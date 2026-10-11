“VisionQuest” tiene a Visión como protagonista de una historia de Marvel muy esperada por quienes siguieron el final de “WandaVision”. Y es que la serie de Disney+ reúne nuevamente a Paul Bettany con James Spader, quien le da vida a Ultrón, y suma a varias inteligencias artificiales vinculadas al legado tecnológico de Tony Stark. Así, en esta nota de Gestión Mix, conoce las fechas de lanzamiento de cada capítulo, el horario de disponibilidad y las claves para seguir la producción de aventura, drama, misterio y ciencia ficción desde la plataforma de streaming.

Vale precisar que el show televisivo cierra la trilogía que empezó con “WandaVision” y continuó con “Agatha All Along”.

Y, en esta nueva etapa, Visión intenta comprender quién es tras volver a la vida, mientras permanece oculto y convive con las inteligencias artificiales que lleva en su mente: F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. y Ultrón.

Eventualmente, la aparición de una recompensa por su cabeza lo empuja a escapar junto a Thomas Shepherd, un joven que podría ser la reencarnación de su hijo.

De esta manera, nuestro protagonista deberá enfrentar la influencia de Ultrón, justo cuando trata de resolver el misterio que lo rodea.

Antes de continuar, mira el tráiler de “VisionQuest”:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “VISIONQUEST”

La serie de Marvel se compone de ocho capítulos en total, programados para lanzarse entre octubre y noviembre del 2026.

Episodios 1 y 2: miércoles 14 de octubre del 2026

miércoles 14 de octubre del 2026 Episodios 3 y 4: miércoles 21 de octubre del 2026

miércoles 21 de octubre del 2026 Episodios 5 y 6: miércoles 28 de octubre del 2026

miércoles 28 de octubre del 2026 Episodio 7: miércoles 4 de noviembre del 2026

miércoles 4 de noviembre del 2026 Episodio 8 (final): miércoles 11 de noviembre del 2026

¿A QUÉ HORA SE LANZAN LOS EPISODIOS DE “VISIONQUEST”?

Los capítulos de “VisionQuest” se publican a las 6 p.m. del Pacífico de EE. UU., que equivalen a las 9 p.m. en la costa este.

Horario de estreno por países:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de los miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. de los miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. de los miércoles Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. de los miércoles Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. de los miércoles España 3:00 a.m. de los jueves

¿DÓNDE VER “VISIONQUEST”?

La serie “VisionQuest” forma parte del catálogo internacional de Marvel en Disney+.

Por lo tanto, para disfrutar de la ficción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “VISIONQUEST”?

Debajo de estas líneas, conoce a los integrantes del elenco principal de “VisionQuest”:

Paul Bettany como Visión

como Visión James Spader como Ultrón

como Ultrón Ruaridh Mollica como Tommy Maximoff y Thomas Shepherd

como Tommy Maximoff y Thomas Shepherd Todd Stashwick como Paladin

como Paladin T’Nia Miller como Jocasta

como Jocasta Lauren Morais como Lisa Molinari

como Lisa Molinari Orla Brady como F.R.I.D.A.Y.

como F.R.I.D.A.Y. Emily Hampshire como E.D.I.T.H.

como E.D.I.T.H. James D’Arcy como J.A.R.V.I.S.

La serie "VisionQuest" se centra en el viaje introspectivo de Visión para recuperar sus recuerdos perdidos y explorar su propia humanidad (Foto: Marvel Studios / Marvel Television / Disney+)