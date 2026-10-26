“Balaraw: La isla sangrienta” (en inglés: “Balaraw: Blood Island”) es la nueva apuesta filipina de Netflix dentro del género de terror. Así, la serie reúne suspenso, una atmósfera perturbadora y referencias al folclor local a partir de la búsqueda de una mujer por su madre desaparecida en un lugar del que pocos han conseguido regresar. Entonces, con estos elementos, la producción se perfila como una alternativa perfecta para la temporada de Halloween.

LA TRAMA DE “BALARAW: LA ISLA SANGRIENTA”

En esta serie de terror, años después de la desaparición de su madre, la joven Sabina sigue una pista misteriosa hasta una isla desierta, donde enfrenta oscuros secretos de su propia familia.

Vale precisar que Janine Gutierrez, la actriz protagonista de “Balaraw: La isla sangrienta”, le explicó a Mega que la historia une misterio, drama familiar y folclor filipino, con una relación madre e hija en el centro del relato.

Además, la artista adelantó que cada episodio cierra con suspenso. De esta manera, la ficción es ideal para quienes disfrutan de temas como la supervivencia y la identidad en un entorno terrorífico.

EL TRÁILER DE LA SERIE “BALARAW: LA ISLA SANGRIENTA”

¿CÓMO VER “BALARAW: LA ISLA SANGRIENTA”?

“Balaraw: La isla sangrienta” se estrena de forma exclusiva en el catálogo de Netflix el jueves 29 de octubre del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie filipina sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE “BALARAW: LA ISLA SANGRIENTA” Y QUIÉNES INTEGRAN SU ELENCO?

La dirección de “Balaraw: La isla sangrienta” está a cargo de Rae Red, quien también firma el guion junto a Jericho Aguado y Dodo Dayao.

El elenco principal del show televisivo, por su parte, está conformado por:

Janine Gutierrez como Sabina Tejeros , la hija que busca respuestas

, la hija que busca respuestas Agot Isidro como Rebecca , la madre desaparecida

, la madre desaparecida Charlie Dizon como Bulak Bernabe

como Bulak Bernabe Ronnie Lazaro

Teroy Guzman

Archi Adamos

Nonie Buencamino

Romnick Sarmenta

"Balaraw: La isla sangrienta" es una serie filipina que explora la historia de una mujer que viaja a una misteriosa isla aislada en busca de respuestas sobre la desaparición de su madre (Foto: Epicmedia / Netflix)