Los españoles acuden a las urnas este domingo 29 de noviembre de 2026 para elegir a sus representantes en el Congreso y el Senado. La contienda tiene como protagonistas a Pedro Sánchez, candidato del PSOE, y Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, aunque el resultado de Vox, encabezado por Santiago Abascal, y del Frente Amplio, con Ada Colau, también será determinante para conocer el nuevo equilibrio parlamentario. Consulta los resultados de las elecciones generales del 29N EN VIVO, los votos de cada formación y los escaños que estarán en juego para definir el futuro político de España.
Resultados de las elecciones generales 29N: candidatos, votos y escaños
La tabla presenta a los principales referentes políticos que concurren a los comicios y los resultados correspondientes a sus formaciones. El recuento permitirá establecer qué partido obtiene más votos y cómo queda distribuido el Congreso de los Diputados.
|Candidato
|Votos
|% de votos
|Diputados
|Pedro Sánchez (PSOE)
|Pendiente
|Pendiente
|Pendiente
|Alberto Núñez Feijóo (PP)
|Pendiente
|Pendiente
|Pendiente
|Santiago Abascal (Vox)
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|Pendiente
|Pendiente
|Ada Colau (Frente Amplio)
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|Pendiente
|Pendiente
|Otras candidaturas
|Pendiente
|Pendiente
|Pendiente
Resultados provisionales del escrutinio.
La elección no se resuelve mediante una votación directa para escoger al presidente del Gobierno. Los ciudadanos eligen a los representantes parlamentarios y, posteriormente, el Congreso decide quién obtiene la confianza necesaria para encabezar el Ejecutivo.
Los sondeos a pie de urna se conocerán después del cierre de los colegios electorales
Los primeros sondeos a pie de urna de las elecciones generales del 29 de noviembre se esperan a partir de las 20:00 horas, cuando concluyan las votaciones en la Península y Baleares. Estas encuestas permitirán conocer una primera estimación del respaldo obtenido por cada partido y del posible reparto de diputados en el Congreso.
Los estudios se elaboran a partir de entrevistas realizadas a los ciudadanos después de votar. Sus resultados ofrecerán una referencia inicial sobre las posibilidades de formar mayorías parlamentarias, aunque no tendrán carácter oficial. Los primeros avances del escrutinio están previstos a partir de las 21:00 horas.
García-Page reclama superar la polarización política tras las elecciones
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado de especialmente importantes los comicios de este domingo y ha expresado su deseo de que España deje atrás el clima de enfrentamiento político de los últimos años.
El dirigente socialista ha realizado estas declaraciones después de votar, a las 11:00 horas, en el CEIP Ciudad de Nara, en Toledo. A su juicio, el país llega a esta convocatoria después de casi cuatro años de una tensión política y una polarización superiores a las habituales.
Ada Colau reclama una participación masiva y defiende la presencia de las mujeres en la política
Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas y ha denunciado los discursos de odio y el clima de polarización que, según considera, han marcado la campaña electoral.
Tras votar en el Institut La Sedeta, en el distrito barcelonés de Gràcia, ha defendido que las mujeres no deben permanecer en silencio ante el miedo. También ha evitado entrar en controversias por la decisión de Alberto Núñez Feijóo de pasar la jornada de reflexión en Ceuta y ha explicado que dedicará el resto del domingo a su familia.
Yolanda Díaz reivindica la esperanza y la participación ciudadana en las elecciones
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha descrito la jornada electoral como una celebración de la democracia y ha defendido la importancia de la movilización ciudadana para preservar y ampliar los derechos sociales.
La dirigente ha compartido un mensaje en Bluesky después de votar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid. En su publicación ha recordado que las conquistas sociales son resultado de la acción colectiva y ha pedido mantener la esperanza en la posibilidad de transformar la sociedad.
¿Quién encabeza las encuestas para las elecciones generales de España?
La carrera electoral llega a la jornada de votación con pronósticos diferentes sobre quién obtendrá más apoyos. Los estudios publicados antes de que comenzara la restricción electoral situaban al Partido Popular por delante del PSOE en las estimaciones de 40dB y GAD3, mientras que el CIS, dirigido por José Félix Tezanos, otorgaba la primera posición a los socialistas
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Los resultados oficiales todavía no están disponibles. Los primeros datos provisionales del recuento se esperan después del cierre de los colegios electorales, mientras que los avances permitirán comprobar cómo se traducen los pronósticos en votos y escaños.
