“Un destino en Corea” (en su idioma original: “Made in Korea”) es una película que llega al catálogo de Netflix como un drama de corte ‘coming‑of‑age’ que sigue el viaje de una joven de Tamil Nadu hacia Seúl. Así, busca conectar al público con temas de identidad, migración y sueños que cruzan fronteras. ¿Te gustaría disfrutar de la cinta? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota de Gestión Mix es para ti. En las siguientes líneas, te contamos exactamente de qué trata y cómo verla en la plataforma de streaming de la “N” roja.

Vale precisar que el filme está escrito y dirigido por Ra. Karthik, mientras que su producción estuvo a cargo de la compañía Rise East Entertainment.

Además, debes saber que se presenta como una historia “cruzada” entre India y Corea del Sur, tanto por su ambientación como por su elenco... al combinar talentos de ambos países.

LA TRAMA DE “UN DESTINO EN COREA”

“Un destino en Corea” sigue a Shenba (Priyanka Arulmohan), una joven de un pequeño pueblo de Tamil Nadu cuya fascinación por la cultura coreana la impulsa a perseguir un sueño muy concreto: viajar a Corea del Sur.

Sin embargo, al llegar se topa con una realidad mucho más dura que la de sus fantasías: calles desconocidas, pocos recursos, dificultades para comunicarse y una sensación constante de desarraigo.

En ese contexto, la película de Netflix se perfila como un drama íntimo de autodescubrimiento, donde la protagonista aprende a sostenerse por sí misma y a construir nuevas relaciones en un país lejano.

Es decir, nos ofrece una combinación de momentos de vulnerabilidad, pequeños actos de valentía y conexiones inesperadas que le van dando forma a la nueva vida de nuestra protagonista.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “UN DESTINO EN COREA”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE “UN DESTINO EN COREA”?

La protagonista de “Un destino en Corea” es Priyanka Mohan, actriz que asume el rol de Shenba.

Junto a ella participan intérpretes surcoreanos como Park Hye-jin, Baek Si-hoon, Rishikanth, Ha Ram, Jaehyun Jang, Kim So Ri y Kim Rok, quienes le dan vida a personajes clave en el camino de la chica en Seúl.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “UN DESTINO EN COREA”?

“Un destino en Corea” se estrena el jueves 12 de marzo del 2026 y estará disponible exclusivamente en Netflix a nivel global.

De esta manera, bastará con buscar el título en la barra de la plataforma o añadirlo a “Mi lista” desde su ficha previa.

Este es el LINK OFICIAL del largometraje.

Asimismo, como ocurre con la mayoría de lanzamientos originales, es esperable que el filme llegue con opciones de subtítulos y distintos audios según la región.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de "Un destino en Corea", película del director Ra Karthik que se desarrolla a lo largo de 111 minutos de metraje (Foto: Netflix)