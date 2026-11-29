Un submarino nuclear, un carismático secretario de Defensa y una oficial naval que comienza a cuestionar lo que ocurre a su alrededor. Así se presenta “Trinity”, la nueva apuesta de Netflix por el thriller político con trasfondo militar. En ese sentido, si te atraen las historias de poder en las que una conversación aparentemente menor puede tener consecuencias decisivas, esta ficción promete mantenerte atento. Por eso, en esta nota de Gestión Mix, conoce su trama, su elenco, a quién se debe la producción y cómo acceder a ella en la plataforma.

Vale precisar que el proyecto lleva la firma de Jed Mercurio, quien asume los roles de creador, guionista y showrunner.

Y si te suena conocido, pues resulta que él es la mente creativa detrás de “Bodyguard”, por lo que tuvo la oportunidad de reunirse de nuevo con Richard Madden, protagonista de aquel éxito.

LA TRAMA DE “TRINITY”

De acuerdo con Netflix Tudum, “Trinity” narra la historia de Katherine Decker (Gugu Mbatha-Raw), la comandante y segunda al mando del submarino nuclear USS Kansas.

Resulta que ella establece un vínculo directo con Webb Preston (Madden), el carismático secretario de Defensa.

Así, todo se complica cuando la joven descubre que él podría estar en el centro de una peligrosa conspiración.

Entonces, nuestra protagonista queda atrapada entre apoyar la estrategia de Webb para evitar una guerra mundial y exponer su agenda secreta.

EL TRÁILER DE LA SERIE “TRINITY”

¿CÓMO VER “TRINITY”?

Todos los episodios de la primera temporada de “Trinity” se estrenan en Netflix el martes 1 de diciembre del 2026, así que puedes verlos de corrido.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie sin mayores inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción clasificada para mayores de 16 años.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “TRINITY”?

Los intérpretes protagonistas de “Trinity” son:

Gugu Mbatha-Raw como la comandante Katherine Decker

como la comandante Katherine Decker Richard Madden como el secretario de Defensa Webb Preston

como el secretario de Defensa Webb Preston Marcia Gay Harden como Margaret Vandenberg, matriarca de un imperio empresarial

como Margaret Vandenberg, matriarca de un imperio empresarial JD Pardo como Tom Reyes

El elenco de la serie lo completan:

James Remar como el presidente Paul Barnard

como el presidente Paul Barnard Bruce Greenwood como Eric Colby

como Eric Colby Robert Wisdom como Griff Tatum

como Griff Tatum Kirk Acevedo como Jock Campbell

como Jock Campbell Ben Cotton como Jake Ryan

como Jake Ryan Jason Ralph como Brooks Vandenberg

como Brooks Vandenberg Mark O’Brien como Brian York

En la serie "Trinity", el actor estadounidense JD Pardo interpreta al capitán de corbeta Tom Reyes (Foto: 20h Television / Hat Trick Productions / Netflix)