Santiago Abascal anima a los españoles a ejercer su derecho al voto
El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha aprovechado la jornada electoral para pedir a los ciudadanos que participen en las elecciones generales. El dirigente ha insistido en la importancia de acudir a las urnas y ha advertido sobre el arrepentimiento que puede generar no haber votado.
Ester Muñoz vota en León y destaca la importancia de una elevada participación
La portavoz del PP en el Congreso y cabeza de lista de la formación por León, Ester Muñoz, ha acudido a votar en Carbajal de la Legua. Tras depositar su papeleta, ha manifestado que el partido afronta la jornada con tranquilidad y con la sensación de haber completado el trabajo de campaña.
Muñoz ha animado a los ciudadanos a participar y ha defendido que la jornada electoral representa una oportunidad para que todos los españoles expresen su decisión en igualdad de condiciones. Después de votar, tiene previsto trasladarse a Madrid para seguir el desarrollo de los comicios desde la sede nacional del Partido Popular.
El PP busca representación en Guipúzcoa: Jon Echeverría confía en lograr un escaño
Jon Echeverría, candidato del Partido Popular al Congreso por Guipúzcoa, ha expresado su optimismo sobre las posibilidades de conseguir representación parlamentaria en esta circunscripción. El dirigente considera que la formación ha conseguido trasladar su mensaje a los electores y espera que ese respaldo se refleje en el resultado de las urnas.
Echeverría ha votado a las 9:30 horas en el instituto Xabier Zubiri Manteo BHI de San Sebastián. Después de ejercer su derecho al sufragio, ha anunciado que visitará distintos colegios electorales y acompañará a los representantes de su partido durante la jornada. El seguimiento electoral lo realizará desde el Hotel Catalonia de la capital guipuzcoana.
¿Cuándo se publican los datos de participación de las elecciones generales?
Los electores podrán conocer cómo evoluciona la participación durante dos momentos de la jornada. El primer avance oficial está previsto para las 14:30 horas y recogerá los datos registrados hasta las 14:00. Posteriormente, a las 18:30 horas, se difundirá una segunda actualización con las cifras acumuladas hasta las 18:00.
Estos indicadores permitirán comparar la movilización electoral con la registrada en anteriores convocatorias. Como referencia, en las elecciones generales de julio de 2023 la participación fue del 40,49 % a las 14:00 horas y del 53,13 % a las 18:00. El dato definitivo alcanzó entonces el 70,41 %.
Santiago Abascal llega a su colegio electoral para votar en Madrid
El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha llegado al colegio Pinar del Rey, situado en la avenida de San Luis, en el distrito madrileño de Hortaleza. El dirigente se dispone a ejercer su derecho al voto en las elecciones generales de este 29 de noviembre.
Miguel Tellado asegura que la ciudadanía tiene la última palabra en las urnas
El secretario general del Partido Popular y candidato al Congreso por A Coruña, Miguel Tellado, ha destacado que la jornada electoral representa el momento en el que los ciudadanos deciden el rumbo político del país. Después de votar en un colegio público del barrio de Canido, en Ferrol, ha pedido una participación amplia.
Tellado considera que una mayor movilización dará más solidez a la decisión expresada en las urnas. También ha subrayado que los resultados determinarán el futuro político de España durante los próximos cuatro años.
Patxi López pide a los ciudadanos que no se queden en casa este 29-N
El candidato del PSE-EE al Congreso por Bizkaia, Patxi López, ha defendido la importancia de acudir a votar y ha manifestado su confianza en que los ciudadanos participen de forma mayoritaria en estas elecciones generales.
López ha depositado su papeleta en Portugalete, acompañado por su esposa, Begoña Gil; el secretario general del PSE-EE de Bizkaia y vicelehendakari, Mikel Torres, y la alcaldesa de la localidad, Mari José Blanco. El dirigente socialista ha insistido en que la ciudadanía debe elegir el rumbo que quiere para el país.
