En esta escena de la serie "VisionQuest", Ultrón toma el control del cuerpo de Visión, interpretado por el reconocido actor Paul Bettany (Foto: Marvel Studios / Marvel Television / Disney+)
En esta escena de la serie "VisionQuest", Ultrón toma el control del cuerpo de Visión, interpretado por el reconocido actor Paul Bettany (Foto: Marvel Studios / Marvel Television / Disney+)
Redacción Mix
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, la serie de para Disney+, retoma la historia de Visión, interpretado por Paul Bettany, tras su reinicio y durante un proceso de búsqueda personal. Así, con la primera temporada de la ficción ya a mitad de camino, crece la expectativa por el estreno de sus capítulos 5 y 6. Por eso, en esta nota de Gestión Mix encontrarás la fecha, el horario y los detalles necesarios para verlos sin contratiempos en la plataforma.

FECHA DE ESTRENO DE LOS EPISODIOS 5 Y 6 DE “VISIONQUEST”

Los episodios 5, titulado “Firewall”, y 6, titulado “Deadlock”, llegan a las pantallas el martes 27 de octubre del 2026.

De esta manera, podremos descubrir qué pasó luego de que Visión cediera el control de su cuerpo a Ultrón (James Spader), quien posteriormente invitó a Tommy (Ruaridh Mollica) a conversar.

  • Importante: Marvel adelantó toda la temporada al martes, cuando el plan original apuntaba a los miércoles.
Tommy Maximoff, interpretado por el actor Ruaridh Mollica, en la serie "Vision Quest" (Foto: Marvel Studios / Marvel Television / Disney+)
Tommy Maximoff, interpretado por el actor Ruaridh Mollica, en la serie "Vision Quest" (Foto: Marvel Studios / Marvel Television / Disney+)

¿A QUÉ HORA SE LANZAN LOS EPISODIOS 5 Y 6 DE “VISIONQUEST”?

Al igual que el resto de la serie, el lanzamiento de estos capítulos de “VisionQuest” respeta el siguiente horario según países:

PaísesHorario
Estados Unidos6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del martes 27 de octubre
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. del martes 27 de octubre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador8:00 p.m. del martes 27 de octubre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico9:00 p.m. del martes 27 de octubre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil10:00 p.m. del martes 27 de octubre
España2:00 a.m. del miércoles 28 de octubre

¿DÓNDE VER LOS EPISODIOS 5 Y 6 DE “VISIONQUEST”?

Tal como te puedes imaginar, “VisionQuest” se emite en exclusiva a través de Disney+.

Por lo tanto, para ver estos episodios sin mayores inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Vale precisar que la serie está clasificada para mayores de 14 años e incluye una advertencia: algunas secuencias con luces intermitentes pueden afectar a espectadores fotosensibles.

¿YA VISTE ESTA ESCENA DE “VISIONQUEST”?

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