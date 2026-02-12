Nueva York ofrece propuestas para todos los gustos en San Valentín, con ideas que van desde cenas exclusivas hasta planes sencillos y creativos. Según la página oficial del Empire State Building, una de las experiencias más lujosas es Empire for Two, una cena privada para una sola pareja en el piso 102 del Empire State Building, cerrado al público para la ocasión. El plan incluye un menú de tres tiempos con maridaje de vinos, música en vivo, decoración temática y un brindis con champaña, además de acceso privado a los miradores del edificio.

Para quienes prefieren una cena romántica más tradicional, STATE Grill & Bar, en pleno Midtown, ofrece un menú especial de San Valentín. Su opción prix fixe destaca por platos elaborados con ingredientes de temporada y presentaciones cuidadas, ideales para una velada elegante antes o después de recorrer la ciudad.

En el extremo opuesto hay alternativas relajadas y sin formalidades. East Village Pizza ofrece pizzas en forma de corazón, una opción divertida y casual para celebrar sin reservas. Es un plan perfecto para compartir algo sencillo y luego salir a caminar por el barrio o disfrutar la noche en casa.

Destacan cenas privadas en el Empire State Building, conciertos a la luz de las velas y actividades creativas con vistas al skyline. (Foto referencial: Freepik)

Entre las experiencias más originales está la proyección de la película “Sleepless in Seattle” en el Empire State Building. Las parejas pueden ver el clásico romántico y luego subir al mirador del piso 86 para contemplar el skyline de Nueva York.

La música también ocupa un lugar especial en San Valentín. Los conciertos Candlelight se realizan en la histórica Marble Collegiate Church, iluminada por cientos de velas. Los programas incluyen versiones clásicas de canciones románticas, bandas sonoras y temas populares.

Para quienes buscan algo creativo, el Empire State Building ofrece Paint ’n Pour, una cita artística con vistas a la ciudad. La experiencia incluye una clase guiada de pintura, bebidas, acceso a las exposiciones del edificio y la posibilidad de llevarse el lienzo como recuerdo, además de la visita al mirador.

La ciudad demuestra que hay una forma perfecta de celebrar el amor para cada tipo de pareja. (Foto referencial: Freepik)

Los amantes de la gastronomía pueden optar por una clase de gelato en Eataly Flatiron, donde las parejas aprenden a preparar este postre italiano de la mano de una reconocida chef pastelera.

Finalmente, hay planes simples pero memorables como recorrer The Orchid Show en el Jardín Botánico de Nueva York, disfrutar un postre especial de Baskin-Robbins o visitar el Bronx Zoo durante su evento “Share the Love”, que destaca el vínculo y la vida social de distintas especies.

Opciones variadas que demuestran que en NYC hay un plan perfecto para cada gusto en San Valentín.