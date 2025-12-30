Dave Bautista, Kate del Castillo, Bobby Cannavale, Jack Champion y Whitney Peak son parte del elenco de la película de acción y suspenso "Trap House" (Foto: Amazon Prime Video)
Los agentes de la DEA, Ray Seale () y André Washburn (Bobby Cannavale), persiguen a un grupo de ladrones que roba una casa de seguridad de un peligroso narco. Planean atraparlos antes de que el cártel los encuentre y cobre venganza en “Trap House”. El problema es que los asaltantes son sus propios hijos adolescentes, quienes están usando las tácticas y la información de sus padres para sus atracos.

El thriller de acción dirigido por Michael Dowse a partir del guion de Gary Scott Thompson y Tom O’Connor cuenta con un elenco principal conformado por Dave Bautista, Jack Champion, Sophia Lillis, Tony Dalton, Whitney Peak, Inde Navarrette, Zaire Adams, Kate del Castillo y Bobby Cannavale.

”, que se ambienta en El Paso, Texas, se estrenó en Estados Unidos el 14 de noviembre de 2025 por Aura Entertainment. Pero también llega a streaming a través de Amazon Prime Video a finales del 2025.

Tony Dalton asume el rol de Benito Cabrera, peligroso narco, en la película de acción y suspenso "Trap House" (Foto: Amazon Prime Video)
SINOPSIS DE “TRAP HOUSE”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “Trap House”, “dos agentes encubiertos de la DEA que juegan al gato y al ratón con un audaz grupo de ladrones: sus propios adolescentes rebeldes. Los adolescentes comienzan a robar a un peligroso cártel, usando las tácticas de sus padres e información ultrasecreta.”

¿CÓMO VER “TRAP HOUSE”?

, por lo tanto, para ver la nueva película de acción y suspenso solo necesitas solo una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “TRAP HOUSE”

REPARTO DE “TRAP HOUSE”

  • Dave Bautista como el agente de la DEA Ray Seale
  • Jack Champion como Cody Seale
  • Sophia Lillis como Deni Matthews-Morales
  • Kate del Castillo como Natalia Cabrera
  • Tony Dalton como Benito Cabrera
  • Whitney Peak como Yvonne Reynolds
  • Bobby Cannavale como Andre Washburn
  • Inde Navarrette como Teresa Flores
  • Zaire Adams como Kyle Albright-Alvarez
  • Blu del Barrio como Jesse Padilla
Dave Bautista interpreta a Ray Seale y Bobby Cannavale interpreta a Andre Washburn en la película de acción y suspenso "Trap House" (Foto: Amazon Prime Video)
¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “TRAP HOUSE”?

Trap House”, que cuenta con Marc Goldberg, Sarah Gabriel, Dave Bautista, Jonathan Mesner, Michael Pruss, Rebecca Feuer, Christian Mecuri y Todd Lundbohm como productores, tiene una duración de 102 minutos, es decir, 1 hora y 42 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “TRAP HOUSE”?

La fotografía principal “Trap House”, financiada y producida por Capstone Studios, Signature Entertainment , Creativity Media y Ashland Hill Media Finance, comenzó el 1 de abril de 2024 y tuvo lugar en Albuquerque, Nuevo México y sus alrededores.

