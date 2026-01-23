En enero del 2026, la tormenta invernal Fern ha puesto en alerta a Estados Unidos, por lo que millones de residentes del país norteamericano se ven obligadas a permanecer en casa. Así, en momentos críticos como este, el cine ofrece tanto refugio como compañía. Por ello, ya sea para sentir el contraste del calor del hogar frente a paisajes gélidos en pantalla, o, simplemente, para entretenerte durante estos días complicados, aquí te presentamos 10 películas que puedes ver ahora mismo en el streaming.

Vale precisar que varias de estas cintas nos recuerdan que el frío y la nieve pueden ser escenarios para la redención y la fortaleza humana.

No obstante, también se incluyen títulos cargados de intriga, suspenso y terror... por si disfrutas más de este tipo de producciones.

10 PELÍCULAS QUE TE PUEDEN ACOMPAÑAR EN LA TORMENTA INVERNAL EN ESTADOS UNIDOS

1. " Fargo " (1996)

Empezamos la lista con esta obra maestra de los hermanos Joel y Ethan Coen, la cual es una referencia absoluta del cine invernal.

La película recibió siete nominaciones a los Premios Oscar y se llevó dos estatuillas: Mejor Actriz y Mejor Guion Original.

¿De qué trata? Con ayuda de unos delincuentes de pocas luces, un vendedor urde un plan para secuestrar a su esposa. La jefa de policía deberá encargarse del asunto (y de su embarazo).

¿Cómo verla en Estados Unidos? Con una suscripción activa a HBO Max o MGM+.

2. " The Hateful Eight " (2015)

Quentin Tarantino dirige este largometraje que combina wéstern, misterio y comedia negra a lo largo de su trama.

La película recibió tres nominaciones a los Premios Oscar y ganó el galardón a la Mejor Banda Sonora Original para Ennio Morricone.

¿De qué trata? Años después de la Guerra Civil, ocho viajeros (entre ellos, cazarrecompensas, forajidos y exsoldados) se refugian de una tormenta en una estación de paso de Wyoming.

¿Cómo verla en Estados Unidos? Con una suscripción activa a Netflix.

3. " The Shining " (1980)

Pocas películas han capturado el lado oscuro del aislamiento como esta obra dirigida por Stanley Kubrick.

Basada en la novela homónima de Stephen King, la producción es considerada—hoy en día—como un clásico de culto.

¿De qué trata? Una familia se muda a un inmenso hotel en las montañas. Allí, una serie de eventos sobrenaturales llevan al padre al borde de la locura.

¿Cómo verla en Estados Unidos? Con una suscripción activa a Peacock.

El póster de "The Shining", película del director Stanley Kubrick que se desarrolla a lo largo de 146 minutos de metraje (Foto: Warner Bros.)

4. " Misery " (1990)

El recordado Rob Reiner dirigió esta otra adaptación de una novela de Stephen King, la cual está protagonizada por James Caan y Kathy Bates.

¿De qué trata? El novelista Paul Sheldon se ve obligado a escribir para salvar su vida. Todo esto cuando su desquiciada fan número 1, Annie Wilkes, descubre que ha matado a su personaje favorito en su último libro.

¿Cómo verla en Estados Unidos? Con una suscripción activa a Peacock.

5. " Wind River " (2017)

Bajo la dirección de Taylor Sheridan, Jeremy Renner y Elizabeth Olsen lideran el elenco de este conmovedor thriller de misterio.

¿De qué trata? Un cazador profesional halla el cadáver de una joven en una reserva de nativos americanos. Entonces, para resolver el caso, arma una alianza con una inexperta agente del FBI.

¿Cómo verla en Estados Unidos? Con una suscripción activa a Netflix.

6. " Everest " (2015)

Baltasar Kormákur dirige esta película que incluye a Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes, Keira Knightley y Emily Watson en su reparto.

¿De qué trata? Una expedición al monte Everest en 1996 se vuelve una lucha desesperada por sobrevivir cuando una feroz tormenta azota la cumbre más alta del mundo.

¿Cómo verla en Estados Unidos? Con una suscripción activa a Peacock.

7. " Eight Below " (2006)

Esta película de aventuras familiar está inspirada en hechos reales y tiene como protagonistas a Paul Walker, Jason Biggs y Bruce Greenwood.

¿De qué trata? Abandonados en la Antártida durante el invierno más hostil del planeta, los amados perros de trineo de Jerry deben aprender a sobrevivir hasta que él, que no se detendrá ante nada, los rescate.

¿Cómo verla en Estados Unidos? Con una suscripción activa a Disney+.

"Eight Below" es una película del director Frank Marshall que se desarrolla a lo largo de 120 minutos de metraje (Foto: Walt Disney Pictures)

8. " The Thing " (1982)

Si buscas terror, ciencia ficción y fantasía, este clásico de culto de John Carpenter es perfecto para ti.

¿De qué trata? Un grupo de científicos en la Antártida libera accidentalmente a un misterioso ser que puede imitar a cualquier cosa que toque.

¿Cómo verla en Estados Unidos? Con una suscripción activa a Shudder.

"The Thing" es una icónica película de John Carpenter que se desarrolla a lo largo de 105 minutos de metraje (Foto: Universal Pictures)

9. " The Grey " (2011)

Por otro lado, Joe Carnahan dirige a los reconocidos actores Liam Neeson y Frank Grillo en este drama de aventuras.

¿De qué trata? Después de que su avión se estrella en las montañas, unos trabajadores de una refinería petrolera deben desafiar el peligro que representa el frío extremo y el acecho de una manada de lobos.

¿Cómo verla en Estados Unidos? Con una suscripción activa a Amazon Prime Video.

El póster de "The Grey", película del director Joe Carnahan que se desarrolla a lo largo de 117 minutos de metraje (Foto: Entertainment One)

10. " Arctic " (2018)

Cerramos la lista con esta película islandesa dirigida por Joe Penna y protagonizada por la superestrella Mads Mikkelsen.

¿De qué trata? Un hombre aprende a sobrevivir en medio del Ártico después de que su avión se estrelle.

¿Cómo verla en Estados Unidos? Con una suscripción activa a Amazon Prime Video.