Ha llegado el momento de digerir la noticia que nos ha dejado con la boca abierta: la séptima temporada nos conducirá al épico final de “The Good Doctor”. El 11 de enero de 2024 se reveló que esta será la última entrega de nuestras dosis semanales de drama médico.

Desde su primera inclinación en 2017, “The Good Doctor” nos ha llevado a un viaje extraordinario con el brillante cirujano autista, Shaun Murphy, interpretado magistralmente por el talentoso Freddie Highmore. ¿Pero por qué poner fin a la magia ahora? ¿Qué giros de guion nos aguardan en estos últimos capítulos?

David Shore, Liz Friedman y Erin Gunn, los productores detrás de esta popular serie, emitieron un comunicado conjunto que nos hizo soltar un suspiro colectivo: “‘The Good Doctor’ ha sido una oportunidad única en la vida, pero es hora de decir adiós”.

“THE GOOD DOCTOR” TERMINA CON LA TEMPORADA 7

Todo parece indicar que el final de “The Good Doctor” ha llegado de forma natural. Aunque los creadores no han revelado explícitamente los motivos detrás de la decisión de poner fin a la serie después de la séptima temporada, el contexto nos ofrece algunas pistas intrigantes.

Al final de la temporada 6 de “The Good Doctor”, Shaun y Lea tuvieron una hija (Foto: ABC)

“The Good Doctor”, producida por Sony Pictures Television y ABC Signature, se despide en esta temporada, convirtiéndose en el segundo drama de larga duración de ABC en hacerlo, después de “Station 19″.

Además, otras cabezas también han rodado, pues ha pasado lo mismo con programas de otras televisoras como “Young Sheldon de CBS y “S.W.A.T.”.

A pesar de que la serie no ha compartido abiertamente las razones detrás de su despedida, el rendimiento de la temporada 6 demuestra que no fue por falta de seguidores. Aunque las visualizaciones fueron 7 puntos por debajo de la exitosa primera temporada, superó a la tercera entrega con 8.20 millones de televidentes, según datos de Nielsen. La popularidad parece no ser el problema, lo que agrega un misterioso giro a la decisión de poner fin a “The Good Doctor”.

LO QUE PASARÁ EL FINAL DE “THE GOOD DOCTOR”

Pero, ¿qué nos depara el destino para el brillante cirujano en los episodios finales? La incertidumbre se cierne sobre los arcos narrativos, y los fanáticos están ansiosos por descubrir qué sorpresas les tiene reservadas el equipo creativo. Los productores ejecutivos han prometido un cierre digno y memorable para todos los fieles seguidores, y podemos esperar nada menos que un torbellino de emociones.

“Estamos increíblemente orgullosos del trabajo que hemos realizado y del mensaje del que hemos tenido el privilegio de formar parte. Esperamos poder brindarles a nuestros fantásticos fanáticos, al verdaderamente extraordinario Freddie Highmore, al resto de nuestros talentosos actores (y amigos) y al mejor equipo del negocio el final de serie que todos ustedes merecen. Gracias Sony; gracias ABC; gracias a todos”, comentaron los productores ejecutivos.

La travesía del Dr. Murphy ha sido como una montaña rusa llena de giros inesperados y momentos emocionantes. Desde su romántica boda al final de la temporada 5 con su amor de toda la vida, Lea (interpretada por la encantadora Paige Spara), hasta el emocionante nacimiento de su retoño, Steve Aaron Murphy, al término de la temporada 6.

Como si fuera poco, ABC nos ha regalado una promoción que nos sumerge en la nostalgia de las seis temporadas anteriores y nos da un adelanto jugoso de los capítulos finales. En un emocionante avance, vemos a Shaun despidiéndose de la nueva mamá Lea y su pequeño Steve mientras se prepara para enfrentar nuevos desafíos en el hospital.