Ignacio Garriga llama a votar para abrir una nueva etapa política en España
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha pedido una movilización amplia en las urnas y ha defendido la necesidad de poner fin a lo que considera una etapa de deterioro político bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.
Garriga ha votado en el Centre Cívic Vil·la Florida de Barcelona. Durante sus declaraciones, ha sostenido que algunos escaños de Barcelona y Girona podrían disputarse entre el PSC y Vox, por lo que considera especialmente importante que los ciudadanos acudan a los colegios electorales.
Ada Colau deposita su voto en Barcelona
La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha participado en las elecciones generales de este domingo. La dirigente ha acudido al Institut La Sedeta, ubicado en el distrito de Gràcia, en Barcelona, para ejercer su derecho al sufragio.
¿Qué ocurre si no voto en las elecciones generales de España?
La participación en las elecciones generales españolas es voluntaria. Por tanto, los ciudadanos que decidan no acudir a las urnas no recibirán multas ni sanciones administrativas o penales por abstenerse.
La decisión de no votar tampoco modifica los derechos políticos del ciudadano ni afecta a su inscripción en el censo electoral. La abstención queda reflejada en las estadísticas oficiales de participación, pero no se contabiliza como un sufragio emitido. Esta situación es diferente del voto en blanco y del voto nulo, que sí forman parte del recuento electoral.
María Jesús Montero vota en Sevilla y evita anticipar un pronóstico electoral
La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha acudido al colegio Sagrada Familia (SAFA), en Sevilla, para participar en las elecciones generales. La dirigente ha estado acompañada por representantes socialistas, entre ellos el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz.
Montero ha destacado la trascendencia de la jornada para el futuro del país y ha pedido a los ciudadanos que participen. Sin embargo, ha evitado adelantar sus expectativas sobre el resultado y ha señalado que mantendrá la prudencia hasta conocer el escrutinio. Su seguimiento de la noche electoral está previsto desde Madrid.
¿Cómo se realiza el recuento de votos de las elecciones generales 2026?
El escrutinio comenzará cuando finalice la votación en los colegios electorales. Los miembros de cada mesa abrirán las urnas, extraerán las papeletas y anunciarán en voz alta el sentido de cada sufragio. Los votos válidos, blancos y nulos quedarán registrados en las actas correspondientes para su posterior transmisión a la Administración.
Los datos difundidos durante la noche electoral tendrán carácter provisional. El escrutinio general y definitivo está previsto para el 4 de diciembre, cuando las juntas electorales provinciales revisen las actas e incorporen los votos de los españoles residentes en el extranjero (CERA).
Ernest Urtasun pide votar para evitar retrocesos en los derechos y libertades
El ministro de Cultura y número dos de Comuns-Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, ha llamado a los ciudadanos a participar en las elecciones generales para respaldar la continuidad de los avances sociales y democráticos.
El dirigente ha realizado estas declaraciones después de votar en la Escola Projecte de Barcelona. También ha pedido una participación destacada en Cataluña y ha recordado que las libertades democráticas son resultado de años de lucha colectiva.
La jornada electoral comienza sin incidencias destacables y con todas las mesas abiertas}
Los primeros datos sobre la constitución de las mesas electorales reflejan un inicio sin contratiempos relevantes en España. Según el balance difundido durante la mañana, el 100 % de las mesas se encontraba abierto y no se habían comunicado incidencias destacables.
La jornada está bajo vigilancia de más de 100.000 agentes de las fuerzas de seguridad, desplegados para garantizar el desarrollo de las votaciones en todo el territorio.
¿Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones generales de España? GAD3 sitúa al PP con 131 escaños
La última encuesta de GAD3 para ABC, publicada el domingo 22 de noviembre y elaborada antes del debate a cuatro del jueves 26, recoge una estimación de voto que sitúa al Partido Popular como primera fuerza en el Congreso. El sondeo atribuye a la formación encabezada por Alberto Núñez Feijóo el 30 % de los sufragios y 131 diputados, cinco puntos porcentuales menos que en la estimación anterior de escaños, que le otorgaba 136 representantes.
