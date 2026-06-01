“Hoppers” (titulada en español “Hoppers: Operación Castor”) es una película animada que combina ciencia ficción, comedia y aventura familiar. Y, para quienes esperaban disfrutarla en casa tras su paso por los cines, hay una muy buena noticia: la cinta por fin llega a Disney+. Así, si no quieres dejarla pasar en el streaming, aquí Gestión Mix te cuenta todo lo que conviene saber antes de agregarla a tu lista de pendientes: sus números de taquilla, quiénes la hicieron posible, qué actores participan en su reparto y qué lugar ocupa dentro del catálogo de Pixar en la plataforma.

Vale precisar que, tal como reporta CBR, la producción acumuló un total de $386 millones de dólares en su paso por las salas de cine a nivel global.

Además, la crítica especializada acompañó el entusiasmo del público: el filme acumula ni más ni menos que un 94% de aprobación en Rotten Tomatoes.

LA TRAMA DE “HOPPERS”

“Hoppers” se desarrolla en un mundo donde un grupo de científicos desarrolla la tecnología para transferir la conciencia humana a seres robóticos de apariencia real, lo que le permite a estos estudiosos comunicarse directamente con los animales.

Aquí, nuestra protagonista es Mabel, una adolescente apasionada por la naturaleza que aprovecha esta tecnología para hacer “saltar” su conciencia hacia un castor robótico y explorar el mundo silvestre desde adentro.

En ese proceso, ella descubre misterios del reino animal que van mucho más allá de lo que imaginó.

De esta manera, se une al Rey Jorge (monarca de los mamíferos) para movilizar a la comunidad animal frente a las ambiciones urbanísticas del alcalde Jerry, un carismático personaje humano.

EL EQUIPO DE PRODUCCIÓN DETRÁS DE “HOPPERS”

Según Disney+, “Hoppers” fue dirigida por Daniel Chong, con un guion de Jesse Andrews a partir de una historia desarrollada entre ambos.

La producción, por su parte, estuvo a cargo de Nicole Paradis Grindle, quien también produjo “Incredibles 2”.

Y, entre los productores ejecutivos, figuran: Pete Docter, la leyenda creativa de Pixar, junto a Kiri Hart y Peter Sohn.

La partitura original, mientras tanto, es obra de Mark Mothersbaugh.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “HOPPERS”?

El reparto de voces en inglés de “Hoppers” es el siguiente:

Piper Curda le da voz a Mabel , la protagonista, así como a su avatar de castor robótico.

le da voz a , la protagonista, así como a su avatar de castor robótico. Bobby Moynihan le presta la voz al Rey Jorge , el carismático rey de los mamíferos.

le presta la voz al , el carismático rey de los mamíferos. Jon Hamm interpreta al alcalde Jerry Generazzo , el villano humano de la historia.

interpreta al alcalde , el villano humano de la historia. Meryl Streep le da vida a la Reina de los Insectos , un personaje que tiene como misión acabar con los humanos.

le da vida a la , un personaje que tiene como misión acabar con los humanos. Tom Law completa el elenco principal como Tom Lagarto, el reptil que se convirtió en viral a través de las redes sociales.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “HOPPERS” EN DISNEY+?

“Hoppers” se estrena en Disney+ el miércoles 3 de junio del 2026, de forma exclusiva en el famoso servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUÉ OTRAS PRODUCCIONES DE PIXAR PUEDES ENCONTRAR EN DISNEY+?

Además de “Hoppers”, algunos de los títulos más destacados de Pixar disponibles en la plataforma son:

“Inside Out 2”

“Monsters at Work”

“Incredibles 2″

“Ratatouille”

“Monsters, Inc.”

“Turning Red”

“Cars”

Cabe resaltar que “Toy Story 5” se prepara para ser el próximo gran lanzamiento del estudio, con expectativas de superar el billón de dólares en taquilla.

La película "Hoppers" está dirigida por Daniel Chong, creador de la exitosa serie animada "We Bare Bears" (Foto: Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures)