“XO, Kitty” (“Besos, Kitty” en español) regresa con una tercera temporada en la que se definirá la relación de Kitty Song Covey (Anna Cathcart) y Min Ho (Sang Heon Lee), quienes fortalecieron su vínculo en la segunda entrega del spin-off de la popular franquicia cinematográfica “A todos los chicos de los que me enamoré” (“To All the Boys I’ve Loved Before”). ¿Iniciarán una relación amorosa o aún no están listos para empezar su historia de amor? ¿Cuándo se estrenan los nuevos episodios de la popular serie de Netflix?

“Sé que dejamos a los fans con la intriga al final de la segunda temporada, pero puedo prometer que la tercera valdrá la pena la espera, incluyendo nuestro primer episodio de verano”, aseguró la showrunner de la segunda entrega, Jessica O’Toole, a Deadline. “Sin mencionar mucho romance, amistad, aventura... y besos. Muchos besos.”

Además de Anna Cathcart y Sang Heon Lee, la tercera temporada de “XO, Kitty” cuenta con las actuaciones de Minyeong Choi, Gia Kim, Anthony Keyvan, Regan Aliyah, Hojo Shin, Peter Thurnwald, Joshua Lee, Sasha Bhasin, Michael K. Lee, Jocelyn Shelfo, Philippe Lee, Han Bi Ryu y Sunny Oh. A ellos se unen Sule Thelwell, Soy Kim y Christine Hwang.

“¡Estoy inmensamente agradecida de unirme a la familia de ‘XO, Kitty’! Ha sido simplemente mágico”, escribió Kim en Instagram en julio de 2025. “El elenco y el equipo no solo son increíblemente talentosos, sino también sumamente amables. Me siento muy afortunada de formar parte de algo tan especial, ingenioso y encantador”.

Kitty Song Covey (Anna Cathcart) desea definir su relación con Min Ho (Sang Heon Lee) en la tercera temporada de "XO, Kitty" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO Y CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “XO, KITTY”?

Los ocho episodios de la tercera temporada de “Sabuesos” se estrenaron el jueves 2 de abril de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 3 DE “XO, KITTY”?

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “XO, KITTY”

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 3 DE “XO, KITTY”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la tercera temporada de “Besos, Kitty”, “Kitty regresa para su último año en KISS con un plan perfecto. Creará recuerdos inolvidables con sus amigos, estrechará lazos con sus familiares en Corea y tomará decisiones importantes sobre su futuro. Y, además, definirá su relación con Min Ho (Sang Heon Lee). Esta vez de verdad. Pero cuando revelaciones inesperadas trastoquen sus planes y relaciones, Kitty tendrá que aprender a aceptar lo imprevisto.”

Kitty Song Covey (Anna Cathcart) regresa a la Escuela Independiente Coreana de Seúl (KISS) y está emocionada por su último año. Por lo tanto, elabora una lista de pendientes antes de que esa etapa de su vida termine, lo que incluye definir su relación con Min Ho, acercarse a su familia coreana y elegir universidad.

REPARTO DE LA TEMPORADA 3 DE “XO, KITTY”

Anna Cathcart como Kitty Song Covey

Choi Min-yeong como Dae Heon Kim

Gia Kim como Yuri Han

Sang Heon Lee como Min Ho Kang

Anthony Keyvan como Quincy “Q” Shabazian

Regan Aliyah como Juliana

Peter Thurnwald como Alex Finnerty

Michael K. Lee como el profesor Lee

Audrey Huynh como Stella

Sasha Bhasin como Praveena

Joshua Lee como Jin

Han Bi Ryu como Eunice Kang

Jocelyn Shelfo como Madison Miller

Yunjin Kim como Jina Lim

Théo Augier como Florian

Lana Condor como Lara Jean Song Covey