El PSOE, liderado por Pedro Sánchez, registra una evolución ascendente en esta medición. La formación socialista alcanzaría los 110 escaños y el 28,4 % de los votos, frente a los 103 diputados que le atribuía el estudio de principios de noviembre. De acuerdo con la proyección de GAD3, se trataría de su mejor estimación desde junio de 2025.
Vox, por su parte, aparece con el 18,1 % de los votos y una representación estimada de 63 diputados. La encuesta refleja así el crecimiento de la formación de Santiago Abascal y su peso dentro del bloque parlamentario de la derecha. Estas cifras corresponden a una proyección demoscópica previa a las elecciones y no anticipan el resultado oficial de las urnas.
Feijóo vota en Madrid y pide a los españoles decidir el futuro del país
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, ha ejercido su derecho al voto en el colegio Ramiro de Maeztu de Madrid. Tras depositar su papeleta, ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas y tomar una decisión pensando en el futuro de España.
El dirigente popular ha señalado que el resultado tendrá consecuencias para los próximos cuatro años e incluso para la siguiente década. También ha pedido a los electores que acudan a votar con memoria y sin miedo.
Voto nulo, voto en blanco y abstención: diferencias en las elecciones del 29-N
Los ciudadanos que participan en las elecciones generales pueden votar por una candidatura, emitir un sufragio en blanco o introducir un voto nulo. También tienen la posibilidad de abstenerse, aunque cada alternativa tiene un efecto diferente en el resultado electoral.
El voto en blanco se produce cuando el elector introduce un sobre vacío en la urna del Congreso. En el caso del Senado, se deposita la papeleta sin seleccionar candidatos. Este sufragio se considera válido y cuenta para el cálculo de la barrera electoral del 3 % en cada circunscripción.
El voto nulo, por su parte, se produce cuando la papeleta incumple las condiciones legales, por ejemplo, si contiene alteraciones que invalidan su contenido o si se introducen papeletas de diferentes candidaturas en un mismo sobre. Se contabiliza, pero no interviene en el reparto de escaños. La abstención supone no acudir a votar y no depositar ninguna papeleta.
Salvador Illa anima a Cataluña a participar en las elecciones generales
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha acudido a votar a la Escola Pilar Mestres de La Roca del Vallès, en Barcelona. El dirigente del PSC ha aprovechado su participación para animar a los ciudadanos a ejercer su derecho al sufragio.
Illa ha defendido que la participación es una forma de reforzar la representación de Cataluña en las instituciones españolas y europeas. También ha señalado que votar permite defender las conquistas democráticas alcanzadas colectivamente.
Almeida anima a participar y acompañará a Feijóo durante la jornada electoral
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha votado en su colegio electoral del distrito de Chamberí y ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas. El dirigente popular ha destacado que las elecciones representan una de las principales expresiones de la democracia al permitir elegir a los representantes políticos.
Almeida ha explicado que parte de su jornada estará dedicada a acompañar a Alberto Núñez Feijóo, visitar colegios electorales y reconocer el trabajo de los interventores y apoderados de las distintas formaciones. También reservará tiempo para su familia antes de seguir el escrutinio desde la sede nacional del PP, en la calle Génova.
¿Dónde tengo que votar en las elecciones generales del 29 de noviembre?
Los ciudadanos que todavía no conocen su colegio electoral pueden consultar la información en la tarjeta censal remitida por la Oficina del Censo Electoral. En este documento aparecen la dirección del local, la sección y la mesa asignada a cada elector.
Si la tarjeta no ha llegado al domicilio o se ha extraviado, existe la posibilidad de consultar los datos en la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE). El buscador permite localizar el colegio electoral mediante la provincia, el municipio y la inicial del primer apellido, sin necesidad de certificado digital.
También se puede solicitar información a través del teléfono gratuito 900 343 232. Los colegios permanecerán abiertos de 9:00 a 20:00 horas. Para votar es necesario identificarse con el DNI, el pasaporte o el carné de conducir con fotografía; no es obligatorio presentar la tarjeta censal.
¿Cómo se emite un voto nulo en las elecciones generales?
Un voto se considera nulo cuando la papeleta o el contenido del sobre incumple las condiciones establecidas por la normativa electoral. En estos casos, el sufragio no puede atribuirse a ninguna candidatura y queda excluido del reparto de representantes.
