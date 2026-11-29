Este domingo 29 de noviembre, el Estadio ABANCA-RIAZOR será escenario del duelo entre el Deportivo de La Coruña y el FC Barcelona por la fecha 14 de LaLiga 2026-27. El encuentro comenzará a las 10:15 a. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 11:15 a. m. en Bolivia y Venezuela; a las 12:15 p. m. en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, con transmisión EN DIRECTO a través de DSports y DGO. En este cruce, el líder del torneo español visitará a un cuadro gallego que intentará hacerse fuerte frente a su público para rescatar puntos valiosos y trepar en la tabla de posiciones.

En lo táctico, el choque promete un duelo de estilos bien marcados. El Barcelona arriba con un poderío ofensivo demoledor —51 anotaciones en 13 fechas—, sostenido en el dominio de la pelota, la recuperación inmediata tras pérdida y transiciones veloces que desajustan a cualquier zaga. Pese a no contar con Fermín López por suspensión en el mediocampo, el conjunto culé apuntará a imponer condiciones desde el arranque, adelantar sus líneas en terreno rival y generar superioridad por las bandas para encontrar caminos hacia el arco.

Frente a ese escenario, la apuesta del Deportivo de La Coruña se apoyará en el orden táctico y el sacrificio colectivo. Para frenar el caudal ofensivo de la visita, el equipo blanquiazul deberá juntar sus líneas en un bloque sólido, tapar los pases por el centro y aguantar la presión inicial sin cometer fallos en la salida. Si los locales consiguen sostener esa firmeza y aprovechar los espacios a espaldas de la adelantada defensa azulgrana mediante contragolpes rápidos o jugadas de pelota parada, tendrán herramientas para darle pelea e incomodar al conjunto de Hansi Flick.

Canales de TV para ver la transmisión EN VIVO del partido Deportivo La Coruña vs. FC Barcelona hoy por la jornada 14 de LaLiga. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Barcelona vs. Deportivo La Coruña por LaLiga 2026-27?

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