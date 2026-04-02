Al igual que en cualquier película y serie, la banda sonora es importante en la tercera temporada de “XO, Kitty” (“Besos, Kitty” en español) no es la excepción. En los nuevos episodios del spin-off de la franquicia cinematográfica “A todos los chicos de los que me enamoré” (“To All the Boys I’ve Loved Before”), destaca por una fuerte presencia de K-pop, pero también incluye artistas internacionales. A continuación, te comparto la lista de canciones que acompañan la continuación de la historia de la hermana menor de Lara Jean en su último año en la Escuela Independiente Coreana de Seúl (KISS).

La nueva entrega de comedia romántica creada por Jenny Han, autora de la exitosa saga de novelas que dieron vida a este universo, incluye temas como “Skyfall” de The 8 (SEVENTEEN), “Wherever U R” de UMI con V, “MEOW” de MEOVV, y canciones de ENHYPEN, Aespa y NMIXX.

Además, la música de fondo y la banda sonora original de la tercera temporada de “Besos, Kitty” están a cargo de Shirley Song y Jina Hyojin An, conocidas por su trabajo en otras producciones de Netflix.

Debido a que en los nuevos episodios se define la relación de Kitty Song Covey (Anna Cathcart) y Min Ho (Sang Heon Lee), la banda sonora cuenta con una mezcla de ritmos K-pop modernos y baladas románticas.

Kitty Song Covey (Anna Cathcart) y sus compañeros de la Escuela Independiente Coreana de Seúl (KISS) en la tercera temporada de "XO, Kitty" (Foto: Netflix)

ESTAS SON LAS CANCIONES DE LA TEMPORADA 3 DE “XO, KITTY”

Entonces, estas son las canciones que complementan las nuevas aventuras de Kitty Song Covey en Corea del Sur en la tercera temporada de “XO, Kitty”. Desde su romance con Min Ho, los conflictos en e amor y la amistad, la vista de Lara Jean y más.

Episodio 1

Willy Beaman, ZBRAS - “All My Friends”

Highasakite - “Can I Come Home”

Chengcheng and jasyours - “Quantum Love”

VCHA (Girlset) - “Go Getter”

Sorato, YEHL, Ryo Ito - “Criss-Cross”

Kerfo and To Nguyen - “My Sonder”

JASMINE, chengcheng - “Dirty Business”

Peniel - “Favorite Son”

Lee Hyun Gyoung - “Firework”

David Starck - “Letters Unsent”

Sweet baby ft Trace - “Wait and See”

Wave System ft MoonWater - “This Is Our Time”

Aespa - “Whiplash”

Episodio 2

Fletcher - “On Fire Again”

VCHA (Girlset) - “Only One”

Ysa Fernandez - “Adrenaline Rush”

Mic Drop - “It’s Not Real”

Marc Jackson Burrows - “Now Go”

Fulford - “Dance Tonight”

Trace - “Honey”

UMI and V - “Wherever U R”

Meovv - “Meow”

Episodio 3

NEXZ - “Slo-mo”

Ashe - “Moral of the Story”

Episodio 4

김 지훈 (Ji-Hoon Kim) “사랑이 공기 속에 가득해 (Love is in the Air)”

Jae Park (eaj) - “Pacman”

Episodio 5

ONE PACT - “100!”

ENHYPEN - “Go Big or Go Home”

Jeong Sae Byeok - “Na Eui Phyeon (My Side)”

NMIXX - “Soñar (Breaker)”

Wonho - “What Would You Do”

Lara Jean (Lana Condor) acude al llamado de su hermana menor Kitty Song Covey (Anna Cathcart) en la tercera temporada de "XO, Kitty" (Foto: Netflix)

Episodio 6

Ages and Ages - “Unsung Songs”

NSPS444 - “Kill the Pain (Instrumental)”

VMV - “OOTD (Korean Version)”

VMV - “Pay Attention (Korean Version)”

SEVENTEEN - “Skyfall (THE 8 Solo)”

NoSo - “Sugar”

Episodio 7

Stephanie Poetri, Elephante, y ZHANG YANQI - “No Explanations”

MAKAMAKA - “I Am”

Zack Djurich - “Supernova”

MAKAMAKA - “Burning Power”

Good Daze - “Circle Back to You”

MADA - “UZA”

MARO - “Am i not enough for now”

Episodio 8