Entre las situaciones que pueden invalidar un voto figuran:
- Introducir una papeleta con modificaciones, tachaduras o inscripciones que alteren su validez.
- Colocar en un mismo sobre papeletas correspondientes a candidaturas diferentes.
- Depositar la papeleta sin el sobre correspondiente.
- Introducir un objeto que no sea una papeleta electoral oficial.
- Incluir varios elementos que invaliden el sufragio.
Alberto Núñez Feijóo llega al colegio Ramiro de Maeztu para votar
El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado al colegio electoral Ramiro de Maeztu, situado en la calle Serrano, en el barrio de El Viso, dentro del distrito madrileño de Chamartín.
El dirigente popular ha acudido al centro para participar en las elecciones generales del 29 de noviembre.
Antonio Maíllo reclama una movilización amplia en una jornada decisiva para España
El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha pedido una participación masiva en las elecciones generales y ha defendido que los ciudadanos tienen en sus manos la decisión sobre el rumbo político del país.
Maíllo ha votado en el colegio Salesianos Santísima Trinidad de Sevilla. Durante sus declaraciones, ha destacado el valor del sufragio como instrumento democrático y ha anticipado una noche electoral prolongada, especialmente por las particularidades del recuento del Senado.
El dirigente ha vinculado las propuestas de su coalición, Frente Amplio, con la defensa de los trabajadores, los sectores vulnerables y la justicia social.
El 99,9 % de las mesas electorales ya estaba constituido a las 10:00 horas
El Ministerio del Interior ha informado de que el 99,9 % de las mesas electorales de España se encontraba constituido con normalidad a las 10:00 horas. De acuerdo con el balance difundido durante la mañana, estaban abiertas 60.986 mesas de las 61.033 previstas para estos comicios.
La constitución se había completado en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja, Asturias y Murcia, además de Ceuta y Melilla.
Las únicas demoras pendientes se concentraban en Castilla y León, donde faltaban dos mesas por constituir, y Canarias, que registraba un avance del 97,31 %.
Interventores y apoderados: qué funciones tienen durante las elecciones
Los partidos políticos cuentan con representantes acreditados para supervisar el desarrollo de las votaciones y el posterior escrutinio. Entre estas figuras destacan los interventores y los apoderados, cuyas competencias no son idénticas.
El interventor está vinculado a una mesa electoral determinada. Puede participar en sus deliberaciones con voz, aunque sin voto, presentar reclamaciones y solicitar certificaciones. Su cometido es vigilar que el procedimiento se ajuste a la legislación electoral.
El apoderado, en cambio, representa a su candidatura en distintos colegios electorales y puede desplazarse entre ellos para supervisar la jornada. También puede formular quejas y reclamaciones, aunque no interviene en las deliberaciones de las mesas salvo cuando no hay un interventor de su formación.
Ambos tienen derecho a un permiso retribuido si deben trabajar durante las elecciones, pero los interventores cuentan además con una reducción de cinco horas de su jornada laboral del día siguiente.
Madrid concentra más de 5,5 millones de electores y elegirá 38 diputados
La Comunidad de Madrid afronta las elecciones generales del 29 de noviembre con más de 5,5 millones de ciudadanos llamados a las urnas. Entre ellos figuran más de 480.000 residentes en el extranjero, según los datos de la Oficina del Censo Electoral del INE con fecha de referencia del 1 de agosto.
La circunscripción madrileña es la que más representantes elige para el Congreso de los Diputados, con 38 escaños, uno más que en las elecciones de 2023. Este cambio se produce después de que Cádiz pierda un representante y pase de nueve a ocho diputados. Barcelona ocupa el segundo lugar, con 32 escaños.
Pedro Sánchez pide una participación histórica y defiende la transparencia del sistema electoral
El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha animado a los ciudadanos a acudir masivamente a las urnas durante las elecciones generales. Tras votar en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, en Madrid, ha expresado su confianza en que la jornada registre una movilización especialmente elevada.
Sánchez ha defendido las garantías del sistema electoral español y ha pedido que se respete el resultado que salga de las urnas. También se ha referido a los mensajes sobre un posible fraude electoral y ha sostenido que el procedimiento cuenta con mecanismos suficientes para expresar la voluntad de los ciudadanos.
