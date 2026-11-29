Los españoles acuden a las urnas este domingo 29 de noviembre de 2026 para elegir a sus representantes en el Congreso y el Senado. La contienda tiene como protagonistas a Pedro Sánchez, candidato del PSOE, y Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, aunque el resultado de Vox, encabezado por Santiago Abascal, y del Frente Amplio, con Ada Colau, también será determinante para conocer el nuevo equilibrio parlamentario. Consulta los resultados de las elecciones generales del 29N EN VIVO, los votos de cada formación y los escaños que estarán en juego para definir el futuro político de España.

Resultados de las elecciones generales 29N: candidatos, votos y escaños

La tabla presenta a los principales referentes políticos que concurren a los comicios y los resultados correspondientes a sus formaciones. El recuento permitirá establecer qué partido obtiene más votos y cómo queda distribuido el Congreso de los Diputados.

Candidato Votos % de votos Diputados Pedro Sánchez (PSOE) Pendiente Pendiente Pendiente Alberto Núñez Feijóo (PP) Pendiente Pendiente Pendiente Santiago Abascal (Vox) Pendiente Pendiente Pendiente Ada Colau (Frente Amplio) Pendiente Pendiente Pendiente Otras candidaturas Pendiente Pendiente Pendiente

Resultados provisionales del escrutinio.

La elección no se resuelve mediante una votación directa para escoger al presidente del Gobierno. Los ciudadanos eligen a los representantes parlamentarios y, posteriormente, el Congreso decide quién obtiene la confianza necesaria para encabezar el Ejecutivo.

¿Cómo funciona el sistema electoral español?

El Congreso de los Diputados está compuesto por 350 escaños que se distribuyen entre circunscripciones provinciales. Cada territorio elige a sus representantes y el reparto depende de los votos obtenidos por las candidaturas en esa circunscripción.

Por esta razón, el porcentaje nacional de una formación no se traduce automáticamente en una cantidad determinada de diputados. La concentración territorial del voto y los resultados en cada provincia influyen en la representación parlamentaria final.

¿Qué escenarios se abren para formar Gobierno después del 29N?

Una vez conocidos los resultados, los partidos deberán evaluar qué apoyos pueden reunir para facilitar la investidura. El candidato necesita mayoría absoluta en la primera votación del Congreso. Si no la consigue, puede resultar elegido en una segunda votación con más votos favorables que contrarios.

El número de diputados de PSOE y PP será importante, pero también lo será la representación de Vox, Frente Amplio y los partidos territoriales. Los acuerdos parlamentarios pueden determinar quién consigue formar Gobierno, incluso si no ha sido el candidato de la lista más votada.

¿Qué anticipaban las encuestas antes de la jornada electoral?

Los sondeos publicados antes del cierre legal de la campaña ofrecían resultados diferentes. El promedio diario de ABC del 23 de noviembre situaba al PP en el 31,2% y al PSOE en el 28,2%. Vox registraba el 18,3%, mientras que Frente Amplio alcanzaba el 6,6%.

El CIS, en su barómetro de noviembre basado en 8.034 entrevistas realizadas entre el 10 y el 17 de noviembre, situaba al PSOE en primera posición con el 34,4%, seguido del PP con el 24,7%. Vox obtenía el 15,6% y Frente Amplio, el 5,7%.

Fuente PSOE PP Vox Frente Amplio CIS, noviembre de 2026 34,4% 24,7% 15,6% 5,7% ABC, promedio diario al 23N 28,2% 31,2% 18,3% 6,6%

Estas cifras corresponden a estimaciones previas y no al recuento de las urnas. Tampoco reflejan el debate televisivo del 26 de noviembre ni los mítines de cierre de campaña del día 27, porque el plazo para publicar nuevos sondeos ya había terminado.

¿A qué hora se vota en las elecciones generales de España?

Los colegios electorales abrirán a las 9:00 y cerrarán a las 20:00, según el horario local de cada territorio. En Canarias se aplicará el horario insular, una hora menos que en la Península y Baleares.

Tras el cierre de las urnas comenzará el escrutinio. Los resultados provisionales se difundirán conforme avance el recuento, mientras que el resultado definitivo se conocerá después de las verificaciones oficiales y de la incorporación del voto exterior.

¿Cuántos españoles pueden votar en las elecciones del 29N?

El censo electoral está integrado por 38.728.356 personas, según el Instituto Nacional de Estadística. De ellas, 35.958.711 residen en España y 2.769.645 viven en el extranjero. Además, 1.615.127 residentes en España podrán participar por primera vez en unas elecciones generales.

La votación renovará la representación parlamentaria y abrirá una nueva etapa política. Los 350 escaños del Congreso serán decisivos para definir los apoyos que necesita el próximo Ejecutivo.