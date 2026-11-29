Fútbol Club Barcelona y Real Club Deportivo de La Coruña se verán las caras domingo 29 de noviembre en el Estadio ABANCA-Riazor por la Jornada 14 de LaLiga EA Sports 2026/27. El partido se jugará desde las 12:15 horas en Argentina, Chile y Uruguay, 11:15 en Bolivia y Venezuela, y 10:15 en Colombia, Perú y Ecuador. El público mexicano podrá seguir el partido FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña por la señal oficial de SKY Sports por televisión y streaming online desde cualquier plataforma digital.

El conjunto culé llega como líder sólido del campeonato con 36 puntos (3 de ventaja sobre el Real Madrid), mientras que el cuadro gallego ocupa la casilla 12 con 15 unidades en su regreso a Primera División. El Barça no contará con el sancionado Fermín López, por lo que Dani Olmo perfila como titular en la mediapunta junto a Pedri y Frenkie de Jong, con variantes de jerarquía en ataque como Raphinha, Karim Adeyemi y Anthony Gordon. Además, el cuerpo técnico evalúa hasta último momento la evolución física de Lamine Yamal, Rodri y Alejandro Balde para no arriesgarlos en Riazor. El Dépor, por su parte, confía en la experiencia del veterano Pierre-Emerick Aubameyang y la solidez bajo los tres palos de Leo Román para hacerse fuerte como local. En los últimos 19 enfrentamientos directos entre ambos clubes, los azulgranas acumulan 13 victorias, 5 empates y solo 1 derrota (incluyendo un triunfo 4-2 en su cruce más reciente).

¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña por la Jornada 14 de LaLiga EA Sports 2026/27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña por la Fecha 14 de LaLiga EA Sports 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña: datos del partido de LaLiga

Partido : FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña por la Fecha 14 de LaLiga EA Sports 2026/27

: FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña por la Fecha 14 de LaLiga EA Sports 2026/27 Fecha : Domingo, 29 de noviembre de 2026

: Domingo, 29 de noviembre de 2026 Hora : 16:15 (horario peninsular español) / 10:15 a.m. ET / 9:15 a.m. (Tiempo del Centro de México) / 7:15 a.m PT

: 16:15 (horario peninsular español) / 10:15 a.m. ET / 9:15 a.m. (Tiempo del Centro de México) / 7:15 a.m PT Lugar : Estadio ABANCA-Riazor, situado en la ciudad de La Coruña, en Galicia, España.

: Estadio ABANCA-Riazor, situado en la ciudad de La Coruña, en Galicia, España. TV / Streaming en México: Sky Sports, Sky+ e izzi