Begoña Gómez votará por correo, según ha informado Pedro Sánchez
Pedro Sánchez ha acudido en solitario al colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, en Madrid, para participar en las elecciones generales. Durante sus declaraciones posteriores a la votación, el presidente del Gobierno ha explicado que su esposa, Begoña Gómez, ejercerá su derecho al sufragio mediante el voto por correo.
El candidato socialista ha defendido la transparencia de esta modalidad de participación electoral y ha asegurado que constituye una vía legítima para intervenir en los comicios.
PP, PSOE, Vox y Frente Amplio centran la atención de las elecciones generales
Las elecciones generales de este 29 de noviembre cuentan con numerosas candidaturas, aunque cuatro formaciones concentran buena parte de la atención nacional: Partido Popular, PSOE, Vox y Frente Amplio.
La publicación de encuestas electorales está prohibida desde el lunes anterior a la votación, de acuerdo con la normativa electoral. Los últimos estudios difundidos antes de ese periodo situaban al PP por delante del PSOE en la mayoría de las estimaciones, mientras que el CIS presentaba un escenario favorable a los socialistas.
La composición del próximo Congreso dependerá del respaldo obtenido por cada candidatura en las distintas circunscripciones y del reparto de los 350 escaños.
¿A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones generales de España?
Los primeros datos del escrutinio se publicarán después del cierre de los colegios electorales. En la Península y Baleares, las votaciones terminarán a las 20:00 horas, momento en el que comenzará el recuento de papeletas.
La información provisional permitirá seguir la evolución de los resultados y conocer qué partidos se acercan a la victoria. La publicación de los datos se desarrollará durante la noche electoral, con la previsión de disponer de una primera imagen del resultado general en torno a las 23:00 horas, aunque el ritmo del recuento determinará cuándo se consoliden las tendencias.
Pedro Sánchez confía en una movilización histórica de los votantes de izquierda
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado su confianza en que la izquierda registre una participación elevada en las elecciones generales de este domingo. El candidato del PSOE considera que la movilización de sus votantes será determinante para las posibilidades electorales de su formación.
Las últimas encuestas publicadas antes de la jornada situaban al Partido Popular por delante de los socialistas en la mayoría de los pronósticos, con la excepción del CIS. Sánchez ha defendido que la participación puede influir en el resultado final.
Pedro Sánchez ejerce su derecho al voto en Madrid: «Hoy es el día»
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha votado alrededor de las 9:15 horas en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, en Madrid. Después de depositar su papeleta, el dirigente socialista ha pronunciado una breve frase para referirse a la importancia de la convocatoria: «Hoy es el día». Sánchez afronta estos comicios con el objetivo de conseguir el respaldo necesario para continuar al frente del Ejecutivo durante la próxima legislatura.
Abren los colegios electorales: más de 38 millones de españoles están llamados a votar
La jornada electoral del 29 de noviembre ha comenzado con la apertura de los colegios electorales en España. Un total de 38,6 millones de ciudadanos están convocados a participar en las elecciones generales para elegir a los representantes del Congreso de los Diputados y del Senado.
Durante las próximas horas, los electores podrán acudir a sus respectivas mesas para depositar las papeletas. La atención estará puesta en los datos de participación, la votación de los principales candidatos y las primeras estimaciones sobre el resultado.
¿A qué hora abren los colegios electorales en España este 29 de noviembre?
Los centros de votación abren sus puertas a las 9:00 horas de este domingo 29 de noviembre. Desde ese momento, los ciudadanos pueden acudir a la mesa que tienen asignada para participar en las elecciones generales y elegir a sus representantes en el Congreso y el Senado.
Las votaciones se desarrollarán de manera ininterrumpida hasta las 20:00 horas, cuando está previsto el cierre de los colegios electorales de la Península y Baleares.
