nuevo comunicado.

Aunque la nueva distribución aún no está activa, United ya adelantó que empezará a funcionar hacia finales de 2026 (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Cuándo comenzará a funcionar la nueva distribución en su cabina?

United empezará a usar la nueva fila de Economy Plus sin asiento del medio a finales de 2026, en sus nuevos Airbus A321XLR. Durante esa misma temporada también estará disponible para hacer reservas, aunque todavía no se sabe cuánto costará.

United ha indicado que su flota de 50 Airbus A321XLR empezará primero en rutas dentro de Estados Unidos este otoño y luego se incorporará a vuelos internacionales a comienzos de 2027, con más de la mitad de estos aviones operando ya para 2028, publica N+ Univision.

Algunos de estos XLR reemplazarán a los actuales Boeing 757 en rutas internacionales, mientras que otros se usarán para abrir nuevos destinos en Europa y Sudamérica. En esta flota, los asientos Economy Plus ya ofrecen unas tres pulgadas extra de espacio para las piernas frente a la cabina económica estándar, lo que se traduce en algo más de comodidad para los viajeros.

En resumen, la nueva distribución sin asiento del medio no está activa todavía: se espera que empiece a funcionar en los A321XLR de United hacia finales de 2026, primero en rutas donde se incorpore esta flota.