Elecciones generales en España 2026, en directo: últimas noticias, participación, votaciones y resultados del 29-N
¡Buenos días! España celebra este domingo 29 de noviembre de 2026 unas elecciones generales decisivas para definir la composición del Congreso de los Diputados y del Senado durante la próxima legislatura. Más de 38 millones de ciudadanos están llamados a las urnas en una jornada marcada por la participación, los primeros movimientos de los candidatos y la expectativa por conocer el resultado del escrutinio. Sigue aquí las últimas noticias, las declaraciones de los líderes políticos y los avances del recuento electoral.
¿Cómo funciona el sistema electoral español?
El Congreso de los Diputados está compuesto por 350 escaños que se distribuyen entre circunscripciones provinciales. Cada territorio elige a sus representantes y el reparto depende de los votos obtenidos por las candidaturas en esa circunscripción.
Por esta razón, el porcentaje nacional de una formación no se traduce automáticamente en una cantidad determinada de diputados. La concentración territorial del voto y los resultados en cada provincia influyen en la representación parlamentaria final.
¿Qué escenarios se abren para formar Gobierno después del 29N?
Una vez conocidos los resultados, los partidos deberán evaluar qué apoyos pueden reunir para facilitar la investidura. El candidato necesita mayoría absoluta en la primera votación del Congreso. Si no la consigue, puede resultar elegido en una segunda votación con más votos favorables que contrarios.
El número de diputados de PSOE y PP será importante, pero también lo será la representación de Vox, Frente Amplio y los partidos territoriales. Los acuerdos parlamentarios pueden determinar quién consigue formar Gobierno, incluso si no ha sido el candidato de la lista más votada.
¿Qué anticipaban las encuestas antes de la jornada electoral?
Los sondeos publicados antes del cierre legal de la campaña ofrecían resultados diferentes. El promedio diario de ABC del 23 de noviembre situaba al PP en el 31,2% y al PSOE en el 28,2%. Vox registraba el 18,3%, mientras que Frente Amplio alcanzaba el 6,6%.
El CIS, en su barómetro de noviembre basado en 8.034 entrevistas realizadas entre el 10 y el 17 de noviembre, situaba al PSOE en primera posición con el 34,4%, seguido del PP con el 24,7%. Vox obtenía el 15,6% y Frente Amplio, el 5,7%.
|Fuente
|PSOE
|PP
|Vox
|Frente Amplio
|CIS, noviembre de 2026
|34,4%
|24,7%
|15,6%
|5,7%
|ABC, promedio diario al 23N
|28,2%
|31,2%
|18,3%
|6,6%
Estas cifras corresponden a estimaciones previas y no al recuento de las urnas. Tampoco reflejan el debate televisivo del 26 de noviembre ni los mítines de cierre de campaña del día 27, porque el plazo para publicar nuevos sondeos ya había terminado.
¿A qué hora se vota en las elecciones generales de España?
Los colegios electorales abrirán a las 9:00 y cerrarán a las 20:00, según el horario local de cada territorio. En Canarias se aplicará el horario insular, una hora menos que en la Península y Baleares.
Tras el cierre de las urnas comenzará el escrutinio. Los resultados provisionales se difundirán conforme avance el recuento, mientras que el resultado definitivo se conocerá después de las verificaciones oficiales y de la incorporación del voto exterior.
¿Cuántos españoles pueden votar en las elecciones del 29N?
El censo electoral está integrado por 38.728.356 personas, según el Instituto Nacional de Estadística. De ellas, 35.958.711 residen en España y 2.769.645 viven en el extranjero. Además, 1.615.127 residentes en España podrán participar por primera vez en unas elecciones generales.
La votación renovará la representación parlamentaria y abrirá una nueva etapa política. Los 350 escaños del Congreso serán decisivos para definir los apoyos que necesita el próximo Ejecutivo.
Juanma Moreno destaca el movimiento en los colegios electorales y pide una participación elevada
El presidente de la Junta de Andalucía y del PP regional, Juanma Moreno, ha expresado su confianza en que las elecciones generales registren una importante afluencia de votantes. Tras depositar su papeleta en el colegio Sagrado Corazón de Málaga, ha definido los comicios como una cita determinante para el futuro del país.
Moreno ha acudido acompañado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la consejera de Economía, Carolina España, y el dirigente popular Elías Bendodo, entre otros representantes. Según ha señalado, la actividad que observa en los centros de votación refleja el interés de los ciudadanos por el resultado electoral.